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Người đàn ông lái ô tô đâm hàng loạt xe máy tại quán karaoke: Xác định nguyên nhân

Hương Trà (T/H)
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Mặc dù được nhiều người xung quanh ra sức ngăn cản, người này vẫn điều khiển xe đâm nhiều lần vào các phương tiện.

Ngày 14/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn điều khiển ô tô con nhãn hiệu Toyota Vios màu đỏ, mang BKS 37K- 68x.xx, liên tục tông vào nhiều xe máy đang dựng trước một quán karaoke. Xung quanh, nhóm người đàn ông liên tục la hét yêu cầu người lái xe ô tô dừng lại.

Tuy nhiên, chiếc xe ô tô tiếp tục đâm vào cột làm sập mái tôn che sân và sập cánh cổng trước khi lao ra ngoài đường. Sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông lái ô tô lao ra khỏi cổng quán karaoke rồi dừng lại.

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên lái ô tô đâm hàng loạt xe máy tại quán karaoke

Tờ Tiền Phong thông tin, vụ việc trong đoạn clip trên xảy ra vào trưa cùng ngày tại một quán karaoke trên địa bàn xã Quỳnh Sơn (tỉnh Nghệ An). Bên cạnh đó, báo Nghệ An dẫn nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra tại quán karaoke.

Hiện Công an xã Quỳnh Sơn đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, xác định nguyên nhân, thống kê thiệt hại và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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