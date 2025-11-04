Sau thời gian biến động, FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất với dự án hiếm hoi vượt tiến độ gần 1 năm

Sau giai đoạn nhiều biến động, Tập đoàn FLC đang cho thấy những tín hiệu hồi phục đầu tiên trên thị trường bất động sản, với điểm nhấn là dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội).

Theo kế hoạch, Hausman Premium Residences đang thi công vượt tiến độ gần một năm so với lộ trình ban đầu. Các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện hạng mục cuối cùng, đổ trần mái từ ngày 13/11/2025, và cất nóc giữa tháng 11/2025, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Hiện nay, trong khối tài sản của Tập đoàn FLC, dự án Hausman Premium Residences được ví như viên ngọc đáng giá. Hausman Premium Residences sở hữu vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài, sát trục đường 70 mới - hai trục giao thông huyết mạch của phía Tây Hà Nội.

Lợi thế kết nối càng được củng cố khi tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài chính thức thông xe toàn tuyến. Đặc biệt, trụ sở bộ ngành khu Mễ Trì được đặt tại vị trí tiếp giáp với Đại lộ Thăng Long, đường Cương Kiên và đường Lê Quang Đạo kéo dài. Ước tính trong tương lai, sẽ có hàng vạn công chức, doanh nghiệp và nhân viên các bộ, ban ngành về làm việc tại tuyến đường dài 2,6 km này, kéo theo sự gia tăng nhu cầu sở hữu và thuê nhà để ở.

Với diện tích đất hơn 10.300 m2, dự án cung cấp ra thị trường khoảng hơn 400 căn hộ cao cấp, được quy hoạch đồng bộ gồm một tòa tháp cao 12 tầng nổi nhưng có tới 3 tầng hầm, đảm bảo mỗi căn hộ có 1-2 vị trí đỗ xe ô tô, điều mà các dự án nội đô đang rất đau đầu vì không có quỹ tầng hầm đủ đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Với chiều cao chỉ 12 tầng, đây là dự án căn hộ chung cư duy nhất của khu vực Tây Hà Nội có tầm nhìn 100% như ở biệt thự và không bị che chắn bởi các tòa cao ốc chọc trời, các căn phòng đều có tầm view thoáng rộng, đón được ánh sáng tự nhiên.

Thời điểm mới mở bán vào đầu tháng 6, giá căn hộ tại đây trung bình chỉ khoảng 80 triệu đồng/m2, hiện giá căn hộ đã lên đến 110 - 120 triệu đồng/m2.

Hausman Premium Residences đang hoàn thiện các hạng mục cuối.

FLC đang từng bước khởi động lại mảng bất động sản, lĩnh vực nền tảng tạo nên tên tuổi của tập đoàn. Ngoài dự án Hausman Premium Residences kể trên, vào tháng 4/2025, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đã đồng ý cho FLC nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát cũ.

Sau giai đoạn khủng hoảng thượng tầng và những biến động chưa từng có, CTCP Tập đoàn FLC đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của nỗ lực tái cấu trúc sâu rộng. Diễn biến mới nhất về việc Cơ quan Thi hành án dân sự Tp.Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án cho ông Quyết đối với phần chủ động thi hành án được xem là dấu mốc quan trọng, chính thức khép lại một chương cũ để mở ra chương mới cho doanh nghiệp.

Động thái này được coi là cơ sở pháp lý quan trọng, đặt dấu chấm hết cho giai đoạn kéo dài nhiều năm liên quan đến các nghĩa vụ tài chính trong vụ án FLC, đồng thời tạo điều kiện để tập đoàn này có thể tái thiết bộ máy hoạt động trên nền tảng pháp lý minh bạch hơn.

Nếu việc khép lại các vướng mắc pháp lý là kết quả của một quá trình dài, thì việc FLC tiếp quản lại Bamboo Airways được xem là tín hiệu mở đầu cho giai đoạn tái sinh doanh nghiệp.

Bamboo Airways – "đứa con" được sinh ra từ khát vọng bay của doanh nhân Trịnh Văn Quyết nay trở lại dưới sự điều hành trực tiếp của FLC, trở thành điểm tựa chiến lược cho quá trình tái cấu trúc toàn tập đoàn.

Ngày 11/11/2025 tới, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại FLC Landmark Tower (Hà Nội). Sự kiện này được xem là bản lề trong quá trình tái cấu trúc, nơi doanh nghiệp dự kiến trình bày định hướng hoạt động toàn diện và kế hoạch kinh doanh năm 2026.