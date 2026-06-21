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"Siêu công trình" điện gió 16.500 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam

Minh Khang
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Đây là những công trình năng lượng tái tạo có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Đó là: Nhà máy Điện gió Ea Nam.

Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam nằm trên diện tích 600 ha thuộc các xã Ea Nam có tổng mức đầu tư trên 16.500 tỷ đồng, sản lượng điện ước tính đạt 1,1 tỷ kWh/năm do Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 làm chủ đầu tư. Đây là dự án điện gió trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và là dự án điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Là một trong những dự án điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất Việt Nam, Nhà máy Điện gió Ea Nam được phát triển theo hướng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về môi trường và phát triển bền vững.

Dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giảm phát thải khí nhà kính.

Nhà máy Điện gió Ea Nam.

Ea Nam được đánh giá là mô hình năng lượng xanh điển hình:

- Giảm phát thải CO₂, thay thế một phần điện than trong hệ thống điện quốc gia.

Tạo việc làm cho lao động địa phương trong giai đoạn xây dựng và vận hành, góp phần phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên.

Gắn với định hướng chuyển dịch năng lượng và cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam.

Đây cũng là nhóm dự án được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao nhờ khả năng tạo tín chỉ carbon và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở điện gió trên bờ, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các dự án điện gió ngoài khơi – lĩnh vực được xem là một trong những nguồn năng lượng sạch lớn nhất trong tương lai.

Bên trong các dự án điện gió là hệ thống tua-bin hiện đại vận hành liên tục, khai thác sức gió tự nhiên để chuyển hóa thành điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Tại Ea Nam, hàng chục tua-bin được lắp đặt trải dài trên diện tích rộng lớn, hoạt động theo cơ chế tự động hóa cao, giúp tối ưu hiệu suất phát điện và giảm chi phí vận hành.

Ngoài Ea Nam, Bạc Liêu (cũ) cũng là địa phương tiên phong trong phát triển điện gió ven biển, với các dự án được xem là nền móng cho ngành điện gió tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Những dự án này đang từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng tái tạo quy mô lớn, góp phần đa dạng hóa nguồn cung điện và nâng cao an ninh năng lượng quốc gia.

Không chỉ mang ý nghĩa về năng lượng, các dự án điện gió còn tạo ra tác động lan tỏa mạnh mẽ tới kinh tế – xã hội địa phương.

Quá trình xây dựng và vận hành dự án tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy phát triển hạ tầng, logistics và dịch vụ tại các địa phương có dự án.

Trong dài hạn, điện gió được kỳ vọng trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn mới, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức lớn về công nghệ, vốn đầu tư và tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Trong kỷ nguyên ESG, những "siêu công trình gió" này không chỉ đơn thuần là dự án điện lực, mà còn là biểu tượng cho chiến lược phát triển bền vững và tương lai carbon thấp của nền kinh tế Việt Nam.

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Tags

điện gió

Nhà máy Điện gió Ea Nam.

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