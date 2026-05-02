HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Siết quản lý bệnh nhân tâm thần: Đề xuất cửa 3 lớp, camera giám sát 24/7

N.Dung |

Bộ Y tế đề xuất siết điều kiện về cơ sở vật chất, tăng giám sát, quản lý người bệnh tâm thần bắt buộc chữa bệnh để nhằm bảo đảm an toàn.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về tổ chức quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở y tế.

Siết quản lý bệnh nhân tâm thần: Đề xuất cửa 3 lớp, camera giám sát 24/7 - Ảnh 1.

Khu điều trị bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Theo Bộ Y tế - cơ quan chủ trì soạn thảo, đây là biện pháp tư pháp đặc thù trong Bộ luật Hình sự, áp dụng với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi.

Số người thuộc diện bắt buộc chữa bệnh có xu hướng gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp, trong khi công tác quản lý, điều trị và phối hợp còn nhiều bất cập. Vì vậy, việc ban hành nghị định chi tiết được đánh giá là cần thiết.

Dự thảo đề xuất hai nhóm điều kiện đối với cơ sở khám chữa bệnh được chỉ định thực hiện biện pháp này. Về chuyên môn, cơ sở phải là bệnh viện, có khoa hoặc trung tâm tâm thần và được cấp phép hoạt động chuyên khoa. Về cơ sở vật chất, khu điều trị bắt buộc phải đặt trong khoa hoặc trung tâm tâm thần, thiết kế bảo đảm kiểm soát chặt việc ra vào, có camera giám sát và lực lượng bảo vệ trực 24/24.

Đáng chú ý, hệ thống cửa tại khu điều trị phải gồm 3 lớp: Cửa phòng bệnh, cửa hành lang và cửa chung của khu điều trị nội trú, đều có khóa chắc chắn. Mỗi phòng bệnh phải có khu vệ sinh riêng, lắp camera giám sát toàn bộ không gian; khuyến khích sử dụng vật liệu, thiết bị an toàn, hạn chế nguy cơ tự sát hoặc gây bạo lực.

Cơ sở y tế chỉ tiếp nhận người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh khi có đầy đủ hồ sơ. Trường hợp người bệnh có tình trạng cấp cứu không thuộc chuyên khoa tâm thần, cơ sở được chỉ định phải phối hợp chuyển đến nơi đủ năng lực điều trị trước khi tiếp nhận.

Siết quản lý bệnh nhân tâm thần: Đề xuất cửa 3 lớp, camera giám sát 24/7 - Ảnh 2.

Giám sát bệnh nhân tâm thần uống thuốc điều trị

Sau khi tiếp nhận, người bệnh được bố trí theo tình trạng thực tế. Với trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người hoặc có nhiều tiền án, tiền sự, phải bố trí phòng riêng, có giám sát trực tiếp 24/7 của nhân viên y tế và lực lượng bảo vệ.

Dự thảo cũng cho phép áp dụng các biện pháp như tăng cường bảo vệ, hạn chế thăm gặp, cách ly hoặc khống chế khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Việc áp dụng phải đúng thẩm quyền, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh.

Thủ trưởng cơ sở được giao trách nhiệm tổ chức các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với công an trong đào tạo lực lượng bảo vệ, triển khai hệ thống camera, báo động kết nối với cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tags

tin mới

Bộ Y tế

bệnh nhân tâm thần

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại