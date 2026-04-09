Sấy tóc sau khi gội đầu, cô gái bỏng thâm đen bàn tay: Thói quen ai cũng đã từng mắc phải

Mới đây, theo trang QQ, 1 người phụ nữ ở Phụ Dương (Trung Quốc) vừa tắm xong thì bật máy sấy tóc trong phòng tắm. Không ngờ, vừa nhấn công tắc, máy đột nhiên phát ra tia lửa điện, tay cô ấy lập tức bị bỏng đen!

Cơ quan cứu hỏa khẩn cấp Trung Quốc nhắc nhở mọi người: Tuyệt đối không được sấy tóc trong phòng tắm ngay sau khi tắm xong!

Tại sao việc sấy tóc trong phòng tắm lại nguy hiểm đến vậy?

Lính cứu hỏa Zhang Xiaocheng thuộc Đội cứu hỏa và cứu hộ Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Bột Châu (Trung Quốc) giải thích: Sau khi tắm, phòng tắm đầy hơi nước, và các giọt nước sẽ bám vào bề mặt ổ cắm và công tắc. Hầu hết máy sấy tóc đều không chống nước, sử dụng chúng trong môi trường ẩm ướt rất dễ gây cháy hoặc điện giật.

Nói một cách đơn giản: máy sấy tóc rất sợ nước, và một phòng tắm đầy hơi nước sau khi tắm sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu đặt hai thứ này cạnh nhau.

Cách sử dụng máy sấy tóc "đúng cách"

- Trước khi sấy tóc: Lau khô chân và đứng trên bề mặt khô ráo.

- Khi cắm hoặc rút phích cắm điện: Hãy lau khô tay thật kỹ trước khi thao tác với ổ cắm và công tắc.

- Sau khi sử dụng: Đặt máy sấy tóc ở nơi khô ráo, thoáng khí; không để máy sấy ở những nơi không an toàn trong phòng tắm.

Sau khi tắm xong, đừng vội sấy tóc. Bạn có thể mở cửa phòng tắm hoặc cửa sổ, hoặc bật quạt thông gió một lúc để hơi nước tan bớt. Sau đó lau khô người và di chuyển đến khu vực khô ráo như phòng khách, phòng ngủ hoặc bàn trang điểm. Lau khô tay lần nữa trước khi cắm máy sấy tóc và bạn đã sẵn sàng sấy tóc.

Để tóc khô tự nhiên hay sấy tóc tốt hơn?

Theo một báo cáo của trang tin FNN Entertainment Online của Nhật Bản, chuyên gia về tóc Noriko Motoyama chỉ ra rằng nhiều người tin rằng hơi nóng từ máy sấy tóc làm hư tóc; tuy nhiên, việc để tóc khô tự nhiên lại gây hại nhiều hơn. Nhiệt độ gần 100 độ C mới có thể dễ dàng làm hư hại protein trong tóc, nhưng nhiệt độ từ máy sấy tóc thổi vào tóc ướt khó có thể đạt đến 100 độ C, do đó tác động lên tóc là không đáng kể.

Điều vô cùng quan trọng là phải lau khô tóc bằng khăn càng sớm càng tốt sau khi gội đầu. Hai đến ba giờ sau khi gội đầu, da đầu tiết ra bã nhờn để tự bảo vệ. Nếu độ ẩm vẫn còn trên da đầu vào thời điểm này, nước và dầu sẽ trộn lẫn với nhau, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn, và trong trường hợp xấu nhất, thậm chí là nấm mốc. Noriko Motoyama gợi ý ba bước đúng để sấy khô tóc:

- Lau khô bằng khăn: Trước tiên, dùng khăn để thấm bớt nước thừa, nhưng tránh chà xát mạnh tóc vì tóc ướt rất dễ bị hư tổn. Để hút ẩm, hãy kẹp tóc giữa hai đầu khăn và ấn nhẹ. Nếu bạn có tóc dài, hãy quấn tóc vào khăn và bóp nhẹ để giúp tóc khô nhanh hơn. Nếu bạn có tóc ngắn, cũng nên quấn toàn bộ đầu bằng khăn và massage da đầu bằng các ngón tay.

- Dùng máy sấy tóc để thổi khô: Việc làm khô tóc và da đầu kỹ lưỡng là rất quan trọng. Bí quyết để làm khô tóc nhanh chóng là chỉnh máy sấy tóc ở chế độ mạnh nhất và hướng luồng khí vào da đầu. Vùng sau tai và gáy thường bị bỏ qua, vì vậy hãy bắt đầu bằng cách thổi khí từ hai bên đầu về phía sau, cẩn thận làm khô những vùng này. Nếu tóc dài, bạn có thể cúi đầu xuống hoặc vén tóc lên để luồng khí có thể tiếp cận da đầu. Vùng thái dương là nơi máu chảy lên đầu và là nơi có các cơ điều khiển các mạch máu này. Người ta nói rằng thổi khí nóng từ hai bên đầu có thể thúc đẩy tuần hoàn máu. Sau khi làm khô da đầu từ hai bên ra phía sau, hãy sử dụng phương pháp tương tự để làm khô da đầu trên đỉnh đầu. Ngọn tóc khô rất nhanh, vì vậy sau khi làm khô toàn bộ da đầu, hãy nhẹ nhàng sấy khô phần ngọn tóc.

- Kết thúc bằng luồng khí lạnh: Sau khi làm khô da đầu, hãy chuyển sang chế độ gió mát và sấy khô toàn bộ tóc và da đầu. Noriko Motoyama chỉ ra rằng việc sử dụng gió nóng để sấy tóc sẽ làm mở các lớp biểu bì, khiến tóc bị khô ráp. Cuối cùng, hãy sử dụng gió mát để sấy khô, đồng thời dùng ngón tay chải tóc để làm se khít các lớp biểu bì và giúp tóc bóng mượt hơn. Ngoài ra, sử dụng gió mát để sấy khô da đầu giúp làm mát hiệu quả và giảm cảm giác bết dính do mồ hôi gây ra. Luân phiên giữa gió nóng và gió lạnh cũng giúp ngăn ngừa khô da đầu.