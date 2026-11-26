Đạn chống máy bay không người lái Igla-100 của Rostec (Nga) được dùng để phá hủy các UAV cỡ nhỏ.

Trên chiến trường hiện đại, khi UAV cỡ nhỏ xuất hiện ngày càng dày đặc, các phương tiện chống thiết bị bay không người lái cũng được phát triển theo hướng chuyên biệt hơn. Theo thông tin được công bố, dòng đạn chống UAV Igla-100 do Tập đoàn Nhà nước Rostec của Nga phát triển đã bước vào giai đoạn sử dụng đại trà trên tiền tuyến.

Đánh vào những bộ phận then chốt

Điểm đáng chú ý của dòng đạn này là sử dụng đạn bi làm từ hợp kim siêu cứng. Khi bắn, các viên bi có thể xuyên phá những bộ phận quan trọng như pin, động cơ và hệ thống dây dẫn bên trong UAV.

Với các thiết bị bay cỡ nhỏ phụ thuộc vào nguồn điện, mô-tơ và mạch điều khiển, việc các bộ phận này bị hư hỏng có thể khiến UAV mất khả năng hoạt động.

Nguồn ảnh: Bộ phận báo chí của Tập đoàn Nhà nước Rostec

Theo thông tin do Rostec công bố, dòng sản phẩm gồm 4 loại đạn cỡ 12: IGLA 30, IGLA 50, IGLA 100 và Tracer 75. Con số trong tên sản phẩm được dùng để chỉ tầm sát thương tối đa tính bằng mét. Vận tốc đạn bi khi rời nòng được công bố ở mức không dưới 435 m/s.

Rostec cũng cho biết với IGLA 100 và Tracer 75, độ chụm ở cự ly tối đa đạt hơn 80% trong vòng tròn đường kính 2 m. Đây là thông số được doanh nghiệp Nga cho biết đã kiểm tra qua các loạt bắn thử vào mục tiêu thực tế.

Dễ huấn luyện, thuận lợi triển khai

Theo phía Rostec, đạn bi chì truyền thống vẫn có thể được sử dụng như phương án dự phòng, trong khi loại đạn dùng hợp kim siêu cứng được kỳ vọng cải thiện hiệu quả đánh chặn. Độ chụm cao cũng được cho là giúp giảm yêu cầu đối với độ chính xác tuyệt đối của xạ thủ, qua đó đơn giản hóa quá trình huấn luyện và triển khai.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) được cho là đang mua sắm dòng đạn Igla-100. Rostec xác định IGLA 100 là một trong những phương tiện chủ lực cho nhiệm vụ chống UAV cỡ nhỏ và cho biết quá trình sản xuất được thực hiện trong hệ thống của tập đoàn.

Sự phát triển của Igla-100 phản ánh xu hướng ngày càng rõ trên chiến trường: Các phương tiện chống UAV được thiết kế riêng để xử lý mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ và cơ động cao. Thay vì sử dụng các giải pháp ứng biến, lực lượng mặt đất đang tìm kiếm những khí tài có thể triển khai nhanh, dễ huấn luyện và phù hợp với mối đe dọa UAV ngày càng phổ biến.