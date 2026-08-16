Việt Nam và Nhật Bản sẽ xây phòng thí nghiệm tại HN để khai thác “đôi mắt trên không” hơn 170 tỷ USD

Đây là lĩnh vực được dự báo sẽ mang về nhiều tỷ USD cho nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

HORUS P02 là mẫu UAV đa nhiệm “make in Vietnam”. Ảnh: Dân trí

Lĩnh vực này là UAV (thiết bị bay không người lái), thường được ví như "đôi mắt trên không" nhờ khả năng bay lượn linh hoạt, quan sát toàn cảnh từ trên cao và thực hiện các nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quân sự (trinh sát, chỉ thị mục tiêu, tấn công), nông nghiệp (phun thuốc trừ sâu, bón phân, giám sát cây trồng), quay phim chụp ảnh, cứu hộ cứu nạn, đo đạc bản đồ và tuần tra giao thông... và đặc biệt là kinh tế tầm thấp.

Ngày 13/8 vừa qua, tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Nhật Bản, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) phối hợp với các đối tác Nhật Bản ra mắt Không gian Đổi mới sáng tạo tại NIC Hòa Lạc. Không gian này được kỳ vọng trở thành mô hình có thể nhân rộng nhằm định hình không gian hợp tác đổi mới sáng tạo giữa hai nước, từ đó mang lại các kết quả hợp tác thiết thực.

Theo bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam, nhận định: “Không gian Đổi mới sáng tạo tại NIC Hòa Lạc là nơi sẽ tạo điều kiện cho các startup ở cả hai quốc gia có thể thử nghiệm sản phẩm trước khi tung ra thị trường. Thông qua các cơ sở thử nghiệm tập trung vào các lĩnh vực UAV/drone và AI, các startup từ hai quốc gia có thể xác thực ý tưởng một cách an toàn, giảm thiểu rủi ro và di chuyển nhanh hơn các ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra thị trường”.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam và ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Đồng quan điểm, ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, nhấn mạnh thông qua Dự án "Nâng cao năng lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo" của NIC do Chính phủ Nhật Bản tài trợ và phối hợp cùng UNDP quản lý, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp những hợp tác cụ thể để hỗ trợ phát triển đổi mới Việt Nam trong tương lai.

“Tôi hy vọng rằng mạng lưới con người, nhân sự và hệ sinh thái đổi mới kết nối Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển”, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ.

Việt Nam và Nhật Bản lập phòng thí nghiệm dùng chung về UAV tại Hòa Lạc

Dưới sự chứng kiến của Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, đại diện các đơn vị của Việt Nam và Nhật Bản trao biên bản hợp tác.

Đáng chú ý, để cụ thể hóa định hướng hợp tác trong khuôn khổ Không gian Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản, phía NIC đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp và tổ chức công nghệ. Cụ thể, NIC ký hợp tác với Công ty HTI, Công ty Techno Việt Nam và Công ty Saolatek để vận hành UAV Lab (phòng nghiên cứu thiết bị bay không người lái), phục vụ nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm.

Việc xây dựng phòng thí nghiệm UAV chung tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nằm trong định hướng phát triển các ngành công nghệ chiến lược (bao gồm AI, robot, hàng không vũ trụ) gắn liền với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại NIC Hòa Lạc. Đây là mô hình tận dụng hạ tầng dùng chung, hợp tác công - tư và các mạng lưới đối tác quốc tế.

Tại Diễn đàn, ông Teppei Katatani, Quản lý cấp cao Viện nghiên cứu Mitsubishi Nhật Bản (MRI) đã có những chia sẻ về hợp tác phát triển Viet Nam - Japan Innovation Hub và UAV Lab tại Hòa Lạc.

Theo ông, trọng tâm của chương trình đổi mới Việt Nam - Nhật Bản có thể đóng vai trò như là một khu không gian làm việc chung, một phòng thí nghiệm UAV dùng chung để có thể khỏa lấp được các khoảng trống về hạ tầng, đồng thời thu hút các startup cũng như các doanh nghiệp khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể cùng nhau tận dụng các hạ tầng.

Đây sẽ là nơi để các doanh nghiệp có cơ hội kết nối, kiểm thử và tiến tới thương mại hóa sản phẩm.

UAV đã được đưa vào danh phục sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trên thực tế, UAV đã được đưa vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược của quốc gia, theo Quyết định số 21/2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, Việt Nam xác định UAV là công nghệ chiến lược, có vai trò đột phá trong phát triển kinh tế tầm thấp và ngành công nghiệp công nghệ cao mới. Mục tiêu chính là làm chủ các công nghệ cốt lõi như điều khiển bay, trí tuệ nhân tạo, truyền dữ liệu, phần mềm vận hành, và phát triển UAV theo hướng lưỡng dụng.

Trên thực tế, ở Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học đã làm chủ các khâu quan trọng trong chuỗi phát triển UAV. Một số sản phẩm UAV của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu, qua đó tạo nền tảng cho ngành công nghiệp UAV cạnh tranh trong tương lai.

(Ảnh: MH/NIC﻿)