Siêu dự án 6.400 tỷ đồng: "Mạch giao thông vàng" nối liền Quảng Ninh với vùng tam giác kinh tế phía Bắc

Dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều (đoạn từ đường tỉnh 338 đến Đông Triều) là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Dự án đường ven sông có tổng chiều dài hơn 40km, thiết kế 2 làn đường song hành, mỗi chiều đường 3 làn xe, vị trí đất ở giữa rộng trên 40m đê dự phòng mở rộng, phát triển sau này. Trên tuyến bố trí 13 cầu vượt sông, 10 nút giao cùng mức, 3 hầm chui dân sinh, hệ thống điện chiếu sáng và an toàn giao thông đồng bộ.

Công trình có tổng vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường mang ý nghĩa động lực cho khu vực phía Tây của tỉnh khi kết nối trực tiếp cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đoạn qua Quảng Yên với Uông Bí và Đông Triều.

Toàn cảnh công trường dự án nhìn từ trên cao.

Dự án này được thi công từ năm 2022. Do phải thi công trên tuyến hoàn toàn mới, đi qua nhiều khu vực địa chất phức tạp, đầm lầy và sông ngòi chằng chịt, dự án gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai.

Đặc biệt, khối lượng đào đắp lớn, nhu cầu đất, cát san lấp cao, cùng với vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đã khiến tiến độ thi công chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Trên tuyến còn hơn 8ha mặt bằng chưa được bàn giao, nguồn cung cấp cát trên thị trường khan hiếm, tăng giá đột biến trong thời gian ngắn gần đây (tăng trung bình 50 - 100%).

Cùng với đó, nguồn vật liệu đất đắp cung cấp không đủ công suất theo tiến độ thi công, nên việc huy động để cung cấp cho gói thầu gặp khó khăn, trong khi hạng mục xử lý đất yếu đều phải thi công trước, đặc biệt đối với giải pháp xử lý đất yếu bằng bấc thấm (khoảng 2,34km) phải chờ lún khoảng 6 tháng.

Thêm nữa, 2 tháng qua thời tiết mưa to kéo dài nhiều ngày đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, kế hoạch giải ngân của gói thầu…

Nhà thầu tổ chức thi công xử lý nền đường đất yếu.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, sau hơn hai năm triển khai, 12/13 cây cầu trên tuyến đường ven sông đã cơ bản hoàn thành kết cấu chính.

Riêng cầu Sông Uông – "điểm nối huyết mạch" giữa Uông Bí và Quảng Yên – đang là hạng mục thách thức nhất do địa chất yếu, nhiều tầng hang caster và đất bùn xen kẹp.

Hiện công trình đã hoàn thành cọc khoan nhồi, mố trụ, phần đúc hẫng đạt 90%, lao lắp dầm gần 30%, và đúc dầm Super T được 40/80 phiến.

Trên toàn tuyến, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, tập trung xử lý nền đất yếu bằng thay đất, gia tải, cắm bấc thấm, chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc thi công.

Hiện 12/13 cầu trên tuyến đã cơ bản thi công xong kết cấu chính.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công được xem là nhiệm vụ bắt buộc trong giai đoạn "nước rút" những tháng cuối năm. Các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn, tồn tại đang diễn ra tại dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư và các nhà thầu cần có phương án tổ chức thi công phù hợp trong điều kiện thời tiết bất lợi và có giải pháp bù đắp tiến độ khi thời tiết đã đảm bảo.

Khi công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng, đây sẽ là công trình có ý nghĩa động lực trong thúc đẩy phát triển khu vực hành lang kinh tế phía Tây của tỉnh; kết nối tới Đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội; khai thác tốt lợi thế khu vực trung tâm, mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng và liên vùng.

Tam giác kinh tế phía Bắc, còn gọi là tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, là một vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, bao gồm ba cực tăng trưởng chính: Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Vùng này đóng vai trò là động lực tăng trưởng, kết nối quốc tế, trung tâm khoa học công nghệ và là đầu mối giao thông quan trọng.



Ảnh: ﻿Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh