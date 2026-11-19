5 ngày, 3 cú sập: Thực hư về "đại dịch Covid Internet" đang tấn công nước Mỹ
Không hacker. Không chiến tranh. Chỉ một lỗi phần mềm nằm im hơn 3 tháng, một chiếc router mới lắp và một bản cập nhật. Từ 12 đến 16/11/2026, email doanh nghiệp, bầu trời và hệ thống thanh toán của nước Mỹ lần lượt bị sập!
- 01Doanh nghiệpMicrosoft 365 sập
- 02Bầu trời MỹFAA dừng bay toàn quốc
- 03Thanh toánChase & Zelle nghẽn
Khám phá 3 cú sập hạ tầng (12/11 – 16/11/2026)
Microsoft 365: Lỗi bản vá 4 tháng tuổi & hiệu ứng domino
Lỗi tiềm ẩn từ bản vá triển khai từ tháng 7/2026 trên các máy chủ nhiều nhân xử lý. Khi Teams dồn sang cổng chính (đã mất 14% công suất) vào giờ cao điểm, tải tăng kích hoạt lỗi.
Cơ chế tự động chuyển người dùng từ máy chết sang máy khỏe vô tình đẩy tải vượt ngưỡng, làm sự cố lây lan dây chuyền. Trong <2 giờ, hơn 80% máy chủ cổng mạng ngừng phản hồi.
Hàng trăm triệu người dùng mất email gần một ngày làm việc; Copilot không với tới dữ liệu công việc; công cụ bảo mật Defender suy giảm.
FAA: Một chiếc router mới làm tê liệt bầu trời nước Mỹ
Nhà thầu L3Harris thay cáp đồng bằng cáp quang tại El Dorado (Arkansas) và bật router mới (chưa tắt tính năng phát tán rộng), làm dữ liệu tràn ngập mạng liên lạc không lưu.
Hệ thống không lưu là “network-of-networks” (mạng của các mạng) đan cài chặt chẽ nên nhiễu loạn từ một điểm ở Arkansas lan khắp toàn quốc, buộc FAA ra lệnh dừng bay toàn quốc trong 18 phút.
12.462 chuyến hủy riêng thứ Sáu 13/11; ước tính gần 19.400 chuyến hủy đến sáng thứ Hai (~18% lịch bay); thiệt hại trăm triệu USD mỗi hãng lớn.
Chase & Zelle: Hạ tầng tại chỗ gặp lỗi cập nhật
Lỗi phần mềm trong hệ thống phần cứng vật lý đặt tại chỗ (on-premise) của Chase sau một bản cập nhật ngày 16/11, không phải sự cố đám mây hay tấn công mạng.
Dù mạng Zelle tuyên bố vẫn chạy bình thường, việc một mắt xích khổng lồ như Chase nghẽn cổ chai đủ làm chậm dòng tiền liên ngân hàng (vốn đạt >1.200 tỷ USD/năm).
Khách hàng Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, Truist, Capital One báo lỗi đăng nhập, không hiện số dư, chuyển khoản treo và Zelle chậm.
Nguyên nhân được công bố:
- Microsoft: Lỗi tiềm ẩn từ bản vá triển khai từ tháng 7, cộng dồn tải và thiếu công suất; hơn 80% máy chủ cổng mạng ngừng phản hồi. Không phải tấn công mạng.
- FAA: Router mới của nhà thầu L3Harris làm “ngập” dữ liệu trong mạng liên lạc không lưu. FAA chưa thấy dấu hiệu tấn công mạng; điều tra vẫn tiếp diễn.
- Chase: Lỗi phần mềm trong hệ thống phần cứng đặt tại chỗ, không liên quan tấn công mạng. Cùng ngày, United Airlines mất khoảng 30 phút vì sự cố hệ thống, ảnh hưởng dưới 150 chuyến.
