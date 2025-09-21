3 cơn bão đang "khuấy đảo" Thái Bình Dương: Cơn bão vào Biển Đông thuộc loại mạnh nhất?

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), ngày 19/9, Hàn Quốc dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn trong cả tuần do tác động từ 3 cơn bão đang hoạt động ở Thái Bình Dương, gồm bão Mitag, Ragasa và Neoguri.
Các khu vực Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam được dự báo đều sẽ bị ảnh hưởng bởi bão.
Trong 3 cơn bão này, cơn bão nào dự báo vào Biển Đông và được đánh giá là mạnh nhất?
Đáp án đúng là: B. Ngày 18-9, gần bán đảo Triều Tiên
Giải thích: Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), ba cơn bão Mitag, Ragasa và Neoguri hình thành từ áp thấp nhiệt đới vào ngày 18-9, gần bán đảo Triều Tiên trên Thái Bình Dương. Sự xuất hiện đồng thời của chúng gây lo ngại về mưa lớn kéo dài tại Hàn Quốc, mặc dù không có cơn bão nào được dự báo tác động trực tiếp. Các chuyên gia lưu ý rằng đường đi và cường độ có thể thay đổi do hệ thống áp cao Bắc Thái Bình Dương, đòi hỏi theo dõi chặt chẽ.
Đáp án đúng là: B. Cường độ yếu, hướng về Hồng Kông, suy yếu thành rãnh áp thấp vào ngày 20-9
Giải thích: Bão Mitag có cường độ tương đối yếu và đang di chuyển về phía đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, dự kiến suy yếu thành rãnh áp thấp vào ngày 20-9 sau khi đổ bộ gần Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông. Theo Đài quan sát Hồng Kông, vào 4 giờ chiều ngày 19-9, Mitag cách Hồng Kông khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển Tây Bắc với tốc độ 10 km/giờ, đi vòng qua khoảng 100 km phía Bắc Hồng Kông vào đêm cùng ngày, dẫn đến tín hiệu gió mạnh số 3.
Đáp án đúng là: B. Hướng về phía Đông Nhật Bản, ra biển từ ngày 21-9
Giải thích: Bão Neoguri đang di chuyển về phía bờ biển phía Đông Nhật Bản và được dự báo sẽ ra khỏi khu vực biển từ ngày 21-9. Điều này khác với Mitag hướng về Hồng Kông và Ragasa ảnh hưởng biển Đông. Sự khác biệt trong đường đi của ba cơn bão phản ánh tính phức tạp của hệ thống thời tiết Thái Bình Dương. KMA nhấn mạnh rằng, dù không trực tiếp ảnh hưởng Triều Tiên, Neoguri có thể góp phần gây mưa lớn tại Hàn Quốc do tác động gián tiếp từ thay đổi áp suất khu vực.
Đáp án đúng là: C. Bão cấp 3, gió 178-208 km/giờ, có thể mạnh nhất năm 2025
Giải thích: Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), bão Ragasa đạt cấp 3 với sức gió tối đa từ 178 km/giờ đến 208 km/giờ, được coi là một trong những cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2025. Đường đi của nó có thể ảnh hưởng đến biển Đông, từ Bắc Philippines đến Nam Đài Loan, Hồng Kông và một số khu vực Trung Quốc. Dù khả năng chuyển hướng về bán đảo Triều Tiên thấp, KMA vẫn theo dõi chặt chẽ do tiềm năng thay đổi đường đi từ các yếu tố thời tiết.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Chúng gây mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng gián tiếp từ hệ thống áp cao
Giải thích: Theo KMA, ba cơn bão Mitag, Ragasa và Neoguri, dù không tác động trực tiếp đến bán đảo Triều Tiên, gây lo ngại vì dự kiến gây mưa lớn kéo dài tại Hàn Quốc trong suốt tuần từ ngày 19-9. Điều này xuất phát từ sự thay đổi đường đi và cường độ do hệ thống áp cao Bắc Thái Bình Dương và các điều kiện xung quanh. Các hiện tượng thời tiết gián tiếp như lũ lụt có thể xảy ra, đòi hỏi theo dõi liên tục để cập nhật dự báo và giảm thiểu rủi ro.
Đáp án đúng là: B. Có, vì nó đạt cấp 3 với gió 178-208 km/giờ và ảnh hưởng rộng
Giải thích: Bão Ragasa, đạt cấp 3 với sức gió 178-208 km/giờ theo KMA, có khả năng trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2025 ảnh hưởng đến biển Đông. Đường đi dự kiến của nó trải dài từ Bắc Philippines đến Nam Đài Loan, Hồng Kông và các khu vực Trung Quốc, cho thấy tác động rộng. Dù khả năng thay đổi hướng về Triều Tiên thấp, sức mạnh và phạm vi ảnh hưởng của Ragasa khiến nó nổi bật so với các cơn bão khác trong khu vực năm nay.