13 lần xin làm “đôi mắt trên không”, DN hơn 1 năm tuổi trình làng sản phẩm “Make in Vietnam” ở Nhật Bản

Giám đốc của doanh nghiệp này thừa nhận đã mất 13 lần xin Chủ tịch HTI Group để làm sản phẩm được vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

UAV trinh sát tầm xa Horus P02 của HTI UAS. Ảnh: HTI

Sản phẩm này là UAV (thiết bị bay không người lái), thường được ví như "đôi mắt trên không" khi có khả năng bay lượn linh hoạt, quan sát toàn cảnh từ trên cao và thực hiện các nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau…

Bàn về UAV, ông Tạ Ngọc Thanh, Giám đốc HTI UAS, HTI Services (thành viên của HTI Group) đã có những chia sẻ ấn tượng về quá trình bắt tay vào làm sản phẩm này ở Việt Nam.

Cụ thể, tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Nhật Bản ngày 13/8, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) phối hợp với các đối tác Nhật Bản ra mắt Không gian Đổi mới sáng tạo tại NIC Hòa Lạc. Đáng chú ý, trong không gian này, Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng vận hành một phòng thí nghiệm dùng chung đầu tiên tại Việt Nam về hỗ trợ liên quan đến R&D và phát triển ứng dụng liên quan đến UAV. HTI sẽ là một trong những founder của UAV Lab tại NIC Hòa Lạc.

Tại phiên tọa đàm thuộc khuôn khổ chương trình, ông Tạ Ngọc Thanh chia sẻ, HTI UAS chính thức thành lập bắt đầu từ ngày 4/1/2026 và cho đến giờ mới chỉ hơn 1 tuổi. Tuy nhiên, bản chất thì HTI UAS hay là mảng nghiên cứu UAV của HTI Group thì đã bắt đầu từ 2022.

Ông Thanh cho biết: “Năm 2022, chúng tôi tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defence 2022) và thấy rất nhiều các sản phẩm UAV nước ngoài ở trong đó. Khi đó, tôi cũng đã hỏi chủ tịch về việc tại sao HTI không làm UAV? Không làm UAV và gần như không thấy bóng dáng bất cứ một công ty nào của Việt Nam triển lãm UAV ở trong Vietnam Defence đấy, mà chỉ có gần như là toàn bộ các công ty nước ngoài”.

Theo Giám đốc HTI UAS, năm 2022 khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine xảy ra thì gần như đã thay đổi rất nhiều góc nhìn về UAV của mọi người. Trước đây, mọi người có thể nhìn UAV chủ yếu từ góc nhìn dân sự, là dùng để quay chụp, hay phục vụ trong một số mục đích dân sự nhất định. Nhưng sau đó, các chính phủ của các nước cũng đã thay đổi rất nhiều góc nhìn về UAV.

Giám đốc 13 lần xin Chủ tịch để cho làm UAV “Make in Vietnam”

Ông Tạ Ngọc Thanh, Giám đốc HTI UAS, chia sẻ về quyết tâm làm UAV và những khó khăn khi làm sản phẩm này ở Việt Nam. Ảnh: MH/NIC

Ông Tạ Ngọc Thanh cũng trải lòng về quyết tâm làm UAV “Make in Vietnam” của bản thân và HTI Group.

“Tôi đã xin Chủ tịch (HTI Group - PV) để cho tôi làm UAV cũng mất rất nhiều thời gian, mất nhiều lần. Từ năm 2022, thời điểm tháng 12/2022, sau khi kết thúc Vietnam Defence, đến tháng 12/2023, tôi mất 13 lần xin chủ tịch cho làm UAV. Và sau khi chủ tịch đã chốt cho làm UAV thì đến tháng 1/2026, HTI UAS ra đời. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có những sản phẩm và những công nghệ có thể hoàn thiện để thương mại hóa rồi”, ông Tạ Ngọc Thanh, Giám đốc HTI UAS kể.

Tuy nhiên, ông Thanh cho hay để làm UAV thực sự có rất nhiều khó khăn.

Thứ nhất, để làm UAV, HTI UAS đã vướng rất nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế nghiên cứu thử nghiệm hoàn thiện. Ông Thanh cho biết, hiện tại, các cơ chế nghiên cứu thử nghiệm của UAV Việt Nam đang vướng rất nhiều. Chúng ta có nhiều chính sách giải pháp được đưa ra, nhưng lại thiếu sự đồng bộ.

“Chẳng hạn, Nghị định 288/2025/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác. Nhưng trước đấy Nghị định 282/2025/NĐ-CP liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính thì lại xử phạt ngay việc nghiên cứu chế tạo phát triển UAV, trước khi ra Nghị định 288 để khuyến khích phát triển UAV. Đây là ví dụ việc chồng chéo khá nhiều trong lĩnh vực công nghệ mới”.

