Sau cú sốc yêu 'độc hại'

Hơn 15 triệu lượt tìm kiếm trên Google cho từ khoá “mối quan hệ độc hại” để thấy, nhiều người trẻ đã và đang gặp nhiều thương tổn khi yêu. Báo cáo tại hội nghị về thực trạng và giải pháp phòng chống tội phạm gây án mạng do mâu thuẫn tình ái, Công an TP Hà Nội thông tin, từ năm 2022 đến tháng 1/2023, tỉ lệ vụ án mạng do nguyên nhân mâu thuẫn tình ái trên địa bàn chiếm 15,2%.