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Siêu dự án sân bay 5 sao, trị giá gần 8 tỷ USD, lớn nhất miền Bắc có diễn biến mới

Văn Đoan
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Từ ngày 31/7-2/8, xã Gia Bình tổ chức chi trả hơn 1.118 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 337 hộ dân tại khu dân cư Đổng Lâm, phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

- Ảnh 1.

UBND xã Gia Bình vừa phối hợp tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 đối với các hộ dân thuộc khu dân cư Đổng Lâm (thôn Xuân Lâm. Theo phương án đợt 1 được phê duyệt, tổng diện tích đất ở thu hồi của khu dân cư Đổng Lâm là hơn 7,8 ha của 337 hộ gia đình, cá nhân, tổng kinh phí khoảng 1.118 tỷ đồng. Việc chi trả được tiến hành từ ngày 31/7 - 2/8.

Đợt 2 dự kiến diễn ra trong những ngày tới, phương án được phê duyệt với tổng diện tích là 2,1 ha đất ở của 92 hộ dân, tổng kinh phí đền bù khoảng 356 tỷ đồng. Trước đó, xã Gia Bình tổ chức cho người dân khu dân cư Đổng Lâm gắp thăm vị trí các lô đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất; tổ chức bàn giao mặt bằng khu dân cư Đổng Lâm cho nhà đầu tư thực hiện Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cùng với đó, chiều 31/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Bình đã tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2.

- Ảnh 2.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản An Phú, dự án được đề xuất có quy mô khoảng 450,2 ha, triển khai trên địa bàn các xã Gia Bình, Đông Cứu và Nhân Thắng, quy mô dân số khoảng 74.000 người, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 68.600 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị thông minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các khu công nghiệp, công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và logistics trong khu vực.

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Được biết dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2025; tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD, với quy mô khoảng 1.884 ha.

Sân bay được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, đủ khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, qua đó đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa quy mô lớn trong dài hạn.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

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Tags

cảng hàng không quốc tế Gia Bình

siêu sân bay

siệu dự án sân bay

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