Tác động nhìn thấy ngay
- Doanh nghiệp: Hàng trăm triệu người dùng Microsoft 365 mất email gần một ngày làm việc; Copilot không với tới dữ liệu công việc; công cụ bảo mật Defender suy giảm.
- Hành khách: Sân bay Mỹ kẹt hàng nghìn người, hành lý thất lạc nhiều ngày sau lệnh dừng bay.
- Hãng bay: Các nhà phân tích ước tính thiệt hại lợi nhuận tính bằng trăm triệu USD mỗi hãng lớn.
- Người gửi tiền: Số dư không hiện, chuyển khoản treo, Zelle chậm ở nhiều ngân hàng cùng lúc.
- Chính trị: Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy đòi thêm 50 tỷ USD hiện đại hóa không lưu; đảng Dân chủ chất vấn tiền đã cấp đang đi đâu.
Bài học đầu tiên: Không ai rút phích cắm, chỉ có dây nối dài là lỏng
Câu chuyện dễ kể nhất là “nước Mỹ bị tấn công”. Nhưng chính phủ, Microsoft và JPMorgan đều nói không thấy dấu hiệu tấn công mạng. Nếu tin các báo cáo ban đầu, kịch bản thật còn đáng suy nghĩ hơn: Ba hệ thống, ba lỗi khác nhau, cùng một mô típ.
Mô típ đó là thay đổi. Microsoft gặp lỗi từ một bản vá triển khai từ tháng 7/2026. FAA gặp sự cố khi nhà thầu thay đường dây đồng bằng cáp quang và bật một router mới. Chase, theo một nguồn tin của CNN, dính lỗi sau một bản cập nhật trên hệ thống phần cứng của chính ngân hàng.
Đây là phân tích của chúng tôi, không phải kết luận chính thức, và chưa có bằng chứng nào cho thấy ba vụ có chung nguyên nhân. Nhưng cả ba đều là chuyện “đang vận hành thì sửa”, khoảnh khắc mọi hệ thống phức tạp dễ gãy nhất.
Microsoft: Bom nổ chậm bốn tháng, và cơ chế tự cứu đã thành chất nổ
Báo cáo sơ bộ của Microsoft, do Phó chủ tịch điều hành Charles Lamanna công bố trên mạng xã hội X hôm 16/11, là một trong những bản “tự thú” kỹ thuật chi tiết nhất mà một hãng công nghệ từng đưa ra trong vòng ba ngày.
Khởi đầu là một lỗi tiềm ẩn nằm trong bản sửa dành riêng cho các máy chủ cổng mạng của Microsoft 365. Bản sửa chạy khắp thế giới hơn ba tháng mà không gây vấn đề gì.
Vì sao thử nghiệm không bắt được? Theo Microsoft, bài kiểm tra tải tập trung vào phần cứng yếu hơn, trong khi lỗi nặng hơn trên máy mới có nhiều nhân xử lý hơn. Nói cách khác, máy càng mạnh, lỗi càng dễ lộ.
Rồi ba yếu tố gặp nhau. Khoảng 15 tiếng trước sự cố, Teams chuyển sang cổng chính mà Exchange Online cũng dùng, làm tăng tải. Gần 14% công suất của cổng này đã ngừng hoạt động từ hôm trước vì một sự cố khác. Đúng lúc cao điểm giờ Mỹ, tải tăng và công suất giảm khiến cổng chạm vào lỗi cũ.
Hiệu ứng Domino đánh sập >80% máy chủ cổng Microsoft 365
-
Giai đoạn 0: Bình thường (Tháng 7 – 11/2026)
Bản vá tháng 7/2026 chạy âm thầm hơn 3 tháng. Bài kiểm tra trên phần cứng yếu không phát hiện lỗi ẩn trên máy chủ mới nhiều nhân xử lý.
-
Giai đoạn 1: Dồn tải & Mất 14% công suất
14% công suất cổng ngừng hoạt động từ hôm trước; Teams chuyển sang dùng chung cổng với Exchange Online đúng giờ cao điểm Mỹ.
