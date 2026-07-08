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Siêu khu đô thị gần 1 tỷ USD do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại tỉnh có điểm cực Tây của Tổ quốc tăng tốc triển khai khâu quan trọng

Lễ Lễ
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Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ là một trong những dự án trọng điểm đang được tỉnh Điện Biên tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã đi kiểm tra thực địa và chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai một số dự án trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, xã Thanh Nưa và xã Mường Phăng.

Theo báo cáo, dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, lập phương án bồi thường cho 125 hộ và tạm ứng hơn 658 triệu đồng cho 47 hộ.

Đối với dự án này, tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương giải phóng mặt bằng, xử lý các vướng mắc về hạ tầng điện, tái định cư và nguồn gốc đất.

Đồng thời, giao các sở, ngành phối hợp hỗ trợ xã Thanh Nưa hoàn thiện hồ sơ, sớm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và khẩn trương xây dựng phương án bố trí tái định cư, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Bản vẽ thiết kế dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc.

Trước đó, vào ngày 11/5/2026, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ.

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Dự án có quy mô hơn 228 ha, nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đây là dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên, được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực Tây Bắc.

Theo quy hoạch, dự án sẽ được phát triển đồng bộ nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế, không gian công cộng và khu thể thao, quy mô dân số khoảng 12.000 người.

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp sân golf 18 hố rộng gần 87 ha, được thiết kế hài hòa với địa hình tự nhiên vùng Tây Bắc. Ngoài ra, dự án còn có hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, gần 1.000 căn biệt thự, gần 2.000 căn nhà liền kề cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong khoảng 54 tháng kể từ thời điểm chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1, từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố cùng các công trình dịch vụ thể thao và thương mại – dịch vụ cao tầng. Giai đoạn 2, từ quý IV/2028 đến quý IV/2030, sẽ hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kiến trúc còn lại.

Cực Tây Tổ quốc nằm ở ngã ba biên giới giữa Việt Nam, Trung Quốc và Lào, nơi một con gà gáy cả ba nước đều nghe tiếng. Cực Tây nổi tiếng với cột mốc số 0 trên đỉnh A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Sau sáp nhập, địa danh này thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên.

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Tags

Trung Quốc

Điện Biên

Phạm Nhật Vượng

vingroup

xã Sín Thầu

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