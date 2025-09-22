Siêu bão Ragasa tiếp tục mạnh lên, sức gió lên 215 km/giờ

Sáng 22-9, siêu bão Ragasa đang áp sát miền Bắc Philippines. Sức gió gần tâm bão đạt 215 km/giờ, giật hơn 240 km/giờ. Bão đang di chuyển về phía Tây Tây Bắc với vận tốc 15 km/giờ.

Cảnh báo gió giật cấp 4 và 5 có thể được nâng lên vào khuya 21-9 trên các đảo Batanes và Babuyan, nơi siêu bão có thể đổ bộ hoặc đến gần vào khoảng đầu giờ chiều 22-9 (giờ địa phương).

Các cơ sở y tế được gia cố trước bão. Ảnh:Văn phòng thông tin tỉnh Cagayan

Siêu bão Ragasa có thể ra khỏi khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR) vào sáng 23-9. Người dân được khuyến cáo liên tục theo dõi thông tin cập nhật về siêu bão và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Gió mùa Tây Nam, hay còn gọi là Habagat, mạnh lên do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa sẽ kèm theo mưa vừa đến lớn ở các khu vực phía Tây của Nam Luzon và quần đảo Visayas. Dự kiến sẽ xảy ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất trên diện rộng ở các khu vực chịu ảnh hưởng của Ragasa và Habagat.

Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương (DILG) cho biết ít nhất 935 gia đình, tương đương 2.777 người, đã được sơ tán sớm ở Bắc Luzon và Trung Luzon tính đến 19 giờ 50 phút (giờ địa phương) ngày 21-9.

Dinh Tổng thống Philippines Malacañang đã yêu cầu tạm dừng các lớp học ở tất cả các cấp và công việc chính phủ tại khu vực Manila và 29 tỉnh trong ngày 22-9.

Lực lượng chức năng hỗ trợ thực phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng. Ảnh: Sở Phúc lợi và Phát triển Xã hội Philippines

Trước việc siêu bão Ragasa dự kiến tấn công các tỉnh phía Bắc Philippines trong vài giờ tới, DILG đã nhắc lại chỉ thị yêu cầu các chính quyền địa phương thực thi sơ tán bắt buộc ở các nơi có nguy cơ cao, áp dụng lệnh cấm bán rượu, duy trì chính sách cấm ra khơi đối với tất cả các cộng đồng ven biển và ngư dân, đồng thời đảm bảo rằng các trung tâm sơ tán được trang bị đầy đủ thực phẩm, nước uống và vật tư y tế.

Trong khi đó, trường học và văn phòng tại một số khu vực của huyện Đài Đông và Bình Đông ở miền Nam Đài Loan (Trung Quốc) sẽ đóng cửa vào ngày 22-9 khi bão Ragasa tiến gần.

Theo Cục Khí tượng Đài Loan, ảnh hưởng mạnh nhất của bão Ragasa dự kiến sẽ diễn ra từ đêm 22-9 đến sáng sớm 24-9, trong đó miền Nam Đài Loan (Trung Quốc) có khả năng hứng chịu những cơn gió giật mạnh nhất.

Cơ quan Giao thông Vận tải cho biết 18 chuyến bay nội địa đã bị hủy. Các tuyến phà nối Đài Loan với các huyện ven biển sẽ bị tạm dừng vào ngày 22-9.