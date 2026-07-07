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Siêu bão Bavi đạt đỉnh cường độ, hoàn lưu cực rộng có thể tác động đến Biển Đông

HUỆ NGUYỄN
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Siêu bão Bavi đạt đỉnh cường độ, dù rất ít khả năng vào Biển Đông nhưng hoàn lưu siêu bão có bán kính cực kỳ rộng lớn, có thể tác động đến thời tiết khu vực này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, siêu bão Bavi đạt đỉnh điểm cường độ, ít khả năng vào Biển Đông nhưng vẫn gây gió mạnh diện rộng.

Sáng nay (7/7), siêu bão Bavi đã giảm xuống cấp 16. Mặc dù vẫn giữ cường độ siêu bão nhưng đã giảm 1 cấp so với ngày hôm qua.

Lúc 7h, vị trí tâm siêu bão Bavi ở vào khoảng 16.2N-140.0E. Hiện siêu bão Bavi cách miền Trung Philippines khoảng 1.850km về phía Đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.100km về phía Đông Nam.

Siêu bão Bavi đạt đỉnh cường độ , tác động đến thời tiết Biển Đông năm 2026 - Ảnh 1.

Dự báo đường đi siêu bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 25-30km/h. Từ khoảng 9/7, siêu bão Bavi di chuyển chậm lại, còn khoảng 15-20km và đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

“Cường độ mạnh cấp siêu bão còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới. Khoảng 10/7, cường độ siêu bão Bavi giảm dần.

Dự báo khoảng 11/7, bão sẽ di chuyển qua phần phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), đến khoảng 12/7 (Chủ nhật), bão sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần”, cơ quan khí tượng nhận định.

Siêu bão Bavi đạt đỉnh cường độ , tác động đến thời tiết Biển Đông năm 2026 - Ảnh 2.

Hình ảnh của siêu bão Bavi trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h30 ngày 7/7.

Cũng theo cơ quan khí tượng, dù rất ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng do hoàn lưu siêu bão có bán kính cực kỳ rộng lớn nên siêu bão Bavi cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông .

Từ 9/7, gió tây nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6. Từ 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi để đảm bảo an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.

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siêu bão Bavi

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