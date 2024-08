Sau uống rượu có nên xông hơi để giảm nồng độ cồn?

Khi ethanol (cồn) được hấp thu vào cơ thể, chỉ khoảng 5-10% được bài tiết qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu; 90-95% lượng ethanol còn lại được chuyển đến gan để xử lý. Việc xông hơi sau khi nhậu đúng là giúp tăng bài tiết cồn thông qua tuyến mồ hôi nhưng hiệu quả rất ít. Trong khi đó, rủi ro mà nó mang lại với cơ thể là rất lớn.

Thức uống có cồn như bia, rượu tác động mạnh mẽ đến hệ tuần hoàn, đặc biệt làm co mạch ngoại biên và giãn mạch trung tâm. Cồn còn có khả năng làm giảm khả năng đông máu, tạo điều kiện cho các tình trạng vỡ mạch máu diễn ra trong não bộ. Khi uống rượu, bia khiến huyết áp cao, mạch máu dễ vỡ, thêm yếu tố nhiệt từ xông hơi sẽ còn khiến huyết áp tăng cao hơn nữa.

Việc xông hơi sau khi nhậu đúng là giúp tăng bài tiết cồn thông qua tuyến mồ hôi nhưng hiệu quả rất ít. (Ảnh minh hoạ)

Những người có mạch máu dễ bị tổn thương có thể đối mặt với nguy cơ tai biến, xuất huyết não, vỡ mạch máu não làm cho máu trong não ồ ạt chảy ra, làm chèn ép sọ não dẫn đến tử vong.

Sau khi xông hơi nóng, nhiều người thường tắm lại bằng nước mát. Hành động này lại càng làm tăng nguy cơ lên hệ thống mạch máu. Thói quen này khiến cơ thể bị chuyển đổi nhiệt đột ngột, dẫn đến nguy cơ cho sức khỏe tim mạch và huyết áp. Do đó, sau khi sử dụng bia rượu, người dân không nên xông hơi để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Uống rượu bia ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, ngoài những tác hại dễ nhận thấy sau khi uống như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, chất cồn trong rượu bia còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, gây ra nhiều tác hại.

Một số căn bệnh nguy hiểm do rượu bia phải kể đến như viêm gan, viêm loét dạ dày, tim mạch, tổn thương não thậm chí tử vong. Rượu không rõ nguồn gốc chứa methanol - cồn công nghiệp sẽ gây tình trạng ngộ độc rượu nguy hiểm đến tính mạng.

Để đảm bảo an toàn sau khi sử dụng bia rượu bạn phải bù nước, bù muối bằng cách uống nước hoa quả, uống nước chanh pha muối, nước oresol, nước khoáng có muối. Bạn cũng cần thực hiện các biện pháp ủ ấm bởi người say rượu, ngộ độc rượu rất dễ bị mất nhiệt.

Sau khi sử dụng nhiều bia rượu, bạn cần chú ý bổ sung thêm gluxit, các chất đường bởi người bị say rượu, ngộ độc rượu rất dễ bị tụt đường huyết do bản thân rượu gây ra, đồng thời một phần lý do đến từ việc khi uống rượu thường ăn rất ít. Đặc biệt, với người gầy yếu, suy dinh dưỡng, trẻ em thì nguy cơ tụt đường huyết lại càng cao.