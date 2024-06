Sau tình một đêm, người đàn ông Hà Nội phải "cầu cứu" bác sĩ

Đi khám sau tình một đêm với người quen cũ

Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, số ca mắc bệnh lây qua đường tình dục đang có xu hướng gia tăng. Trong một ngày khám (ngày 26/6), bác sĩ đã tiếp nhận 10 ca nam giới mắc bệnh lây qua đường tình dục.



Các trường hợp mắc bệnh lây qua đường tình dục chủ yếu là do quan hệ tình dục không an toàn.

Một ví dụ điển hình là trường hợp của người đàn ông 43 tuổi tại Hà Nội. Người đàn ông làm công việc thường xuyên phải đi công tác. Trong một lần đi gặp gỡ đối tác ở nơi khác, anh gặp lại một người quen cũ và phát sinh chuyện tình một đêm. Sau đêm đó, anh và người bạn kia đã "đường ai nấy đi" và không còn liên lạc với nhau nữa.

Về Hà Nội, người đàn ông bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường ở dương vật nên đã tới khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để thăm khám.

Theo lời chia sẻ của bệnh nhân, lúc đầu, anh bị đi tiểu buốt, sau đó "cậu nhỏ" bắt đầu đau rát, tiết nhiều dịch mủ trắng đục ở niệu đạo.

Người đàn ông nói với bác sĩ, khi phát sinh chuyện tình một đêm, anh đã quan hệ mà không dùng bao cao su.

Bệnh nhân đi khám nam khoa. (Ảnh minh họa).

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân bị viêm niệu đạo, chảy mủ niệu đạo, dịch niệu đạo phát hiện có vi khuẩn lậu. Người bệnh được chỉ định uống thuốc kháng sinh liều cao để điều trị bệnh lậu và kiêng quan hệ tình dục trong thời gian điều trị để tránh lây nhiễm cho người khác.

PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc cho biết, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục do lối sống, quan hệ tình dục thiếu an toàn ngày càng gia tăng. Trong đó, việc quan hệ tình dục không an toàn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như: HIV, lậu, giang mai...

Trong đó, lậu là một bệnh nhiễm khuẩn, do song cầu gram (-) Neisseria gonorrhoeae gây nên. Bệnh thường lây trực tiếp qua âm đạo, hậu môn và bộ phận sinh dục - miệng khi quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ.

Dấu hiệu nhận biết bệnh lậu

Biểu hiện của bệnh lậu trong thời gian đầu không rõ ràng nên rất khó nhận biết. Sau vài ngày, người bệnh mới phát hiệu triệu chứng bất thường như dương vật bị chảy mủ, ngứa hậu môn và chảy máu. Một số người có thể bị tiêu chảy và đau khi đi vệ sinh.

Ở giai đoạn nặng, bệnh xuất hiện các triệu chứng như tiểu đau buốt; có mủ màu xanh, vàng chảy ra từ niệu đạo, cổ tử cung; vùng kín có mùi hôi tanh bất thường.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh lậu có khả năng lây lan trong thời gian ủ bệnh, chưa có triệu chứng.

Do đó, để phòng ngừa bệnh lậu cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bác sĩ Bắc lưu ý mọi người nên thực hiện quan hệ tình dục an toàn; quan hệ tình dục lành mạnh với một bạn tình và đảm bảo người đó không mắc các bệnh lý lây lan qua đường tình dục.

Trong trường hợp bị đau buốt, chảy dịch, chảy mủ niệu đạo sau quan hệ tình dục không an toàn, mọi người cần đi khám và điều trị sớm.