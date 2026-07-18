HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Con sụt cân, đi khám không tìm ra nguyên nhân, mẹ phát hiện chuyện không ngờ ở trường mầm non

Hương Trà (T/H)
|

Bài chia sẻ của người mẹ này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi từ dư luận.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ của một phụ huynh, tố con trai bị giáo viên trường mầm non N.N.X (phường Tam Bình, TP. HCM) đối xử không phù hợp trong suốt thời gian dài. Cụ thể, theo phụ huynh này, nhiều tháng qua, gia đình phát hiện thấy con trai xanh xao, sụt cân và tinh thần có phần không ổn định.

Gia đình nhiều lần đi khám nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân. Sau khi tìm hiểu, gia đình mới phát hiện bé từng nhiều lần bị giáo viên đánh; bị đưa lên phòng kho, khu bếp để nằm nghỉ. Không dừng lại, bé được cho là nhiều lần phải nằm ngủ trên tấm thảm trước cửa nhà vệ sinh thay vì nghỉ trong phòng cùng các bạn.

Phụ huynh cũng phản ánh trên cơ thể bé thường xuyên xuất hiện nhiều vết muỗi đốt do phải nằm ở khu vực không có quạt, điều hòa. Trong bài đăng trên mạng xã hội, phụ huynh cho rằng nguyên nhân khiến con bị đối xử như vậy là do bé không ngủ trưa đều đặn, đôi lúc nói chuyện khiến giáo viên không thể nghỉ ngơi.

Hình ảnh trong bài chia sẻ của phụ huynh. (Nguồn: Tiền Phong)

Tiền Phong thông tin thêm, phụ huynh cũng cung cấp các video quay đối chất trực tiếp với các giáo viên cũng như lãnh đạo trường. Theo đó, các giáo viên liên quan đã thừa nhận sai sót, liên tục gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, người mẹ cho biết không chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng những tổn thương về tinh thần đối với con là không thể bù đắp.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 18/7, trả lời phỏng vấn trên báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Điền - Chủ tịch UBND phường Tam Bình cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh liên quan đến Trường Mầm non N.N.X.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh nội dung phản ánh, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo và phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.

Người đàn ông lái ô tô đâm hàng loạt xe máy tại quán karaoke: Xác định nguyên nhân


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại