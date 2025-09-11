Sau khi uống rượu bia, nếu thấy 8 dấu hiệu này hãy đi khám ngay lập tức

Có những triệu chứng xuất hiện sau khi uống rượu bia mà bạn không nên coi thường. Những triệu chứng này có thể là lời cảnh báo sức khỏe, thậm chí là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng, đòi hỏi phải được thăm khám và can thiệp y tế ngay lập tức.

8 dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm sau khi uống rượu bia

1. Đau đầu dữ dội

Đau đầu dữ dội sau khi uống rượu bia có thể là dấu hiệu nguy hiểm (Ảnh minh họa).

Đau đầu là triệu chứng thường gặp sau khi uống rượu bia. Nhưng nếu cơn đau này kéo dài và trở nên dữ dội, bạn cần phải cẩn trọng. Theo bác sĩ Joshua Berkowitz, người sáng lập IV Boost (Vương Quốc Anh), ethanol - một thành phần có trong rượu bia - là chất độc hại, có thể gây ra sự kích thích nhất định tới các dây thần kinh và mạch máu trong não. Nếu bạn uống quá nhiều, sự kích thích này có thể tăng lên. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Nếu cơn đau đầu không thuyên giảm, bạn cần đi khám ngay.

2. Khó thở

Khó thở sau khi uống rượu bia có thể là dấu hiệu của các vấn đề liên quan đến tim và phổi. Cồn làm giảm khả năng cung cấp oxy đến cơ thể, dẫn đến khó thở. Ngoài ra, khó thở cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng ngộ độc rượu. Nếu gặp phải tình trạng này, bạn cần đến bệnh viện ngay để kiểm tra.

3. Tim đập nhanh

Tim đập nhanh sau khi uống rượu bia có thể là dấu hiệu của dị ứng cồn hoặc vấn đề về hệ tuần hoàn. Khi cơ thể phản ứng với cồn, hệ thống tuần hoàn có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nhịp tim và dẫn đến khó thở. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho tim, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng.

4. Tiêu chảy và nôn mửa nhiều

Tiêu chảy và nôn mửa là các triệu chứng dễ gặp phải sau khi uống rượu bia. Tuy nhiên, nếu tình trạng này không giảm và kéo dài, có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng. Mất nước có thể ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng như tim, gan và thận, gây suy kiệt sức khỏe. Nếu bạn gặp phải tình trạng này, đặc biệt nếu không thể dừng nôn, hãy đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

5. Đau bụng dữ dội

Đau bụng dữ dội sau khi uống rượu bia có thể là dấu hiệu của viêm tụy cấp (Ảnh minh họa).

Đau bụng sau khi uống quá nhiều rượu bia có thể là dấu hiệu của viêm tụy cấp. Khi rượu vào cơ thể, axit dạ dày có thể tiết ra quá nhiều và gây kích thích tuyến tụy. Điều này có thể dẫn đến đau bụng dữ dội và nếu không điều trị kịp thời, có thể gây ngừng tim. Nếu bạn gặp phải cơn đau này, đừng chần chừ mà hãy đi khám ngay.

6. Đổ mồ hôi lạnh

Mồ hôi lạnh sau khi uống quá nhiều rượu có thể là dấu hiệu của hạ đường huyết. Nếu bạn cảm thấy tim đập nhanh, mồ hôi đổ nhiều và da trở nên nhợt nhạt, đây là dấu hiệu của sự suy yếu cơ thể. Hãy đi khám ngay để nhận được sự can thiệp y tế kịp thời.

7. Không đi tiểu trong hơn 10 giờ

Theo bác sĩ Joshua Berkowitz, một triệu chứng cần đặc biệt lưu ý sau khi uống rượu bia là không đi tiểu trong hơn 10 giờ. Bác sĩ cảnh báo rằng tình trạng này có thể là dấu hiệu của sự mất nước nghiêm trọng do quá trình lợi tiểu mà rượu bia gây ra. Khi thận không thể đào thải chất thải đúng cách, cơ thể sẽ bị tích tụ độc tố, ảnh hưởng đến chức năng thận và các cơ quan khác trong cơ thể. Nếu không giải quyết kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến suy thận và các biến chứng nguy hiểm khác.

8. Có máu trong chất nôn hoặc phân

Nôn ra máu hoặc có máu trong phân là dấu hiệu không thể bỏ qua sau khi uống rượu bia. Đây có thể là triệu chứng của các tổn thương nghiêm trọng ở dạ dày, ruột hoặc thậm chí là viêm loét dạ dày, ung thư dạ dày hoặc các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Nếu gặp phải tình trạng này, bạn cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để kiểm tra và xử lý kịp thời.

Lời khuyên của bác sĩ

Để tránh những hậu quả nghiêm trọng từ việc uống rượu bia, bác sĩ Joshua Berkowitz khuyến cáo mọi người nên uống có chừng mực và lắng nghe cơ thể. Việc uống quá nhiều rượu bia có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến gan, tim, hệ thần kinh và làm suy yếu sức khỏe lâu dài.

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của rượu bia lên cơ thể, mọi người có thể thực hiện thêm những điều sau:

Ăn trước khi uống để giảm tác động của cồn lên dạ dày.

Chọn đồ uống có nồng độ cồn thấp và luôn uống xen kẽ nước lọc để vừa để cấp nước cho cơ thể, vừa làm loãng nồng độ cồn trong máu.

Không uống nhiều cocktail vì chúng chứa nhiều đường, dễ làm bạn uống quá nhanh và nhiều.

Hướng dẫn chế độ ăn uống hiện hành dành cho người Mỹ khuyến nghị phụ nữ không nên uống quá 1 ly rượu mỗi ngày và nam giới không quá 2 ly mỗi ngày. Một ly rượu tiêu chuẩn tương đương với 350ml bia, 150ml rượu vang hoặc 45ml rượu mạnh.

Tổng hợp