3 cơn bão đang "khuấy đảo" Thái Bình Dương: Cơn bão vào Biển Đông thuộc loại mạnh nhất?

Ba cơn bão khuấy đảo Thái Bình Dương, bão Ragasa thuộc loại "mạnh nhất năm nay"

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), ngày 19/9, Hàn Quốc dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn trong cả tuần do tác động từ 3 cơn bão đang hoạt động ở Thái Bình Dương, gồm bão Mitag, Ragasa và Neoguri.

Các khu vực Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam được dự báo đều sẽ bị ảnh hưởng bởi bão.

Trong 3 cơn bão này, cơn bão nào dự báo vào Biển Đông và được đánh giá là mạnh nhất?

Câu hỏi 1/6 Hỏi 1: Ba cơn bão Mitag, Ragasa và Neoguri hình thành từ khi nào và ở khu vực nào? A. Ngày 17-9, gần Philippines sai B. Ngày 18-9, gần bán đảo Triều Tiên đúng C. Ngày 19-9, gần Nhật Bản sai D. Ngày 20-9, gần Hồng Kông sai Đáp án đúng là: B. Ngày 18-9, gần bán đảo Triều Tiên Giải thích: Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), ba cơn bão Mitag, Ragasa và Neoguri hình thành từ áp thấp nhiệt đới vào ngày 18-9, gần bán đảo Triều Tiên trên Thái Bình Dương. Sự xuất hiện đồng thời của chúng gây lo ngại về mưa lớn kéo dài tại Hàn Quốc, mặc dù không có cơn bão nào được dự báo tác động trực tiếp. Các chuyên gia lưu ý rằng đường đi và cường độ có thể thay đổi do hệ thống áp cao Bắc Thái Bình Dương, đòi hỏi theo dõi chặt chẽ.

Câu hỏi 2/6 Hỏi 2: Bão Mitag có cường độ và hướng di chuyển như thế nào? A. Cường độ mạnh, hướng về Nhật Bản sai B. Cường độ yếu, hướng về Hồng Kông, suy yếu thành rãnh áp thấp vào ngày 20-9 đúng C. Cường độ trung bình, hướng về Triều Tiên sai D. Cường độ mạnh, hướng về Philippines sai Đáp án đúng là: B. Cường độ yếu, hướng về Hồng Kông, suy yếu thành rãnh áp thấp vào ngày 20-9 Giải thích: Bão Mitag có cường độ tương đối yếu và đang di chuyển về phía đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, dự kiến suy yếu thành rãnh áp thấp vào ngày 20-9 sau khi đổ bộ gần Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông. Theo Đài quan sát Hồng Kông, vào 4 giờ chiều ngày 19-9, Mitag cách Hồng Kông khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển Tây Bắc với tốc độ 10 km/giờ, đi vòng qua khoảng 100 km phía Bắc Hồng Kông vào đêm cùng ngày, dẫn đến tín hiệu gió mạnh số 3.

Câu hỏi 3/6 Hỏi 3: Đường đi của bão Neoguri được dự báo như thế nào? A. Hướng về Hồng Kông cùng với Mitag sai B. Hướng về phía Đông Nhật Bản, ra biển từ ngày 21-9 đúng C. Hướng về bán đảo Triều Tiên với cường độ mạnh sai D. Hướng về Nam Đài Loan và suy yếu nhanh sai Đáp án đúng là: B. Hướng về phía Đông Nhật Bản, ra biển từ ngày 21-9 Giải thích: Bão Neoguri đang di chuyển về phía bờ biển phía Đông Nhật Bản và được dự báo sẽ ra khỏi khu vực biển từ ngày 21-9. Điều này khác với Mitag hướng về Hồng Kông và Ragasa ảnh hưởng biển Đông. Sự khác biệt trong đường đi của ba cơn bão phản ánh tính phức tạp của hệ thống thời tiết Thái Bình Dương. KMA nhấn mạnh rằng, dù không trực tiếp ảnh hưởng Triều Tiên, Neoguri có thể góp phần gây mưa lớn tại Hàn Quốc do tác động gián tiếp từ thay đổi áp suất khu vực.

Câu hỏi 4/6 Hỏi 4: Bão Ragasa được xếp hạng như thế nào theo KMA và có tiềm năng ra sao? A. Bão cấp 2, yếu nhất trong ba bão sai B. Áp thấp nhiệt đới, không đáng kể sai C. Bão cấp 3, gió 178-208 km/giờ, có thể mạnh nhất năm 2025 đúng D. Bão cấp 4, hướng thẳng vào Triều Tiên sai Đáp án đúng là: C. Bão cấp 3, gió 178-208 km/giờ, có thể mạnh nhất năm 2025 Giải thích: Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), bão Ragasa đạt cấp 3 với sức gió tối đa từ 178 km/giờ đến 208 km/giờ, được coi là một trong những cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2025. Đường đi của nó có thể ảnh hưởng đến biển Đông, từ Bắc Philippines đến Nam Đài Loan, Hồng Kông và một số khu vực Trung Quốc. Dù khả năng chuyển hướng về bán đảo Triều Tiên thấp, KMA vẫn theo dõi chặt chẽ do tiềm năng thay đổi đường đi từ các yếu tố thời tiết. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 5/6 Hỏi 5: Vì sao Hàn Quốc lo ngại về ba cơn bão dù không bị ảnh hưởng trực tiếp? A. Chúng sẽ hợp thành siêu bão cấp 5 sai B. Chúng gây mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng gián tiếp từ hệ thống áp cao đúng C. Chúng chỉ ảnh hưởng đến Nhật Bản và Trung Quốc sai D. Chúng suy yếu trước khi đến gần Triều Tiên sai Đáp án đúng là: B. Chúng gây mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng gián tiếp từ hệ thống áp cao Giải thích: Theo KMA, ba cơn bão Mitag, Ragasa và Neoguri, dù không tác động trực tiếp đến bán đảo Triều Tiên, gây lo ngại vì dự kiến gây mưa lớn kéo dài tại Hàn Quốc trong suốt tuần từ ngày 19-9. Điều này xuất phát từ sự thay đổi đường đi và cường độ do hệ thống áp cao Bắc Thái Bình Dương và các điều kiện xung quanh. Các hiện tượng thời tiết gián tiếp như lũ lụt có thể xảy ra, đòi hỏi theo dõi liên tục để cập nhật dự báo và giảm thiểu rủi ro.