Thế nên, theo ông Tạ Ngọc Thanh, điều đầu tiên với doanh nghiệp như HTI UAS chẳng hạn là cần có một cơ chế, hệ sinh thái có thể thông thoáng nhất cho các nghiên cứu thử nghiệm và hoàn thiện các sản phẩm và đưa ra thị trường.

“Đối với công nghệ mới, công nghệ đặc biệt như UAV này, nếu như mà không có cái gọi như là hạ tầng hay môi trường thử nghiệm phù hợp giống như NIC đang cố nỗ lực tổ chức, cố gắng triển khai hệ thống phòng lab, các khu vực thử nghiệm thì sẽ rất khó cho các doanh nghiệp mới bắt đầu để có thể làm được. Bởi vì nếu như các doanh nghiệp muốn thử nghiệm bay ở bất cứ chỗ nào về cơ bản nó sẽ là việc không thể. Đây là cái đầu tiên tôi muốn chia sẻ”, ông Tạ Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Tiếp đó, theo ông Thanh, doanh nghiệp làm UAV “Make in Vietnam” rất mong muốn là Nhà nước kiến tạo môi trường và tháo gỡ các điểm nghẽn mà hiện tại.

Đơn cử như HTI UAS làm việc trong mảng lĩnh vực liên quan đến thực thi pháp luật, hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật rất là nhiều. Do đó, các sản phẩm của HTI UAS hiện nay thì đều được bàn giao cho lực lượng thực thi pháp luật.

“Vì vậy, chúng tôi có những cái sự hỗ trợ nhất định từ phía lực lượng thực thi pháp luật. Nhưng mà nếu các doanh nghiệp ở bên ngoài thì rất là khó để triển khai được, như việc xin giấy phép để nghiên cứu thử nghiệm phát triển UAV…”, ông Thanh phân tích.

Ông Tạ Ngọc Thanh cùng các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm thuộc Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: NIC

Theo ông Tạ Ngọc Thanh, trong suốt thời gian qua, việc nghiên cứu và thử nghiệm UAV được Nhà nước hỗ trợ, theo dõi, góp ý rất nhiều, cũng như nhanh chóng xử lý các vướng mắc. Tuy nhiên theo ông, những việc này cần phải nhanh hơn nữa vì có rất nhiều doanh nghiệp đang vướng về vấn đề liên quan đến nghiên cứu thử nghiệm và phát triển UAV tại Việt Nam.

Ngoài ra, Giám đốc HTI UAS còn đề cập tới việc kết hợp với các thị trường. Theo ông, HTI đã đặt những mục tiêu liên quan đến việc kết hợp với các thị trường. Đây là một mục tiêu rất quan trọng trong việc nghiên cứu phát triển các công nghệ chiến lược, đặc biệt liên quan UAV. Đơn cử như việc HTI UAS đang phối hợp cùng ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU).

“Chúng tôi đang trao đổi trực tiếp với các thầy ở VNU về khu thử nghiệm bay sắp tới của VNU sẽ như thế nào. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có một khu vực bay thử nghiệm cho các startup ở trên Hòa Lạc”, ông Tạ Ngọc Thanh chia sẻ thêm.

Hệ sinh thái UAV “Make in Vietnam” ghi dấu ấn tại Nhật Bản

UAV Horus QS24 được trưng bày tại triển lãm Japan Drone Expo 2026. Ảnh: VGP

Tại Triển lãm quốc tế Japan Drone Expo 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Chiba (Nhật Bản), các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp UAV (thiết bị bay không người lái) do đội ngũ kỹ sư trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Cụ thể, các doanh nghiệp UAV tiêu biểu của Việt Nam như HTI UAS (thuộc HTI Group), FPT UAV, Gremsy và Hypomotion đã cùng xây dựng khu trưng bày Vietnam Pavilion, giới thiệu nhiều sản phẩm và công nghệ nổi bật.

Đáng chú ý, trong số đó, HTI UAS mang đến hệ sinh thái UAV đồng bộ, bao gồm Horus P02, Horus QS24, trạm điều khiển HTI Ground Station cùng các công nghệ lõi như Flight Controller (bộ điều khiển bay), GPS (định vị toàn cầu), hệ thống truyền dữ liệu H-Link và giải pháp điều hướng, hạ cánh tự động ứng dụng VIO (định vị bằng hình ảnh và cảm biến quán tính).

Trong bối cảnh công nghệ UAV đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của nền kinh tế số, hững dấu ấn tại Japan Drone Expo 2026 cho thấy năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước được khẳng định trên thị trường khu vực và quốc tế.







