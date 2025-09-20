Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hải quân Mỹ dự báo bão Ragasa di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/giờ, vượt qua eo biển Bashi (giữa Đài Loan và Philippines) vào ngày 22/9, và tiến vào Biển Đông. Nhờ nhiệt độ mặt biển trên 29°C và độ ẩm cao, JTWC lo ngại bão có tiềm năng đạt cấp siêu bão (Cấp 5 - cấp cao nhất trên thang đo bão phương Tây, sức gió trên 252 km/giờ, áp suất dưới 920 hPa) vào ngày 24-25/9.
Vậy cơn bão Ragasa dự báo có đổ bộ Việt Nam và đi vào vùng nào nước ta?
Đáp án đúng là: B. Ngoài khơi Philippines, nghĩa là "Thần tốc"
Giải thích: Siêu bão Ragasa hình thành ngoài khơi Philippines và được đặt tên bởi nước này, với ý nghĩa "Thần tốc", thể hiện tốc độ di chuyển nhanh của cơn bão. Đây là cơn bão thứ 18 trong năm 2025 tại Tây Bắc Thái Bình Dương, được ghi nhận vào ngày 18/9, và có tiềm năng trở thành siêu bão mạnh nhất năm.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Ngày 24-25/9, sức gió trên 252 km/giờ
Giải thích: Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), bão Ragasa dự kiến đạt cấp siêu bão (Cấp 5 theo thang Saffir-Simpson) vào ngày 24-25/9, với sức gió vượt quá 252 km/giờ và áp suất trung tâm giảm dưới 920 hPa. Điều kiện nhiệt độ mặt biển trên 29°C và độ ẩm cao hỗ trợ sự phát triển mạnh mẽ này.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Bắc Bộ
Giải thích: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam dự báo từ ngày 23/9, bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, với cường độ cấp 14–16, giật trên cấp 17. Cơn bão có khả năng đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Bắc Bộ, gây gió mạnh và mưa lớn.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Nhiệt độ mặt biển trên 29°C và độ ẩm cao
Giải thích: Theo chuyên gia của JTWC, bão Ragasa có tiềm năng phát triển nhanh nhờ nhiệt độ mặt biển trên 29°C và độ ẩm cao. Những điều kiện này tạo môi trường lý tưởng cho sự tăng cường cường độ bão, giúp Ragasa đạt cấp siêu bão với sức gió mạnh và áp suất thấp khi tiến vào Biển Đông.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Do nhiệt độ đại dương tăng và tần suất bão mạnh tăng
Giải thích: Theo báo cáo từ Tổ chức Khí tượng Thế giới và AccuWeather, nhiệt độ đại dương Tây Thái Bình Dương năm 2025 tăng 1,1°C so với trung bình thế kỷ 20, cùng với sự gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan. World Weather Attribution kết luận rằng biến đổi khí hậu đã "tăng tốc" mùa bão muộn, và Ragasa là minh chứng điển hình.Tìm hiểu thêm