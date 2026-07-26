Sau sầu riêng, Thái Lan quyết tâm làm giàu với loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều: Được mùa được giá, Trung Quốc cực ưa chuộng

Giá xuất khẩu bưởi vàng trong niên vụ năm nay được dự báo cao hơn khoảng 10% so với mùa trước và nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức này trong suốt vụ thu hoạch.

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Ngành xuất khẩu bưởi của Thái Lan đang bước vào mùa vụ chính với kỳ vọng sản lượng tương đối ổn định, tuy nhiên giá xuất khẩu bưởi vàng được dự báo tăng khoảng 10% so với niên vụ trước do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng bất thường, làm gia tăng áp lực về chất lượng trái.

Theo ông Caesar Wongchotsathit, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh của OP Fruits, Thái Lan hiện có ba dòng bưởi chủ lực gồm bưởi đỏ (Siam Ruby), bưởi trắng và bưởi vàng. Trong đó, bưởi đỏ được thu hoạch gần như quanh năm, còn bưởi trắng và bưởi vàng mang tính mùa vụ rõ rệt.

Mùa thu hoạch bưởi vàng thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, trong khi bưởi trắng bắt đầu sớm hơn và tập trung vào khoảng tháng 10-11. Hiện nay, vụ bưởi vàng đã bắt đầu và OP Fruits đã xuất khẩu những lô hàng đầu tiên sang Trung Quốc và Hồng Kông.

Theo doanh nghiệp, mỗi thị trường có xu hướng tiêu dùng khác nhau. Người mua Trung Quốc thường ưa chuộng bưởi trắng do vị ngọt, trong khi bưởi đỏ được đánh giá cao nhờ màu sắc bắt mắt. Bưởi vàng được xem là dòng sản phẩm cân bằng giữa hương vị và hình thức nhưng có sản lượng hạn chế vì không nhiều nhà vườn có thể canh tác thành công.

Mặc dù sản lượng nhìn chung không biến động lớn so với năm trước, thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa khô đã làm gia tăng áp lực sâu bệnh tại nhiều vùng trồng. Điều này khiến một số nhà vườn phải loại bỏ lượng trái bị ảnh hưởng, đồng thời làm gia tăng yêu cầu kiểm soát chất lượng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo ông Caesar Wongchotsathit, chính những yếu tố này khiến giá xuất khẩu bưởi vàng trong niên vụ năm nay được dự báo cao hơn khoảng 10% so với mùa trước và nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức này trong suốt vụ thu hoạch.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất gia tăng cũng tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp khi phải cân đối giữa việc duy trì chất lượng và giữ mức giá đủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hiện Trung Quốc và Hồng Kông vẫn là hai thị trường xuất khẩu chủ lực của bưởi Thái Lan. Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc đang được đánh giá là những thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới.

Đối với Nhật Bản, ngành bưởi Thái Lan vẫn đang trong giai đoạn mở rộng thị trường. Các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được xem là những rào cản lớn. Theo đại diện OP Fruits, điều kiện khí hậu nhiệt đới khiến việc kiểm soát dịch hại trở nên phức tạp hơn, buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh quy trình canh tác để đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu của Nhật Bản.

Trong khi đó, Hàn Quốc được đánh giá là thị trường nhiều triển vọng nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại trái cây Thái Lan như sầu riêng và xoài. Doanh nghiệp kỳ vọng xu hướng này sẽ tạo thêm cơ hội cho mặt hàng bưởi trong thời gian tới.

Nhu cầu tiêu thụ bưởi Thái Lan thường tăng mạnh vào các dịp lễ lớn của Trung Quốc như Tết Trung Thu và Tết Nguyên đán, khi loại trái cây này được sử dụng vừa để tiêu dùng, vừa phục vụ các hoạt động tín ngưỡng và lễ cúng.

Theo OP Fruits, chất lượng vẫn là lợi thế cạnh tranh quan trọng của bưởi Thái Lan trên thị trường quốc tế. Trái bưởi có vị ngọt, hương thơm đặc trưng, phần thịt màu đỏ hoặc hồng bắt mắt và có khả năng bảo quản trong kho lạnh khoảng 40 ngày. Độ ngọt của bưởi thường đạt từ 11,5-12 độ Brix.

Doanh nghiệp cho rằng triển vọng thị trường trong mùa vụ năm nay tương đối ổn định. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các nhà xuất khẩu sẽ là cân bằng giữa chi phí sản xuất gia tăng và khả năng duy trì mức giá cạnh tranh để mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.