Cuba vừa nhận món quà nặng 15.000 tấn từ láng giềng của Việt Nam

Đây là món quà ý nghĩa trong bối cảnh đất nước Cuba vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Người dân Cuba trong lễ kỷ niệm 73 năm cuộc tấn công Pháo đài Moncada, ngày 26/7. Ảnh: ĐSQ Cuba tại Vương quốc Anh

Theo tờ Granma (Cuba), ngày 13/8 vừa qua, chuyến hàng chở gạo thứ ba gồm 15.000 tấn do Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trao tặng nhân dân Cuba đã cập cảng Cuba, vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro Ruz.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga, số gạo trên là một phần của gói viện trợ khẩn cấp 60.000 tấn do Trung Quốc trao tặng. Đây là chuyến hàng viện trợ lương thực lớn nhất mà Chính phủ Trung Quốc dành cho Cuba trong những năm gần đây.

15.000 tấn gạo do Trung Quốc trao tặng Cuba vừa cập cảng Cuba. Ảnh: Granma

Phó Thủ tướng Pérez-Oliva Fraga cho biết thêm, trước đó, các chuyến hàng viện trợ đã được phân phối đến tất cả các tỉnh, thành trong cả nước và mang lại lợi ích cho người dân Cuba. Đồng thời, hàng viện trợ cũng đã đến được các cơ sở như trường học, bệnh viện, nhà hộ sinh và nhà dưỡng lão.

Đáng chú ý, việc nhận 15.000 tấn gạo gạo diễn ra chỉ vài ngày sau khi Cuba nhận được chuyến hàng đầu tiên trong giai đoạn hai của khoản viện trợ, bao gồm 5.000 hệ thống năng lượng mặt trời quang điện từ Trung Quốc.

Trung Quốc tặng Cuba 5.000 hệ thống pin năng lượng mặt trời

Lễ bàn giao 5.000 hệ thống pin năng lượng mặt trời do Trung Quốc trao tặng Cuba, diễn ra ngày 7/8. Ảnh: Granma

Trước đó, vào ngày 7/8, Chính phủ Trung Quốc đã trao tặng đợt viện trợ thứ hai bao gồm 5.000 hệ thống pin năng lượng mặt trời cho Cuba. “Món quà” này sẽ được phân bổ tới 169 địa phương tại cuba, để cung cấp điện cho những hộ gia đình vùng sâu vùng xa tại khu vực nông thôn. Đồng thời, các hệ thống này sẽ giúp cung cấp năng lượng cho những trung tâm y tế, trung tâm giữ trẻ, chi nhánh ngân hàng và những dịch vụ thiết yếu khác cho người dân Cuba.

Trên thực tế, mỗi hệ thống có dung lượng lưu trữ 14,3 kWh, tức là gấp khoảng 2 lần so với các thiết bị được cung cấp trong đợt trước. Những hệ thống này được Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc (CIDCA) phát triển.

Phía cơ quan chức năng Cuba báo cáo công suất phát điện cho mỗi hệ thống là 3,6 kW, dù các thông báo chính thức đã sử dụng nhầm đơn vị kWh (đơn vị năng lượng) để biểu thị công suất.

Theo đó, nếu mức công suất 3,6 kW được xác nhận, thì lô thiết bị này tương đương khoảng 18 MW công suất điện mặt trời phân tán và tổng dung lượng lưu trữ khoảng 71,5 MWh.

Người dân Cuba đi lấy nước trong thời gian mất điện tại La Habana, ngày 3/8/2026. Ảnh: AP

Thực tế Cuba đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện kéo dài giữa mùa nắng nóng. Theo Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq, tổ chức này quan ngại về cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Cuba.

Đáng chú ý, trong những tháng trước, các nỗ lực quốc tế đã giúp đưa một lượng nhiên liệu hạn chế vào Cuba và Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ.

Tại thủ đô La Habana của Cuba, người dân cho biết điện chỉ có vài giờ mỗi ngày. Tình trạng này khiến thực phẩm hư hỏng, sinh hoạt bị đảo lộn và cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn.