Siêu dự án du lịch tâm linh hơn 7.352 tỷ đồng của Sun Group tại nơi được mệnh danh lạnh nhất Việt Nam được điều chỉnh nội dung đặc biệt quan trọng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Theo quyết định điều chỉnh, Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn (thành viên Sun Group) tiếp tục là nhà đầu tư thực hiện dự án. Đây là lần thứ 3 dự án được địa phương điều chỉnh chủ trương đầu tư, 2 lần trước đó diễn ra vào giai đoạn 2020 - 2022.

Về thời gian thực hiện, dự án được kéo dài đến quý 4/2032. Cụ thể, giai đoạn 1 được thực hiện từ quý 2/2026 đến quý 2/2031. Trong năm 2026, dự án phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Từ quý 2/2026 đến hết quý 2/2028, nhà đầu tư hoàn thành thủ tục pháp lý, thi công nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo và một số hạng mục theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Các hạng mục còn lại của giai đoạn I như khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm sự kiện, khu thương mại dịch vụ, khu vui chơi, ẩm thực - mua sắm, quảng trường, bãi đỗ xe và giao thông nội bộ dự kiến hoàn thành đến quý 2/2031.

Giai đoạn 2 diễn ra từ quý 2/2026 - quý 4/2032, sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và các thủ tục, triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng.

Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn là một dự án trọng điểm trong lộ trình phát triển du lịch Mẫu Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để trở thành khu du lịch quốc gia, với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Dự án có tổng vốn đầu tư 7.352 tỷ đồng và quy mô sử dụng đất khoảng 692,39 ha, nằm trên địa bàn huyện Lộc Bình và huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

ự án sẽ được Sun Group xây dựng với nhiều hạng mục có tiêu chuẩn và đẳng cấp quốc tế, đưa Mẫu Sơn trở thành một "thị trấn tuyết" độc đáo không chỉ trong nước và trên toàn khu vực, khai phá và đánh thức tiềm năng du lịch to lớn của Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn.

Theo quy hoạch, dự án bao gồm nhiều hạng mục như hệ thống cáp treo kết nối từ chân núi lên đỉnh Mẫu Sơn; khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp; khu vui chơi giải trí; khu dịch vụ thương mại.



Riêng hệ thống cáp treo được thiết kế với tổng chiều dài khoảng 6 km, gồm hai tuyến: Xuân Mãn - Phặt Chỉ dài khoảng 4,2 km và Phặt Chỉ - Mẫu Sơn dài khoảng 1,8 km. Dự án bố trí các ga đi, ga trung chuyển tại khu vực núi Phặt Chỉ và ga đến trên đỉnh Mẫu Sơn.

Tâm điểm của dự án sẽ là Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World trên khu vực đỉnh Mẫu Sơn, với 3 phân khu chủ đề gồm: Lâu đài tuyết, Ngôi làng sương mù và Thành phố nham thạch, kể câu chuyện về truyền thuyết đỉnh Mẫu Sơn, qua những thiết kế, họa tiết, hoa văn được khơi nguồn cảm hứng từ chính thiên nhiên nơi đây cùng văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc địa phương như Dao, Tày, Nùng.﻿

Khi hoàn thành, quần thể du lịch này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển mới của ngành du lịch Lạng Sơn, khai thác lợi thế khí hậu đặc trưng của Mẫu Sơn - khu vực được xem là nơi có nhiệt độ thấp nhất Việt Nam và thường xuất hiện băng tuyết vào mùa đông.

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực trọng điểm của dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một số khu vực trọng điểm như Phặt Chỉ và ga đi đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 100%, trong khi khu vực đỉnh Mẫu Sơn đạt trên 95% diện tích cần thực hiện.