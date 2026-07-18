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Sẽ làm rõ nguyên nhân người phụ nữ đi xe máy tử vong sau va chạm với xe buýt BRT

Hương Trà
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Sau vụ tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ ra thói quen xấu của rất nhiều người khi tham gia giao thông.

Đoạn camera an ninh dưới đây ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9h35 ngày 18/7 tại khu vực ngã ba đường Lê Văn Lương giao với Lê Văn Thiêm, thuộc phường Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời điểm này, người phụ nữ đi xe máy BKS 29V1-552.XX di chuyển trên đường Lê Văn Lương xảy ra va chạm với xe buýt BRT BKS 29B-154.XX đi cùng chiều.

Người phụ nữ ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác minh làm rõ.

(Nguồn: Cảnh sát giao thông)

Qua vụ việc trên, Cục CSGT đã chỉ ra thói quen xấu của đa phần người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi không đi về bên phải theo chiều đi của mình, xe di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường (làn cho xe 02 bánh ở bên phải sát vỉa hè)…; mà đi vào làn đường dành cho xe ô tô, thậm chí điềm nhiên đi vào làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT.

Mặt khác việc tổ chức giao thông chưa khoa học trong bảo đảm an toàn, tránh xung đột giữa phương tiện rẽ trái và dòng xe đi thẳng tại nút giao hoặc điểm mở trên đường, cũng vô hình chung tạo ra sự nguy hiểm và nguy cơ tai nạn cao.

Đối với tình huống trong clip việc va chạm với xe buýt của xe mô tô có thể xem xét là sự kiện ngờ; người lái xe buýt không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước việc va chạm này và hậu quả xảy ra.

(Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông)

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