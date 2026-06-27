Siêu dự án 1.100ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 145.000 tỷ đồng

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây của Vinhomes vừa được điều chỉnh vốn lên gần 145.000 tỷ đồng, tăng 54.000 tỷ đồng so với phương án trước đó.

Quy hoạch Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây. Ảnh: Vinhomes.

Vinhomes vừa công bố điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh.

Theo công bố, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án được nâng lên 144.663 tỷ đồng. Mức đầu tư này bao gồm chi phí xây dựng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), các nghĩa vụ tài chính về đất đai và chi phí lãi vay được vốn hóa.

Mức đầu tư mới của dự án cao hơn 54.000 tỷ đồng so với phương án công bố trước đây là hơn 90.700 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh thông tin dự án nhằm phản ánh giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu triển khai thực tế.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có quy mô gần 1.100ha, được khởi công từ ngày 19/8/2025.

Dự án được quy hoạch theo định hướng xây dựng một khu đô thị sinh thái, thông minh và phát triển bền vững. Theo quy hoạch, dự án sẽ tích hợp các tiện ích như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công viên và không gian cảnh quan..

Dự án nằm tại vị trí kết nối với nhiều tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm như Vành đai 4 TP. HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến metro số 12 trong quy hoạch. Khu đô thị được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Ninh, góp phần thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong ngày 25/6, Vinhomes công bố việc góp vốn thành lập công ty con. Pháp nhân mới là Công ty TNHH Nam Tràng Cát, trụ sở chính tại Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, Hải Phòng.

Theo đăng kí, ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp mới thành lập là Kinh doanh bất động sản.

Theo thông tin công bố, Công ty TNHH Nam Tràng Cát có vốn điều lệ là 429 tỷ đồng. Trong đó Vinhomes sẽ góp 51% vốn bằng tài sản và tiền mặt.

Động thái trên chỉ diễn ra ít ngày sau khi ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes cho biết doanh nghiệp sẽ ngừng việc mở rộng quỹ đất tại Việt Nam theo định hướng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Theo ông Hoa, sau nhiều năm tích lũy, Vinhomes hiện sở hữu quỹ đất đủ để phục vụ kế hoạch phát triển trong 5-7 năm tới. Vì vậy, thay vì tiếp tục thâu tóm thêm quỹ đất mới, công ty sẽ ưu tiên nguồn lực cho việc triển khai, đưa vào kinh doanh các dự án đang có, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư và tối đa hóa giá trị.



