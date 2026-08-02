Siêu bão Dolphin lộ mắt bão đáng sợ qua ảnh vệ tinh, chuyên gia cảnh báo về lộ trình tiếp tục thay đổi

Siêu bão Dolphin vẫn duy trì cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh với quỹ đạo được điều chỉnh lệch nhẹ lên phía bắc và có khả năng ảnh hưởng khu vực Hoa Đông (Trung Quốc) vào cuối tuần tới.

Chuyên gia khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Đắc Ân (Lin De-en) cho biết siêu bão Dolphin vẫn đang duy trì cường độ rất mạnh và di chuyển với tốc độ nhanh. Theo dữ liệu mới nhất, quỹ đạo của cơn bão đã có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng bắc so với các dự báo trước đó.

Theo đó, ông Lâm Đắc Ân dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng công bố lúc 2h sáng (giờ địa phương) cho biết, nhờ các điều kiện môi trường thuận lợi như hàm lượng nhiệt đại dương cao, độ đứt gió theo phương thẳng đứng thấp và dòng phân kỳ tầng cao mạnh, Dolphin vẫn duy trì cấp siêu bão và ít nhất sẽ giữ được cường độ này đến hết ngày 5/8.

Siêu bão Dolphin tiếp tục duy trì cường độ ở cấp siêu bão. (Ảnh: Easterlywave)

Dự kiến đến trước ngày 6/8, bán kính gió mạnh từ cấp 7 của bão vẫn ở mức khoảng 300 km, trong khi bán kính gió mạnh từ cấp 10 đạt khoảng 160 km. Điều này cho thấy Dolphin vẫn là một cơn bão có quy mô rất lớn và sức tàn phá mạnh.

Về hướng di chuyển, ông Lâm nhận định thành phần dịch chuyển về phía tây của bão không mạnh như các mô hình trước đây dự báo, khiến quỹ đạo có xu hướng dịch nhẹ lên phía bắc. Nguyên nhân là áp cao cận nhiệt đới trên Thái Bình Dương không mở rộng về phía tây mạnh như dự kiến, khiến hướng đi của bão chuyển từ tây tây bắc sang tây bắc.

Ngoài ra, Dolphin đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, trung bình khoảng 20 km/h. Theo dự báo, vào khoảng cuối tuần tới, cơn bão có khả năng bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Hoa Đông (Trung Quốc).

Chuyên gia cũng lưu ý, dù bão đi theo kịch bản quỹ đạo nào thì nhiều khả năng đây sẽ là lần đầu tiên Dolphin tiếp xúc trực tiếp hoặc đổ bộ vào đất liền. Với cường độ hiện tại, cơn bão được dự báo có thể gây ra những tác động rất lớn đối với khu vực chịu ảnh hưởng.

Nguồn: ETtoday