Sếp FPT nói gì về đột phá máy quang khắc DUV từ Trung Quốc?

Theo lãnh đạo FPT, sự xuất hiện của các mô hình AI chi phí thấp như DeepSeek không phải là thách thức trực diện, mà giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn để tối ưu chi phí và tốc độ triển khai.

Tại hội thảo “ Kỷ nguyên AI: Thách thức và cơ hội dưới góc nhìn của FPT ” do Chứng khoán HSC tổ chức, lãnh đạo FPT đã chia sẻ về chiến lược của tập đoàn trước làn sóng AI phát triển nhanh, sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như triển vọng của mảng dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu.

Một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm là tác động của các mô hình AI chi phí thấp đến vị thế của FPT. Bên cạnh đó, những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực máy quang khắc liệu có tạo ra sức ép hay mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam?

Không chạy đua xây mô hình nền tảng

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software , cho biết FPT theo đuổi chiến lược đa mô hình thay vì phụ thuộc vào một công nghệ duy nhất.

Do hoạt động theo mô hình cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải cân bằng giữa chất lượng, tốc độ và chi phí khi lựa chọn giải pháp AI cho từng khách hàng. Việc sử dụng một mô hình đắt tiền cho bài toán chỉ tạo ra giá trị ở mức vừa phải sẽ không bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Theo đó, trong mỗi dự án, FPT có thể kết hợp nhiều mô hình khác nhau, từ các công nghệ của Mỹ đến Trung Quốc, sau đó lựa chọn phương án phù hợp nhất với yêu cầu cụ thể.

“ Các mô hình như DeepSeek hay những mô hình của chính FPT đều có thể được sử dụng. Điều quan trọng là lựa chọn được mô hình tối ưu cho từng bài toán ”, ông Tuấn cho biết.

Thay vì dành nguồn lực để cạnh tranh trong cuộc đua xây dựng các mô hình AI nền tảng vốn đòi hỏi lượng vốn rất lớn, FPT lựa chọn tập trung vào các phân khúc chuyên biệt. Doanh nghiệp khai thác những bộ dữ liệu đặc thù, phát triển tài sản công nghệ có thể tái sử dụng và ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể của khách hàng.

Cách tiếp cận này giúp FPT tận dụng được sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái AI. " Khi các mô hình mới xuất hiện với chi phí thấp hơn, doanh nghiệp có thêm công cụ để thiết kế giải pháp phù hợp, thay vì phải chịu áp lực cạnh tranh trực diện với nhà phát triển mô hình nền tảng ", lãnh đạo FPT chia sẻ.

Tiến bộ máy quang khắc có thể làm tăng cơ hội cho FPT

Liên quan đến những thành tựu của Trung Quốc trong lĩnh vực máy quang khắc DUV, ông Phạm Minh Tuấn cho rằng tác động chủ yếu nằm ở khâu sản xuất bán dẫn.

Trong khi đó, FPT hiện tập trung nhiều hơn vào thiết kế chip. Vì vậy, nếu năng lực sản xuất thiết bị và chip được mở rộng, kéo theo chi phí chế tạo giảm xuống, nhu cầu thiết kế và số lượng sản phẩm có thể gia tăng.

“ Máy quang khắc tập trung vào khâu sản xuất, còn chúng tôi chủ yếu làm thiết kế. Khi có thêm năng lực sản xuất và chi phí giảm, cơ hội của FPT sẽ càng lớn ”, lãnh đạo FPT Software lý giải.

Theo cách nhìn này, sự phát triển của công nghệ sản xuất bán dẫn không nhất thiết thu hẹp dư địa của FPT. Ngược lại, khả năng tiếp cận năng lực sản xuất với chi phí thấp hơn có thể giúp các thiết kế chip dễ dàng được thương mại hóa hơn, qua đó mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp tham gia ở khâu thiết kế.