Siêu bão Erin mạnh lên nhanh nhất trong lịch sử Đại Tây Dương

Siêu bão Erin đã trải qua một giai đoạn mạnh lên nhanh chóng đến kinh ngạc, hiện tượng trở nên phổ biến hơn những năm gần đây khi hành tinh ấm lên.
Hiện Erin đã đạt đến cấp 5 đang càn quét qua Đại Tây Dương ở phía bắc vùng Caribe. Erin đã chuyển từ cơn bão cấp 1 với sức gió 75 dặm/giờ lúc 11 giờ sáng 15/8 sang cấp 5 với sức gió gần 160 dặm/giờ chỉ hơn 24 giờ sau đó.
Đây là cơn bão cấp 5 thứ 11 được ghi nhận ở Đại Tây Dương kể từ năm 2016, một con số cao bất thường.
Bão Erin dự kiến vẫn sẽ tránh đổ bộ trực tiếp vào bất kỳ vùng đất liền nào, đi qua phía bắc Puerto Rico, sau đó uốn cong theo hướng bắc-đông bắc vào vùng biển Đại Tây Dương giữa Bờ Đông và Bermuda vào tuần tới.
Khi đó, sức mạnh của bão dự kiến sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.
Theo Trung tâm Bão Quốc gia, Erin sẽ gây ra sóng lớn và dòng chảy ngược nguy hiểm đến tính mạng dọc theo các bãi biển của Bahamas, phần lớn Bờ biển phía Đông Mỹ và Đại Tây Dương của Canada vào tuần tới.
Bão Erin có sức gió duy trì gần 160 dặm/giờ vào cuối sáng 16/8. Dự kiến cơn bão sẽ mạnh thêm, được hỗ trợ bởi khí hậu Đại Tây Dương ấm hơn bình thường, vào chiều cùng ngày.