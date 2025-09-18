Thỏa thuận được ký trực tuyến giữa ông Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, và bà Grace Fu - Bộ trưởng Bộ Môi trường và Bền vững kiêm Bộ trưởng phụ trách Quan hệ Thương mại Singapore. Ảnh: VGP

Ngày 16/9/2025, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore đã chính thức ký kết Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu.

Thỏa thuận được ký kết thể hiện vai trò tiên phong và sự cam kết hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Singapore trong thị trường carbon quốc tế, góp phần thiết thực vào các nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 6 của Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu là gì? Điều 6 của Thỏa thuận Paris cho phép các quốc gia tự nguyện hợp tác với nhau để đạt được các mục tiêu giảm phát thải được nêu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của họ. Điều này có nghĩa là, theo Điều 6, một quốc gia (hoặc các quốc gia) sẽ có thể chuyển giao tín chỉ carbon thu được từ việc giảm phát thải khí nhà kính để giúp một hoặc nhiều quốc gia đạt được các mục tiêu về khí hậu.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thị trường tín chỉ carbon quốc tế được dự báo sẽ chuyển biến mạnh mẽ vào năm 2030 và sẽ "bùng nổ" vào giữa thế kỷ này trở đi.

Theo báo cáo mới đây nhất thực hiện tháng 6/2025 của Morgan Stanley Capital International (Mỹ, MSCI), thị trường tín chỉ carbon toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể trong những năm tới, ước đạt từ 45 đến 250 tỷ USD vào năm 2050.

MSCI cho biết, có hơn 6.200 dự án carbon được đăng ký trên 12 cơ quan đăng ký tín chỉ quốc tế lớn nhất vào cuối năm 2024. Các dự án này đã phát hành 305 MtCO2e tín chỉ (305 triệu tấn CO2 tương đương) chỉ riêng năm 2024; và hiện đã phát hành tổng hơn 2,1 tỷ tín chỉ kể từ khi Thỏa thuận Paris được ký kết vào cuối năm 2016.

Dự báo về triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tín chỉ carbon được MSCI đưa ra giữa lúc tình trạng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu ngày càng mạnh mẽ, kèm với các cam kết hướng đến mục tiêu Net Zero từ hơn 140 quốc gia toàn cầu.

Riêng Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia triển vọng nhất về tín chỉ carbon và có số lượng tín chỉ carbon lớn, với hơn 41 triệu tín chỉ được cấp cho hơn 100 doanh nghiệp tính đến tháng 3/2024. Chúng ta đã thu được 1.200 tỷ đồng nhờ bán tín chỉ carbon trong giai đoạn 2018 - 2024.

Hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn củng cố vị thế của Việt Nam và Singapore trong chuỗi cung ứng carbon toàn cầu. Với Việt Nam sắp thí điểm sàn giao dịch carbon năm 2025 và Singapore dẫn đầu về tài chính xanh, quan hệ song phương sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ CDR và nông nghiệp thấp carbon.

Trong khi Trái Đất đối mặt lũ lụt, hạn hán, mực nước biển dâng... thỏa thuận này là minh chứng cho hành động quyết liệt, góp phần cùng thế giới giữ nhiệt độ tăng dưới 1,5°C theo Thỏa thuận Paris.