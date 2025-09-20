Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hải quân Mỹ dự báo bão Ragasa di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/giờ, vượt qua eo biển Bashi (giữa Đài Loan và Philippines) vào ngày 22/9, và tiến vào Biển Đông. Nhờ nhiệt độ mặt biển trên 29°C và độ ẩm cao, JTWC lo ngại bão có tiềm năng đạt cấp siêu bão (Cấp 5 - cấp cao nhất trên thang đo bão phương Tây, sức gió trên 252 km/giờ, áp suất dưới 920 hPa) vào ngày 24-25/9.

Vậy cơn bão Ragasa dự báo có đổ bộ Việt Nam và đi vào vùng nào nước ta?