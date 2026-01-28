Sau tuổi 40, vì sao nhiều nam giới bỗng nhiên hay mệt mỏi, dễ cáu gắt? Biết lý do nhiều anh còn cảm thấy ngại

Không chỉ phụ nữ mới trải qua giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh. Theo Tiến sĩ Dai Huaiqing, chuyên khoa Tiết niệu tại Đài Loan (Trung Quốc), nam giới trung niên cũng có một giai đoạn chuyển tiếp sinh lý, thường được gọi là mãn dục nam hay "mãn kinh" ở nam giới.

Trong y học, tình trạng này được gọi chính xác là suy giảm testosterone khởi phát muộn, xảy ra khi hormone sinh dục nam giảm dần theo tuổi tác, kéo theo nhiều thay đổi về thể chất, tinh thần và chất lượng sống.

Testosterone giảm chậm nhưng ảnh hưởng sâu

Khác với phụ nữ - hormone estrogen giảm mạnh trong thời gian ngắn, testosterone ở nam giới giảm từ từ, trung bình khoảng 1% mỗi năm sau tuổi 40. Chính vì diễn tiến âm thầm, nhiều người không nhận ra cơ thể đang "báo động", hoặc nhầm lẫn các triệu chứng với căng thẳng, lão hóa thông thường.

Theo bác sĩ, không phải mọi nam giới đều bước vào mãn dục, nhưng nguy cơ sẽ tăng rõ rệt ở nhóm trung niên, đặc biệt là người có lối sống thiếu vận động, stress kéo dài hoặc mắc bệnh mạn tính.

1. Mệt mỏi kéo dài

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của mãn kinh nam giới là mệt mỏi kéo dài. Tình trạng mệt mỏi này không chỉ diễn ra trong một hoặc hai ngày, mà là sự suy giảm năng lượng kéo dài. Nếu bạn thấy mình luôn mệt mỏi và khó lấy lại năng lượng ngay cả khi không làm gì cả, đó có thể là do nồng độ testosterone giảm. Mệt mỏi kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc và cuộc sống hàng ngày.

2. Tâm trạng thất thường và dễ cáu gắt

Những thay đổi nội tiết tố không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn cả tâm trạng. Nhiều nam giới trải qua tình trạng cáu gắt, lo lắng, và thậm chí là khuynh hướng trầm cảm nhẹ trong thời kỳ mãn kinh. Nếu bạn thấy mình dễ nổi nóng, tâm trạng thất thường, hoặc thậm chí mất hứng thú với cuộc sống, đây có thể là dấu hiệu của mãn kinh. Các vấn đề về cảm xúc không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn với người khác mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống.

3. Giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương

Giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất xung quanh thời kỳ mãn kinh ở nam giới. Khi nồng độ testosterone giảm, nhiều nam giới trải nghiệm giảm ham muốn tình dục và thậm chí là rối loạn cương dương.

Mặc dù đây là một thay đổi sinh lý tự nhiên, nhưng nhiều người có thể cảm thấy ngại ngùng khi thảo luận về vấn đề này. Nếu bạn nhận thấy sự giảm đáng kể về ham muốn tình dục hoặc các vấn đề về cương dương, bạn nên thảo luận với bác sĩ càng sớm càng tốt, vì những vấn đề này thường có thể điều trị được.

4. Tăng cân hoặc giảm cơ

Khi tuổi tác tăng lên, nhiều người nhận thấy mình tăng cân, đặc biệt là ở vùng bụng, trong khi khối lượng cơ bắp giảm đi, điều này cũng liên quan đến sự suy giảm nồng độ hormone. Nếu việc tăng cân và mất cơ quá đáng kể và không thể kiểm soát được, đây có thể là dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh!

5. Các vấn đề về giấc ngủ

Thời kỳ mãn kinh ở nam giới cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nhiều người gặp phải tình trạng mất ngủ, mơ thấy những giấc mơ sống động hoặc thức giấc sớm trong giai đoạn này. Nếu những vấn đề về giấc ngủ này kéo dài, cơ thể không thể phục hồi hoàn toàn, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và tâm trạng ban ngày.

