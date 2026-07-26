HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sau sầu riêng, Thái Lan quyết tâm làm giàu với loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều: Được mùa được giá, Trung Quốc cực ưa chuộng

Như Quỳnh
|

Giá xuất khẩu bưởi vàng trong niên vụ năm nay được dự báo cao hơn khoảng 10% so với mùa trước và nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức này trong suốt vụ thu hoạch.

Sau sầu riêng, Thái Lan quyết tâm làm giàu với loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều: Được mùa được giá, Trung Quốc cực ưa chuộng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngành xuất khẩu bưởi của Thái Lan đang bước vào mùa vụ chính với kỳ vọng sản lượng tương đối ổn định, tuy nhiên giá xuất khẩu bưởi vàng được dự báo tăng khoảng 10% so với niên vụ trước do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng bất thường, làm gia tăng áp lực về chất lượng trái.

Theo ông Caesar Wongchotsathit, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh của OP Fruits, Thái Lan hiện có ba dòng bưởi chủ lực gồm bưởi đỏ (Siam Ruby), bưởi trắng và bưởi vàng. Trong đó, bưởi đỏ được thu hoạch gần như quanh năm, còn bưởi trắng và bưởi vàng mang tính mùa vụ rõ rệt.

Mùa thu hoạch bưởi vàng thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, trong khi bưởi trắng bắt đầu sớm hơn và tập trung vào khoảng tháng 10-11. Hiện nay, vụ bưởi vàng đã bắt đầu và OP Fruits đã xuất khẩu những lô hàng đầu tiên sang Trung Quốc và Hồng Kông.

Theo doanh nghiệp, mỗi thị trường có xu hướng tiêu dùng khác nhau. Người mua Trung Quốc thường ưa chuộng bưởi trắng do vị ngọt, trong khi bưởi đỏ được đánh giá cao nhờ màu sắc bắt mắt. Bưởi vàng được xem là dòng sản phẩm cân bằng giữa hương vị và hình thức nhưng có sản lượng hạn chế vì không nhiều nhà vườn có thể canh tác thành công.

Mặc dù sản lượng nhìn chung không biến động lớn so với năm trước, thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa khô đã làm gia tăng áp lực sâu bệnh tại nhiều vùng trồng. Điều này khiến một số nhà vườn phải loại bỏ lượng trái bị ảnh hưởng, đồng thời làm gia tăng yêu cầu kiểm soát chất lượng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo ông Caesar Wongchotsathit, chính những yếu tố này khiến giá xuất khẩu bưởi vàng trong niên vụ năm nay được dự báo cao hơn khoảng 10% so với mùa trước và nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức này trong suốt vụ thu hoạch.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất gia tăng cũng tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp khi phải cân đối giữa việc duy trì chất lượng và giữ mức giá đủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hiện Trung Quốc và Hồng Kông vẫn là hai thị trường xuất khẩu chủ lực của bưởi Thái Lan. Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc đang được đánh giá là những thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới.

Đối với Nhật Bản, ngành bưởi Thái Lan vẫn đang trong giai đoạn mở rộng thị trường. Các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được xem là những rào cản lớn. Theo đại diện OP Fruits, điều kiện khí hậu nhiệt đới khiến việc kiểm soát dịch hại trở nên phức tạp hơn, buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh quy trình canh tác để đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu của Nhật Bản.

Trong khi đó, Hàn Quốc được đánh giá là thị trường nhiều triển vọng nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại trái cây Thái Lan như sầu riêng và xoài. Doanh nghiệp kỳ vọng xu hướng này sẽ tạo thêm cơ hội cho mặt hàng bưởi trong thời gian tới.

Nhu cầu tiêu thụ bưởi Thái Lan thường tăng mạnh vào các dịp lễ lớn của Trung Quốc như Tết Trung Thu và Tết Nguyên đán, khi loại trái cây này được sử dụng vừa để tiêu dùng, vừa phục vụ các hoạt động tín ngưỡng và lễ cúng.

Theo OP Fruits, chất lượng vẫn là lợi thế cạnh tranh quan trọng của bưởi Thái Lan trên thị trường quốc tế. Trái bưởi có vị ngọt, hương thơm đặc trưng, phần thịt màu đỏ hoặc hồng bắt mắt và có khả năng bảo quản trong kho lạnh khoảng 40 ngày. Độ ngọt của bưởi thường đạt từ 11,5-12 độ Brix.

Doanh nghiệp cho rằng triển vọng thị trường trong mùa vụ năm nay tương đối ổn định. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các nhà xuất khẩu sẽ là cân bằng giữa chi phí sản xuất gia tăng và khả năng duy trì mức giá cạnh tranh để mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Sầu riêng

Thái Lan

loại quả

quả bưởi

Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại