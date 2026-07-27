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Siêu dự án nhà máy thép 80.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở Hà Tĩnh đón tin vui

Phan Trang
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Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh vừa nhận được quyết định Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo Cổng thông tin Điện tử tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết đinh 159/QĐ-KKT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh tỷ lệ 1/500.

Theo Quyết định, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được triển khai trên diện tích khoảng 459,68 ha, thuộc các lô đất CN5-1, CN5-4 đến CN5-9, CC5-1 và CC5-2 trong Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng (nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng).

Khu đất có phía Bắc giáp đường quy hoạch N.01, phía Nam giáp đường quy hoạch N.05, phía Đông giáp đường Nguyễn Chí Thanh và phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch lộ giới 60 m.

Việc phê duyệt quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 đã được phê duyệt; đồng thời tạo cơ sở để tổ chức không gian kiến trúc, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phục vụ triển khai Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật. Quy hoạch cũng là căn cứ để quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng và triển khai các hạng mục của dự án trong thời gian tới.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Ảnh: CTTĐT Hà Tĩnh.

Theo quy hoạch, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được định hướng trở thành tổ hợp sản xuất thép hiện đại với đầy đủ các phân khu chức năng như: khu nguyên liệu, luyện cốc, luyện gang, luyện thép, cán thép, cán nóng, nhiệt điện, sản xuất vôi - xi măng, kho bãi thành phẩm, khu xử lý xỉ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu văn phòng điều hành. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.320 lao động.

Cơ cấu sử dụng đất được quy hoạch với hơn 2,63 triệu m² dành cho công trình sản xuất công nghiệp và kho tàng (chiếm 57,26%), khoảng 1,31 triệu m² đất cây xanh, mặt nước cảnh quan (28,6%), cùng các khu hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và khu văn phòng điều hành, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về sản xuất, môi trường và phát triển bền vững.

Đồ án quy hoạch cũng xác định đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, san nền, thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, viễn thông và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, nhu cầu cấp nước của dự án khoảng 17.550 m³/ngày đêm, lượng nước tuần hoàn phục vụ sản xuất khoảng 106.350 m³/ngày đêm, tổng lưu lượng nước thải khoảng 8.300 m³/ngày đêm. Nước thải sản xuất và sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng theo quy hoạch được phê duyệt.

Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 27/02/2026 do Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (Công ty con của Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là gần 12.000 tỷ đồng (chiếm 15%) và vốn huy động khoảng 67,9 nghìn tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng theo tiến độ thực hiện dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

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Phạm Nhật Vượng

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