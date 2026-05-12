Sẽ xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế tại hải đảo

Từ ngày 4-10/5, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm 50 đại biểu do GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã tới thăm, làm việc và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cùng Nhà giàn DK1.

Chuyến công tác nằm trong chương trình trọng tâm năm 2026 của Bộ Y tế, hướng tới mục tiêu động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khảo sát thực trạng hệ thống y tế cơ sở tại các điểm đảo thuộc đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa).

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thăm các chiến sĩ trên đảo Trường Sa.

Chia sẻ sau chuyến đi, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết đoàn công tác đặc biệt xúc động khi chứng kiến diện mạo ngày càng khang trang, xanh tươi của các đảo nơi đầu sóng ngọn gió. Theo Thứ trưởng, điều khiến đoàn ấn tượng hơn cả là năng lực chuyên môn của đội ngũ quân y tại đảo. Nhiều ca bệnh khó, phức tạp đã được xử trí, phẫu thuật trực tiếp tại đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ đất liền.

“Điều đó cho thấy quân và dân Trường Sa đã từng bước tiếp cận được các kĩ thuật y tế hiện đại. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tại biển đảo đã đạt được nhiều kết quả tích cực”, GS. Thuấn nhấn mạnh.

Hiện công tác khám chữa bệnh tại Trường Sa chủ yếu do lực lượng quân y đảm nhiệm. Tuy nhiên, Bộ Y tế thời gian qua vẫn phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ sở y tế quân đội nhằm nâng cao năng lực ứng phó cấp cứu, thảm họa và dịch bệnh trên biển.

Hằng năm, nhiều bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cũng tổ chức các đoàn khám bệnh, cấp thuốc, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh lý cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Không để thầy thuốc nơi đảo xa thiệt thòi

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, đội ngũ bác sĩ tuyến đảo hiện không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn là những “chiến sĩ” trực tiếp góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. “Sự cống hiến của cán bộ y tế tại Trường Sa chính là nguồn nội lực mạnh mẽ nhất để hệ thống y tế biển đảo phát triển bền vững”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói. Ông cho biết trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế công tác tại hải đảo.

Đoàn công tác của Bộ Y tế tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa.

“Chúng tôi mong muốn không một người thầy thuốc nào cống hiến cho biển đảo mà bị thiệt thòi về lộ trình phát triển nghề nghiệp. Đất liền sẽ luôn là hậu phương vững chắc và công bằng nhất cho các thầy thuốc ngoài đảo tiền tiêu”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong 6 ngày công tác, đoàn đã đến thăm các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Tiên Nữ B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần. Tại mỗi điểm đến, đoàn công tác đã thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, người dân; làm việc với các bệnh xá để tìm hiểu công tác khám chữa bệnh và điều kiện hoạt động của lực lượng quân y. Nhiều trang thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được trao tặng cho các đảo.

Đáng chú ý, tổng nguồn lực huy động trong chuyến đi đạt gần 6 tỉ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật. Trong đó, khoảng 3,3 tỉ đồng được dành để hỗ trợ thiết bị y tế và vật tư cho các đảo thuộc đặc khu Trường Sa. Mỗi đảo và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần được hỗ trợ một bộ máy tính bàn, 5 máy lọc nước, đầu thu và chảo thu VTC, áo phao cùng nhiều vitamin, sữa, nước yến, bột dinh dưỡng... Ngoài ra, 7 bệnh xá tại các đảo được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng mỗi đơn vị.

Riêng đảo Song Tử Tây được hỗ trợ hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trị giá 200 triệu đồng. Đảo Núi Le được bổ sung cờ Tổ quốc, thuốc kháng sinh và trang thiết bị theo đề xuất thực tế. Đoàn cũng hỗ trợ Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và Đồn Biên phòng Trường Sa nhiều trang thiết bị và kinh phí phục vụ công tác.

Theo Bộ Y tế, chuyến công tác không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn giúp các thành viên trong đoàn hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, sự hy sinh và tinh thần bám biển của quân và dân nơi đầu sóng.