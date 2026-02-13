Sau khi đòi bỏ trực Tết, hàng trăm nhân viên y tế ở Cà Mau được chi trả tiền nợ lương

Liên quan vụ nhiều nhân viên y tế đòi bỏ trực Tết nếu không có lương gây "bão" mạng xã hội, ngày 13-2, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có báo cáo gửi đến UBND tỉnh về tình hình chi trả tiền nợ tiền lương và các khoản theo lương của viên chức tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Long.

Hàng trăm nhân viên của Trung tâm Y tế khu vực Phước Long đã được chi trả tiền lương bị nợ

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Sở Y tế tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp và xem xét tạm ứng kinh phí để Trung tâm Y tế khu vực Phước Long chi trả nợ lương tháng 12-2025 và tiền lương tháng 1, tháng 2-2026.

"Sau khi rà soát, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long đã được bảo hiểm xã hội xem xét, chấp thuận tạm ứng 9 tỉ đồng… Từ nguồn kinh phí tạm ứng nêu trên, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long đã thực hiện chi trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương còn nợ của tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026 cho nhân viên hơn 8,7 tỉ đồng" – văn bản nêu.

Như đã thông tin, trước đó, một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau đã đăng tải thông tin "Nhiều tháng chưa nhận lương, nhân viên y tế tuyến xã bước vào mùa Tết với nỗi lo chưa có tiền chăm lo cho gia đình", kèm theo đoạn clip dài gần 2 phút.

Theo nội dung đoạn clip, nhiều nhân viên y tế thể hiện sự lo lắng về việc gần Tết nhưng chưa có lương và khẳng định sẽ bỏ trực nếu không nhận được tiền.

Sau 2 giờ đăng tải, đoạn clip trên đã gây "bão" mạng xã hội với hơn 44.000 lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều từ người dùng mạng xã hội.

Trước đó, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long đã nợ tiền lương của hàng trăm nhân viên trong nhiều tháng qua.