Con sụt cân, đi khám không tìm ra nguyên nhân, mẹ phát hiện chuyện không ngờ ở trường mầm non

Bài chia sẻ của người mẹ này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi từ dư luận.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ của một phụ huynh, tố con trai bị giáo viên trường mầm non N.N.X (phường Tam Bình, TP. HCM) đối xử không phù hợp trong suốt thời gian dài. Cụ thể, theo phụ huynh này, nhiều tháng qua, gia đình phát hiện thấy con trai xanh xao, sụt cân và tinh thần có phần không ổn định.

Gia đình nhiều lần đi khám nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân. Sau khi tìm hiểu, gia đình mới phát hiện bé từng nhiều lần bị giáo viên đánh; bị đưa lên phòng kho, khu bếp để nằm nghỉ. Không dừng lại, bé được cho là nhiều lần phải nằm ngủ trên tấm thảm trước cửa nhà vệ sinh thay vì nghỉ trong phòng cùng các bạn.

Phụ huynh cũng phản ánh trên cơ thể bé thường xuyên xuất hiện nhiều vết muỗi đốt do phải nằm ở khu vực không có quạt, điều hòa. Trong bài đăng trên mạng xã hội, phụ huynh cho rằng nguyên nhân khiến con bị đối xử như vậy là do bé không ngủ trưa đều đặn, đôi lúc nói chuyện khiến giáo viên không thể nghỉ ngơi.

Hình ảnh trong bài chia sẻ của phụ huynh. (Nguồn: Tiền Phong)

Tiền Phong thông tin thêm, phụ huynh cũng cung cấp các video quay đối chất trực tiếp với các giáo viên cũng như lãnh đạo trường. Theo đó, các giáo viên liên quan đã thừa nhận sai sót, liên tục gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, người mẹ cho biết không chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng những tổn thương về tinh thần đối với con là không thể bù đắp.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 18/7, trả lời phỏng vấn trên báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Điền - Chủ tịch UBND phường Tam Bình cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh liên quan đến Trường Mầm non N.N.X.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh nội dung phản ánh, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo và phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.