-
Giai đoạn 2: Cơ chế tự cứu phản tác dụng
Hệ thống tự động đẩy người dùng từ máy chết sang máy còn khỏe. Lượng tải dồn sang làm các máy còn lại chạm đúng lỗi cũ và sập dây chuyền.
-
Giai đoạn 3: Sập diện rộng (< 2 giờ)
Trong chưa đầy 2 giờ, hơn 80% máy chủ ngừng phản hồi. Máy vừa khôi phục lập tức bị hàng đợi dồn vào và sập lại; Exchange Online "gục" lâu nhất.
Nhấn các bước bên dưới để kích hoạt chuỗi sự cố.
Minh hoạ: 20 máy chủ tượng trưng cho cụm cổng mạng. Tỷ lệ ở từng giai đoạn là minh hoạ; mốc 14% công suất và hơn 80% máy chủ sập trong chưa đầy hai giờ theo báo cáo sơ bộ của Microsoft.
Chi tiết đắt giá nhất nằm ở cách lỗi lây. Khi một máy chủ chết, hệ thống tự động đẩy người dùng sang máy còn khỏe. Đó là cơ chế vốn làm dịch vụ bền vững. Nhưng lần này lượng tải bị đẩy sang làm các máy còn lại dễ dính đúng lỗi đó hơn, và sự cố nhảy từ máy này sang máy khác. Trong chưa đầy hai giờ, hơn 80% máy chủ ngừng phản hồi.
Việc phục hồi cũng khiến người ta đau đầu. Máy vừa được đưa về dịch vụ lập tức bị hàng đợi người dùng dồn vào và sập lại. Quy trình khôi phục tự động không được thiết kế cho sự cố rộng đến thế, và vì lỗi đã “già” nhiều tháng nên các cách đảo ngược thông thường không hiệu quả.
Kỹ sư phải viết bản cập nhật đưa mã về trạng thái cũ, rồi rút từng nhóm máy ra, vá và khởi động lại. Teams, OneDrive, SharePoint chuyển khỏi cổng lỗi được và hồi sớm hơn; Exchange Online thì không thể, nên email “gục” lâu nhất.
Nhà phân tích trưởng Sanchit Vir Gogia của Greyhound Research nói với CIO.com rằng doanh nghiệp định giá Microsoft 365 như một giấy phép phần mềm, chưa bao giờ coi nó là một điểm hỏng duy nhất . Với hơn 430 triệu người dùng, đó là một khoản nợ rủi ro rất lớn mà ít bảng cân đối nào ghi nhận.
“Doanh nghiệp định giá Microsoft 365 như một giấy phép phần mềm, chưa bao giờ coi nó là một điểm hỏng duy nhất. Với hơn 430 triệu người dùng, đó là một khoản nợ rủi ro rất lớn mà ít bảng cân đối nào ghi nhận.”
FAA: “Mạng của các mạng” và chiếc router ở bang Arkansas,Mỹ
Lúc 3:36 chiều thứ Sáu 13/11, kiểm soát viên không lưu bắt đầu thấy dữ liệu radar và liên lạc với máy bay chập chờn, theo Bộ trưởng Duffy. Mười tám phút sau, FAA ra lệnh dừng bay toàn quốc. Lệnh được gỡ lúc 8:15 tối, nhưng tàn dư kéo dài nhiều ngày. FAA ghi nhận 12.462 chuyến bị hủy riêng thứ Sáu.
Đến sáng thứ Hai, theo tính toán từ dữ liệu FlightAware, hơn 18.500 chuyến ra, vào hoặc trong nước Mỹ đã bị hủy kể từ lệnh dừng bay; hãng phân tích Cirium ước tính gần 19.400 chuyến, tương đương khoảng 18% lịch bay trong giai đoạn đó. Số liệu khác nhau tùy cách đếm và mốc thời gian.
Nguyên nhân, theo lời Duffy, bắt đầu từ ngày đầu là “hệ thống cũ quá tải”, rồi sang thứ Bảy cụ thể hơn: Nhà thầu L3Harris đang thay cáp đồng bằng cáp quang tại El Dorado (Arkansas), và khi bật một router mới, dữ liệu tràn vào mạng. Ông cho biết một hệ thống ở Amarillo (Texas), thay ba tuần trước đó, cũng bắt đầu “ngập” mạng. Hai router được đưa đến phòng thí nghiệm của L3Harris ở Florida để phân tích.
Chuyên gia không đồng tình hoàn toàn với câu chuyện “hệ thống cũ”. Hassan Shahidi, Chủ tịch Flight Safety Foundation, cho rằng sự cố có thể ngăn được. Theo ông, thông tin sơ bộ cho thấy router có một tính năng phát tán rộng chưa bị tắt, và đáng ra cài đặt, thử nghiệm, huấn luyện phải chặn được.
Giáo sư David Lovell của Đại học Maryland nhận xét rằng kết luận “cần hiện đại hóa” có thể đúng, nhưng lập luận không đi thẳng từ vụ này, vì thủ phạm nghi ngờ lại chính là thiết bị mới. Ông cũng nhắc rằng hệ thống không lưu chạy 24/7 nên không thể tắt để xây lại từ đầu; việc nâng cấp phải làm chắp vá, và các mối nối giữa hệ cũ với hệ mới thường là chỗ dễ vỡ.
Giáo sư Lance Sherry của Đại học George Mason mô tả không lưu là một “network-of-networks” (mạng của các mạng), gồm liên lạc, dẫn đường và giám sát đan vào nhau, nên một nhiễu loạn ở một điểm có thể lan ra cả nước. Đây chính là cơ chế giải thích vì sao một router ở Arkansas làm tê liệt cả bầu trời.
Bài báo của Newsweek nhắc rằng cơ quan thanh tra quốc hội GAO từ tháng 9 đã cảnh báo chương trình hiện đại hóa chạy với tốc độ chưa từng có và có nguy cơ gây gián đoạn không lưu; FAA đang quản lý hơn 11.000 lịch dự án chưa được tích hợp với nhau. Ông Duffy cho biết khoảng 70% kết nối đồng đã được chuyển sang cáp quang. Quốc hội đã cấp 12,5 tỷ USD cho giai đoạn đầu; Duffy nay đòi tổng cộng 50 tỷ USD. Hạ nghị sĩ Dân chủ Rosa DeLauro gọi yêu cầu đó là một khoản “tiền chuộc” không kèm kế hoạch rõ ràng.
Còn một điểm chưa ngã ngũ. Newsweek và các báo khác ghi nhận một số kiểm soát viên không tin lời giải thích của Duffy. Các quan chức cũng khẳng định hệ thống quản lý giao thông SMART có hỗ trợ AI, vừa triển khai toàn quốc ba ngày trước, không phải thủ phạm. Điều tra vẫn chưa kết thúc.
Ngân hàng: Zelle “không sập” nhưng tiền vẫn chậm
Sáng thứ Hai 16/11, khách hàng Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, Truist và Capital One lần lượt báo không đăng nhập được, không thấy số dư, chuyển khoản treo. Đến chiều, Chase xác nhận một lỗi phần mềm trong hệ thống phần cứng đặt tại chỗ, không liên quan an ninh mạng. Ngân hàng nói các ngân hàng khác chỉ bị chậm khi giao dịch qua Chase, và khách hàng vẫn truy cập được tài khoản.
Ngược với hai vụ trước, vụ này không phải đám mây. Một nguồn thạo tin nói với CNN rằng đây không phải sự cố điện toán đám mây mà là bản cập nhật trên hệ thống vật lý của chính ngân hàng. Bài học khác hẳn: không phải cứ “tự lo hạ tầng” thì an toàn hơn đám mây.
