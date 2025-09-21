Phát minh của Thụy Sĩ có thể khiến các công ty dầu mỏ trên toàn thế giới phải khiếp sợ

Trong một bước tiến đột phá về năng lượng tái tạo, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã tạo ra một phân tử mới có khả năng lưu trữ năng lượng mặt trời theo cách chưa từng có.

Bước đột phá này không chỉ hứa hẹn sẽ thay đổi công nghệ năng lượng mặt trời mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tạo ra nhiên liệu trung hòa carbon.

Và "cách chưa từng có" đó chính là tạo ra phân tử có khả năng mô phỏng quá trình quang hợp từ tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Oliver Wenger dẫn đầu tại Đại học Basel (Thụy Sĩ) đã phát triển một phân tử mới, lấy cảm hứng từ quá trình quang hợp của thực vật, có khả năng lưu trữ năng lượng mặt trời dưới dạng 4 điện tích (hai dương và hai âm) đồng thời thông qua hai xung sáng.

Phân tử này gồm năm phần liên kết, mỗi phần đảm nhận chức năng cụ thể, cho phép hoạt động hiệu quả ngay cả với ánh sáng yếu – gần với cường độ nắng mặt trời tự nhiên.

Các điện tích được lưu trữ ổn định đủ lâu để kích hoạt các phản ứng hóa học tiếp theo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quang hợp nhân tạo.

Một phân tử có thể giúp con người "cai nghiện" dầu mỏ, than đá

Quá trình này có tác động tích cực và sâu rộng đến mục tiêu trung hòa carbon (carbon neutrality), chủ yếu bằng cách thúc đẩy sản xuất nhiên liệu mặt trời carbon-neutral (nghĩa là sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra nhiên liệu) như hydro, methanol và xăng sinh học.

Nhiên liệu mặt trời được tạo ra từ năng lượng mặt trời sẽ chỉ thải ra lượng CO2 bằng đúng lượng đã hấp thụ trong quá trình sản xuất, tạo ra chu trình khép kín không tăng phát thải ròng.

Điều này giúp thay thế dần nhiên liệu hóa thạch trong các lĩnh vực khó khử carbon như hàng không, hàng hải và công nghiệp nặng, nơi pin mặt trời thông thường chưa hiệu quả.

Nếu mở rộng quy mô, nó có thể làm cho năng lượng sạch trở nên cạnh tranh hơn, thúc đẩy đầu tư vào công nghệ xanh và giảm chi phí khử carbon dài hạn.

Đột phá này không chỉ mở đường cho một hệ thống năng lượng bền vững, góp phần quan trọng vào việc đạt trung hòa carbon vào giữa thế kỷ 21, mà còn giúp con người dần "cai nghiện" các nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá...

Nếu thành công, nhiên liệu mặt trời có thể khiến các công ty dầu mỏ, than đá trên toàn thế giới phải lo sợ vì phải lo cạnh tranh với loại nhiên liệu sạch này.