6. Giảm mật độ xương

Khi nồng độ testosterone giảm, nam giới cũng trải qua sự giảm mật độ xương, làm tăng nguy cơ gãy xương. Nếu bạn nhận thấy mình thấp đi hoặc bị đau xương không rõ nguyên nhân, đây có thể là những dấu hiệu sớm của bệnh loãng xương.

Ai dễ gặp tình trạng này?

Theo các chuyên gia, nguy cơ "mãn dục nam" cao hơn ở những người:

- Trên 45-50 tuổi

- Ít vận động, thừa cân - béo phì

- Thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ

- Mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp

- Hút thuốc, uống rượu bia nhiều

Những yếu tố này không chỉ làm testosterone giảm nhanh hơn mà còn khiến triệu chứng biểu hiện rõ rệt hơn.

6 loại thực phẩm được bác sĩ khuyên dùng cho nam giới thời kỳ "mãn kinh"

1. Kẽm

Kẽm là một nguyên tố vi lượng quan trọng trong cơ thể nam giới, rất cần thiết để duy trì mức testosterone bình thường. Khi nam giới già đi, mức testosterone giảm dần, và testosterone là một hormone thiết yếu để duy trì sức mạnh thể chất, ham muốn tình dục và sức khỏe tinh thần của nam giới.

Thiếu kẽm có thể làm trầm trọng thêm sự suy giảm này, dẫn đến các triệu chứng "mãn kinh" rõ rệt hơn. Nên tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu kẽm như hàu, thịt bò và hạt bí ngô.

2. Vitamin D

Vitamin D giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi và rất quan trọng đối với sức khỏe xương. Khi nam giới già đi, họ dễ bị loãng xương hoặc xương yếu. Bổ sung vitamin D không chỉ duy trì sức khỏe xương mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy vitamin D cũng giúp duy trì mức testosterone khỏe mạnh.

Do đó, điều quan trọng là phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời mỗi ngày hoặc bổ sung vitamin D thông qua các thực phẩm chức năng như dầu gan cá tuyết, lòng đỏ trứng và cá biển sâu.

3. Magiê

Magiê là một khoáng chất quan trọng giúp thư giãn cơ bắp và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong thời kỳ "mãn kinh" ở nam giới, lo lắng, mất ngủ và mệt mỏi thường là vấn đề nan giải đối với nhiều người. Magiê có thể điều hòa hệ thần kinh, giúp cơ thể đối phó với căng thẳng, thúc đẩy thư giãn cơ bắp và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các thực phẩm giàu magiê bao gồm rau lá xanh đậm, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt.

4. Axit béo Omega-3

Axit béo Omega-3 là các axit béo không bão hòa rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng lên theo tuổi tác, đặc biệt là trong thời kỳ "mãn kinh" ở nam giới. Bổ sung Omega-3 có thể giúp giảm mức cholesterol, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Các thực phẩm giàu axit béo Omega-3 bao gồm cá như cá hồi và cá thu, cũng như hạt lanh và quả óc chó. Để duy trì sức khỏe tim mạch, nên ăn các thực phẩm giàu Omega-3 ít nhất hai lần một tuần.

5. Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B bao gồm nhiều loại vitamin thiết yếu cho quá trình chuyển hóa năng lượng và chức năng hệ thần kinh. Đặc biệt, vitamin B12 và axit folic rất hữu ích cho việc ổn định tâm trạng và duy trì năng lượng trong thời kỳ "mãn kinh" ở nam giới.

Vitamin nhóm B có thể giảm mệt mỏi, cải thiện sự tập trung và trí nhớ, và chống lại sự thay đổi tâm trạng do thay đổi nội tiết tố.

Vitamin nhóm B có trong thịt, trứng, các sản phẩm từ sữa và ngũ cốc nguyên hạt; nên ăn nhiều các loại thực phẩm giàu vitamin nhóm B này.

6. Chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa rất quan trọng trong việc chống lại tác hại của các gốc tự do sinh ra trong quá trình lão hóa. Quá trình "mãn kinh" ở nam giới đi kèm với sự gia tăng stress oxy hóa trong cơ thể; bổ sung chất chống oxy hóa có thể giúp giảm tổn thương tế bào và bảo vệ sức khỏe tế bào.

Do đó, nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bao gồm các loại trái cây sẫm màu như việt quất, mâm xôi và nho, cũng như trà xanh và sô cô la đen, tất cả đều là những lựa chọn tốt.