Siêu bão Erin mạnh lên nhanh nhất trong lịch sử Đại Tây Dương

Hiện Erin đã đạt đến cấp 5 đang càn quét qua Đại Tây Dương ở phía bắc vùng Caribe. Erin đã chuyển từ cơn bão cấp 1 với sức gió 75 dặm/giờ lúc 11 giờ sáng 15/8 sang cấp 5 với sức gió gần 160 dặm/giờ chỉ hơn 24 giờ sau đó.

Điều này đưa Erin vào sách lịch sử với tư cách là một trong những cơn bão Đại Tây Dương mạnh lên nhanh nhất từng được ghi nhận, và có khả năng là cơn bão mạnh lên nhanh nhất trước ngày 1/9.

Cường độ mạnh nhanh là khi một cơn bão đạt được tốc độ gió ít nhất 35 dặm/giờ trong ít nhất 24 giờ. Cường độ mạnh cực nhanh thường xảy ra vào tháng 9 và tháng 10.

Bão Erin hiện là một trong 43 cơn bão cấp 5 được ghi nhận ở Đại Tây Dương, điều này khiến nó trở nên hiếm gặp, mặc dù không quá hiếm trong bối cảnh các mùa bão gần đây.

Đây là cơn bão cấp 5 thứ 11 được ghi nhận ở Đại Tây Dương kể từ năm 2016, một con số cao bất thường.

Bão Erin dự kiến vẫn sẽ tránh đổ bộ trực tiếp vào bất kỳ vùng đất liền nào, đi qua phía bắc Puerto Rico, sau đó uốn cong theo hướng bắc-đông bắc vào vùng biển Đại Tây Dương giữa Bờ Đông và Bermuda vào tuần tới.

Khi đó, sức mạnh của bão dự kiến sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia, Erin sẽ gây ra sóng lớn và dòng chảy ngược nguy hiểm đến tính mạng dọc theo các bãi biển của Bahamas, phần lớn Bờ biển phía Đông Mỹ và Đại Tây Dương của Canada vào tuần tới.

Bão Erin có sức gió duy trì gần 160 dặm/giờ vào cuối sáng 16/8. Dự kiến cơn bão sẽ mạnh thêm, được hỗ trợ bởi khí hậu Đại Tây Dương ấm hơn bình thường, vào chiều cùng ngày.