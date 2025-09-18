Đây là hình ảnh lốc sữa chua uống tiệt trùng đóng chai HDPE 80 ml được niêm yết với giá 4.85 đô New Zealand (khoảng 75.000 VND) trên website của Tập đoàn Woolworths bán lẻ hàng đầu thế giới.

Ảnh: Tập đoàn Woolworths

Có ít nhất 2 điều đặc biệt ở sản phẩm này. Đầu tiên, nó là sản phẩm "Made in Vietnam", do Vinamilk sản xuất trong nước rồi xuất khẩu sang New Zealand. Đây là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của Vinamilk tại thị trường quốc tế, đặc biệt tại New Zealand - quốc đảo vùng châu Úc.

Điều đặc biệt thứ hai đến từ nắp lọ sữa chua. Đầu năm 2024, Vinamilk đề xuất đối tác tại New Zealand thử nghiệm sáng kiến dùng loại "nắp pre-cut lid with pull tab" - nắp có tai kéo - cho dòng sữa chua uống tiệt trùng chai HDPE 80ml. Thiết kế này vừa cho phép người dùng mở nắp dễ dàng để uống trực tiếp, vừa loại bỏ hoàn toàn ống hút nhựa.

Kết quả ngoài mong đợi:

Nhà nhập khẩu tại New Zealand đặt thêm gần 1 triệu sản phẩm ngay sau thử nghiệm loại nắp mới. Chỉ riêng năm 2024, một cải tiến nhỏ trên nắp chai đã giúp Vinamilk loại bỏ hơn 5 triệu ống hút nhựa, góp phần thúc đẩy doanh số tại New Zealand tăng trưởng bùng nổ gần 80%.

Chưa dừng ở đó, đến năm 2025, 4,1 triệu chai sữa chua dòng này được phân phối qua các chuỗi bán lẻ lớn như Costco, Foodstuffs, Woolworths...

Thiết kế đột phá trên nắp chai: "Nhỏ nhưng có võ"

Ra mắt tại New Zealand – thị trường có tiêu chuẩn môi trường khắt khe – sáng kiến này không chỉ góp phần đáp ứng tiêu chuẩn ESG mà New Zealand và các thị trường quốc tế đề cao; mà còn tăng tính tiện lợi và hấp dẫn đối với người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến môi trường như hiện nay.

Nắp "có tai kéo" thay thế nắp truyền thống và ống hút thông qua công nghệ foil-sealing tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng tính tiện lợi, cho phép người dùng kéo mở và uống trực tiếp - mà không cần ống hút.

Thiết kế foil-sealing có tai kéo.

Công nghệ foil-sealing (niêm phong màng nhôm) là một phương pháp đóng gói tiên tiến được sử dụng để niêm phong sản phẩm, đặc biệt trong ngành thực phẩm và đồ uống như sữa, sữa chua, nước giải khát, hoặc các sản phẩm dược phẩm, giúp đảm bảo độ an toàn, vệ sinh và bảo quản sản phẩm tốt hơn.

Được giới thiệu tại Đại hội Sữa toàn cầu 2024, nắp "có tai kéo" minh chứng rằng thay đổi nhỏ có thể tạo tác động lớn.

Ngoài New Zealand, thiết kế này đang mở rộng sang Mỹ và Australia, nơi sản phẩm Vinamilk đã có mặt tại các chuỗi lớn. Điều này giúp Vinamilk củng cố vị thế tại thị trường quốc tế.

Không chỉ đổi mới với nắp "có tai kéo", sản phẩm chủ lực Vinamilk xuất khẩu sang New Zealand có bao bì bằng nhựa HDPE (High-Density Polyethylene).

Đặc biệt trong vấn đề an toàn thực phẩm, chai HDPE được công nhận là an toàn cho thực phẩm, không tiết ra chất độc hại, phù hợp để đựng các sản phẩm như sữa, sữa chua, hoặc nước giải khát. Theo tiêu chuẩn quốc tế, HDPE đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường như New Zealand.