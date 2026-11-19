Lúc 3:36 chiều thứ Sáu 13/11, kiểm soát viên không lưu bắt đầu thấy dữ liệu radar và liên lạc với máy bay chập chờn, theo Bộ trưởng Duffy. Mười tám phút sau, FAA ra lệnh dừng bay toàn quốc. Lệnh được gỡ lúc 8:15 tối, nhưng tàn dư kéo dài nhiều ngày. FAA ghi nhận 12.462 chuyến bị hủy riêng thứ Sáu.

Đến sáng thứ Hai, theo tính toán từ dữ liệu FlightAware, hơn 18.500 chuyến ra, vào hoặc trong nước Mỹ đã bị hủy kể từ lệnh dừng bay; hãng phân tích Cirium ước tính gần 19.400 chuyến, tương đương khoảng 18% lịch bay trong giai đoạn đó. Số liệu khác nhau tùy cách đếm và mốc thời gian.

Nguyên nhân, theo lời Duffy, bắt đầu từ ngày đầu là “hệ thống cũ quá tải”, rồi sang thứ Bảy cụ thể hơn: Nhà thầu L3Harris đang thay cáp đồng bằng cáp quang tại El Dorado (Arkansas), và khi bật một router mới, dữ liệu tràn vào mạng. Ông cho biết một hệ thống ở Amarillo (Texas), thay ba tuần trước đó, cũng bắt đầu “ngập” mạng. Hai router được đưa đến phòng thí nghiệm của L3Harris ở Florida để phân tích.

Chuyên gia không đồng tình hoàn toàn với câu chuyện “hệ thống cũ”. Hassan Shahidi, Chủ tịch Flight Safety Foundation, cho rằng sự cố có thể ngăn được. Theo ông, thông tin sơ bộ cho thấy router có một tính năng phát tán rộng chưa bị tắt, và đáng ra cài đặt, thử nghiệm, huấn luyện phải chặn được.

Giáo sư David Lovell của Đại học Maryland nhận xét rằng kết luận “cần hiện đại hóa” có thể đúng, nhưng lập luận không đi thẳng từ vụ này, vì thủ phạm nghi ngờ lại chính là thiết bị mới. Ông cũng nhắc rằng hệ thống không lưu chạy 24/7 nên không thể tắt để xây lại từ đầu; việc nâng cấp phải làm chắp vá, và các mối nối giữa hệ cũ với hệ mới thường là chỗ dễ vỡ.

Giáo sư Lance Sherry của Đại học George Mason mô tả không lưu là một “network-of-networks” (mạng của các mạng), gồm liên lạc, dẫn đường và giám sát đan vào nhau, nên một nhiễu loạn ở một điểm có thể lan ra cả nước. Đây chính là cơ chế giải thích vì sao một router ở Arkansas làm tê liệt cả bầu trời.

Bài báo của Newsweek nhắc rằng cơ quan thanh tra quốc hội GAO từ tháng 9 đã cảnh báo chương trình hiện đại hóa chạy với tốc độ chưa từng có và có nguy cơ gây gián đoạn không lưu; FAA đang quản lý hơn 11.000 lịch dự án chưa được tích hợp với nhau. Ông Duffy cho biết khoảng 70% kết nối đồng đã được chuyển sang cáp quang. Quốc hội đã cấp 12,5 tỷ USD cho giai đoạn đầu; Duffy nay đòi tổng cộng 50 tỷ USD. Hạ nghị sĩ Dân chủ Rosa DeLauro gọi yêu cầu đó là một khoản “tiền chuộc” không kèm kế hoạch rõ ràng.

Còn một điểm chưa ngã ngũ. Newsweek và các báo khác ghi nhận một số kiểm soát viên không tin lời giải thích của Duffy. Các quan chức cũng khẳng định hệ thống quản lý giao thông SMART có hỗ trợ AI, vừa triển khai toàn quốc ba ngày trước, không phải thủ phạm. Điều tra vẫn chưa kết thúc.