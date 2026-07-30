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Siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có thể gây gió mạnh trên Biển Đông

HUỆ NGUYỄN
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Cường độ siêu bão Dolphin siêu mạnh đầu cấp 17, có thể tác động làm trường gió trên khu vực Biển Đông những ngày tới xu hướng gia tăng hơn về cường độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng nay (30/7), vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 16.4N-165.8E, cường độ đầu cấp 17, giật trên cấp 17. Đây là siêu bão thứ 4 trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, sau siêu bão Sinlaku, Mekkhala và Bavi. Hiện siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng gần 5.000km về phía Đông.

Siêu bão Dolphin cấp 17 có thể gây gió mạnh trên Biển Đông trong tháng 8 năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh mây vệ tinh Himawari của siêu bão Dolphin lúc 8h30 ngày 30/7.

Dự báo 1-3 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, sau đó di chuyển theo hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 20-25km/h, chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

“Theo số liệu dự báo hiện tại, chưa có dấu hiệu siêu bão Dolphin sẽ di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Dolphin cũng có thể tác động làm trường gió trên khu vực Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng gia tăng hơn về cường độ”, cơ quan khí tượng nhận định.

Siêu bão Dolphin cấp 17 có thể gây gió mạnh trên Biển Đông trong tháng 8 năm 2026 - Ảnh 2.

Dự báo đường đi siêu bão Dolphin của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng từ nay đến ngày 4/8 (thứ 3 tuần tới), siêu bão Dolphin chưa có tác động đến Biển Đông. Tuy nhiên khoảng từ 5/8, khi tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), siêu bão sẽ hút và làm gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông gia tăng cường độ. Từ 6-7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin.

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