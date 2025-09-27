Sau cái bắt tay với một công ty nhà nước, người dùng xe VinFast được lợi lớn: Đã tiện, nay còn tiện hơn

V-Green và Viettel Post mới đây đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực hạ tầng giao thông xanh và logistics. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tận dụng mạng lưới sẵn có để triển khai lắp đặt 3.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện tại các địa điểm của Viettel Post, đồng thời đưa vào 2.000 tủ giao nhận thông minh Smart Box tại các điểm phù hợp thuộc hệ thống của V-Green.

Sự kết hợp này nhằm hỗ trợ kế hoạch mở rộng quy mô hạ tầng của V-Green lên 500.000 cổng sạc và 150.000 tủ đổi pin trên cả nước trong thời gian tới. Với việc trạm sạc và tủ đổi pin có thể lắp đặt cùng với mạng lưới của Viettel Post, người sử dụng xe điện VinFast có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa trong việc tìm kiếm nơi nạp lại năng lượng, bảo đảm việc sử dụng xe điện thuận lợi, tiện dụng.

Viettel Post và V-Green vừa ký thỏa thuận hợp tác.

Ngoài việc chia sẻ hạ tầng, V-Green và Viettel Post còn thống nhất hướng tới phát triển mô hình nhượng quyền trạm sạc và tủ đổi pin, tạo thêm cơ hội kinh doanh mới. Hai bên cũng ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau, từ logistics, vận chuyển, lắp đặt đến vận hành hệ thống, đồng thời cùng nghiên cứu các mẫu xe máy điện chuyên dụng cho lực lượng bưu tá và shipper.

Sự hợp tác này được xem là một bước đi chiến lược, mang lại lợi ích cho cả hai doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam.

Mô hình tủ đổi pin xe máy điện VinFast.

Trong bối cảnh giao thông xanh tại Việt Nam được thúc đẩy phát triển, VinFast cũng giới thiệu dòng sản phẩm xe máy điện đổi pin mới. Dòng xe này sử dụng hai pack pin có thể tháo rời và hoán đổi tại các trạm đổi. Đây được coi là một lựa chọn nhằm giảm bớt lo ngại về sự bất tiện của người tiêu dùng khi cân nhắc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhất là với mối lo thời gian sạc lâu dài.

Dòng xe đổi pin của VinFast nằm trong hệ sinh thái sản phẩm gồm ba lựa chọn chính: Xe liền pin, xe có pin tháo rời và xe đổi pin. Xe liền pin hướng đến nhóm khách hàng muốn sự tiện lợi khi không cần thay hoặc lắp pin, trong khi xe pin tháo rời cho phép người dùng chủ động sạc pin tại nhà.

VinFast Evo Grand là một trong những mẫu xe có pin tháo rời.

Trong khi đó, dòng đổi pin, nhờ kết hợp cùng mạng lưới trạm và tủ đổi pin đang được mở rộng, kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp tối ưu cho những người di chuyển nhiều, đặc biệt là lực lượng giao hàng và dịch vụ vận chuyển đô thị. Dự kiến, Evo Max sẽ là mẫu xe đổi pin đầu tiên được ra mắt, dự kiến vào tháng 10/2025 với mức giá 20 triệu đồng.

Sau đó, VinFast sẽ lần lượt ra mắt thêm ba dòng xe đổi pin khác ngay trong năm nay, bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng), đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo khách hàng.

Dự kiến tháng 10/2025, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên trước khi đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay.

VinFast triển khai 3 dòng sản phẩm xe máy điện, gồm xe liền pin, xe có pin tháo rời, và xe đổi pin.

Sự phát triển đồng thời của hạ tầng sạc và tủ đổi pin cùng với sự đa dạng hóa sản phẩm xe điện cho thấy một xu hướng rõ rệt: Các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và vận tải đang phối hợp để tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân mà còn góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Với những cam kết mở rộng quy mô từ phía V-Green và Viettel Post, cùng chiến lược sản phẩm của VinFast, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó yếu tố tiện ích và tính khả thi ngày càng được chú trọng.