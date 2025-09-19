"Cuộc đại tu thập kỷ" tại kênh đào Panama: Thế giới sắp chứng kiến đường ống tỷ USD chưa từng có tại đây

SCMP thông tin, chính quyền Panama ngày 17/9 công bố Chiến lược "Tầm nhìn 2025-2035" của Panama trị giá 8,5 tỷ USD để hiện đại hóa và mở rộng kênh đào Panama trong 10 năm tới.

"Tầm nhìn 2025-2035" của Panama đề ra 4 ưu tiên: Xây một hồ chứa mới trên sông Indio, phát triển một đường ống dài 76km để vận chuyển khí hóa lỏng (LPG), xây thêm các cảng container mới và mở rộng các hành lang hậu cần.

Kênh đào Panama nhìn từ trên cao. Ảnh: Glan/AdobeStock

Người quản lý kênh đào Ricaurte Vásquez Morales cho biết các dự án này nhằm mục đích duy trì tính cạnh tranh của tuyến đường và phù hợp với sự thay đổi thương mại toàn cầu.

Ricaurte Vásquez Morales cho biết lượng khí butane, ethane và propane (thành phần chính của LPG) xuất khẩu từ bờ biển Đại Tây Dương đang tăng lên đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam cũng như các điểm đến khác ở châu Á.

Ông cho biết nhu cầu về các sản phẩm năng lượng như vậy dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10 năm, đồng thời cảnh báo rằng Panama có thể mất hoạt động kinh doanh vào tay các tuyến đường đối thủ nếu không có năng lực mới.

Đường ống LPG - "huyết mạch" chiến lược của kênh đào Panama

Đường ống LPG chưa từng có tại Panama với vốn đầu tư ước tính 4-8 tỷ USD được đánh giá là nền tảng của hành lang năng lượng liên đại dương mới, đánh dấu bước phát triển quan trọng đầu tiên của nền tảng cơ sở hạ tầng này tại kênh đào Panama.

Trả lời phỏng vấn của Reuters ngày 18/9/2025, ông Ricaurte Vásquez Morales cho biết, chỉ riêng đường ống dẫn 76km có công suất 2 triệu thùng/ngày này dự kiến sẽ mang lại doanh thu từ 1 - 1,2 tỷ USD mỗi năm cho kênh đào Panama.

[Kênh đào Panama dự kiến lợi nhuận đạt 3,5 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2025, tương đương với kết quả của năm 2024, theo người đứng đầu ACP].

Ông Ricaurte Vásquez Morales phát biểu tại hội nghị Canal de Panama: Vision del Futuro, tại Thành phố Panama, Panama, ngày 16 tháng 9 năm 2025. Ảnh: REUTERS/Enea Lebrun



Dự án đường ống này nhằm mục đích vận chuyển khí hóa lỏng (LPG) của Mỹ sang châu Á từ bên này kênh đào sang bên kia, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương.

Các tàu chở LPG sẽ dỡ hàng ở một đầu đường ống và hàng hóa sẽ được lấy ở đầu kia, giúp giảm lưu lượng tàu chở LPG qua Kênh đào Panama và giải phóng chỗ cho tàu chở container và LNG quá cảnh mà không cần sử dụng thêm nước.

Nhật Bản được xác định là khách hàng tiềm năng quan trọng cho khí đốt của Mỹ vận chuyển qua đường ống này.

ACP đã chính thức khởi động quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án đường ống dẫn năng lượng mới tổ chức tại Thành phố Panama.

Sự kiện quy tụ hơn 45 đại diện từ các công ty năng lượng toàn cầu, bao gồm CB Fenton & Co, ENEOS, Energy Transfer, ExxonMobil, Fortress, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Mitsubishi, Movement Industries, Nippon Koei, Otamerica, Phillips 66, Promigas, Puma Energy, Regent Energy Group, Shell, SK Energy, Sumitomo Corporation, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corp), Targa Resources, Ultranav và Vitol, Reuters cho hay.

ACP cam kết đảm bảo sáng kiến này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, bảo vệ môi trường và vận hành xuất sắc.

Khí hóa lỏng (LPG) là hỗn hợp của các hydrocarbon nhẹ, chủ yếu là propane (C₃H₈) và butane (C₄H₁₀), được nén thành dạng lỏng để dễ lưu trữ và vận chuyển. LPG được sản xuất từ quá trình tinh chế dầu mỏ hoặc xử lý khí tự nhiên, thường được sử dụng làm nhiên liệu trong các lĩnh vực như sưởi ấm, nấu ăn, vận hành phương tiện giao thông, và công nghiệp.

LPG được coi là một nguồn năng lượng tương đối sạch hơn so với một số nhiên liệu hóa thạch khác (như than đá hoặc dầu diesel).

So với than đá hoặc dầu diesel, LPG cháy sạch hơn, tạo ra ít khí CO₂, ít hạt bụi mịn (PM), và ít hợp chất lưu huỳnh (SOx) hơn. Điều này giúp giảm ô nhiễm không khí và tác động đến biến đổi khí hậu.