Chi tiết thú vị nhất là Zelle. Mạng này tuyên bố vẫn chạy bình thường và không giữ tiền của người dùng; vấn đề nằm ở ngân hàng thành viên. Nhưng Zelle do Early Warning Services vận hành, thuộc sở hữu của chính các ngân hàng lớn, trong đó có Chase và Bank of America.
Với hơn 1.200 tỷ USD chuyển trong năm 2025, tương đương trung bình khoảng 3,4 tỷ USD mỗi ngày, một nút nghẽn ở một ngân hàng lớn đủ làm chậm dòng tiền của cả mạng lưới. Đó là hình ảnh thu nhỏ của bài toán điểm hỏng duy nhất: hệ thống không cần sập, chỉ cần một mắt xích lớn... chậm.
Fact-check: “Chiến tranh mạng”, “đại dịch Covid Internet” và những tin đồn chạy nhanh hơn cả sự cố
Outlook vừa sập, mạng xã hội đã có sẵn kết luận: Đây là chiến tranh mạng. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn đăng bài liệt kê chuỗi sự cố từ Cox Internet, Microsoft, FAA, Amtrak đến ngân hàng, hàm ý có điều đáng ngờ, theo Newsweek.
Chuỗi sự cố cũng chưa dừng: Ngày 17/11, Apple gián đoạn iCloud và Apple Pay, Marriott lỗi đăng nhập, mạng nội bộ mật của NSA suy giảm tạm thời khi bảo trì theo lịch, theo The National News Desk. Nhưng chưa có bằng chứng cho thấy tấn công.
Microsoft, FAA, Chase, United, Apple và Marriott đều nói không phải sự cố an ninh mạng, và mỗi vụ đều có nguyên nhân kỹ thuật riêng: lỗi bản vá, router mới, lỗi phần mềm, cập nhật nội bộ.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin nói “chắc chắn 98%” không có tấn công mạng và gọi các vụ là riêng lẻ, nhưng đó là đánh giá của ông, không phải kết luận điều tra. Chính ông cũng gợi ý AI tự sửa mã có thể là thủ phạm mà không nêu chương trình hay bằng chứng nào, trong khi Microsoft khẳng định sự cố của họ không liên quan AI.
Tin đồn “đại dịch Covid Internet” thì dựa vào lời Klaus Schwab, người sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khi khai mạc bài diễn tập an ninh mạng Cyber Polygon năm 2020, rằng một cuộc tấn công mạng quy mô lớn có thể khiến Covid-19 trông như “nhiễu loạn nhỏ”.
Theo trang kiểm chứng Mimikama của Đức, ông nói ở thể giả định và câu này bị cắt khỏi ngữ cảnh; Cyber Polygon chỉ là bài diễn tập hằng năm, khởi xướng từ 2019 bởi một công ty an ninh mạng của Nga, được Interpol và WEF hậu thuẫn.
Còn lời đồn “ngày 17/11 là COVID 2.0”, với ngân hàng sạch tiền và Internet tắt từ 72 giờ đến 3 tháng, theo trang kiểm chứng Maldita.es của Tây Ban Nha là không có bằng chứng nào; ngày đó trùng với đợt thử Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp của Mỹ, bị trộn với khuyến nghị của Liên minh châu Âu và một cảnh trong series phim hoạt hình “Gia đình Simpson”.
Ngày 17/11 đã qua mà không có blackout toàn cầu. Cũng nên nhớ tháng 7/2024, một bản cập nhật lỗi của CrowdStrike từng khiến các hãng bay Mỹ dừng cất cánh, và giám đốc điều hành hãng này nói rõ đó không phải tấn công mạng, theo CBS News.
Tuy vậy, “chưa có bằng chứng” không đồng nghĩa “đã chứng minh là không có”: Điều tra của FAA chưa xong và báo cáo cuối cùng của Microsoft chưa công bố.
Tác giả: Trang Ly
Nguồn: Markettimes