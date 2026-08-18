Sau sự cố máy bay tại Đức, Bộ Xây dựng chỉ đạo tăng cường giám sát an toàn bay

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines yêu cầu tăng cường giám sát an toàn bay sau sự cố máy bay tại Đức.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam.

Thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định.

Bộ cũng yêu cầu báo cáo kịp thời kết quả điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố trên.

Bộ Xây dựng chỉ đạo tăng cường giám sát an toàn bay sau sự cố máy bay tại Đức. (Ảnh minh họa).

Đối với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức, nhà sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Trước đó, Cục Hàng không đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Theo báo cáo từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các thông tin ban đầu được thu thập, chuyến bay VN34 với hành trình dự kiến Cảng HKQT Munich (Đức) - Cảng HKQT Nội Bài (Hà Nội) cất cánh lúc 11h57 UTC (13h57 giờ địa phương, 18h57 giờ Việt Nam).

Sau khi cất cánh, xuất hiện cảnh báo liên quan đến tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Cảng HKQT Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Đồng thời, tổ bay phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất quyết định đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào Nhà ga an toàn.

Tàu bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận và đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá, điều tra sau sự cố. Tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines , đến chiều 16/8, toàn bộ hành khách đã được hãng sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.

Theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế về điều tra tai nạn sự cố tàu bay, nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố.

Căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác điều tra sự cố.

Cục Hàng không Việt Nam đang liên hệ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp, đề nghị cung cấp thông tin nhanh nhất về sự cố và công tác điều tra.