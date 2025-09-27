Xe mới KIA sắp bán ở Việt Nam: Có giá treo quần áo như xe của 'mẹ bỉm sữa' nhưng lại dành cho tổng tài

Kia vừa hé lộ hình ảnh một mẫu xe mới sắp giới thiệu tại Việt Nam.

Hình ảnh được đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức của hãng cho thấy một chiếc Kia Carnival thuộc phiên bản trần cao. Đây là phiên bản sang trọng hơn của Carnival, hiện không nằm trong danh mục sản phẩm của hãng.

Trước đó không lâu, Kia đã chính thức giới thiệu phiên bản Hi-Limousine cao cấp nhất của Carnival tại Hàn Quốc, và đây có thể là cơ sở tham chiếu quan trọng cho bản trần cao vừa hé lộ tại Việt Nam.

Kia sắp giới thiệu phiên bản mới của Carnival.

Kia Carnival Hi-Limousine 2026 được nâng cấp rõ rệt về thiết kế và tiện nghi so với bản tiêu chuẩn với điểm nhấn ấn tượng nhất là phần mui được làm cao hơn, giúp mở rộng không gian nội thất.

Về bố trí chỗ ngồi, Hi-Limousine cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình gồm 4, 7 hoặc 9 chỗ, sắp xếp theo cấu trúc hai hoặc ba hàng ghế tùy phiên bản.

Phiên bản Hi-Limousine của Carnival cũng vừa được Kia giới thiệu tại Hàn Quốc.

Ở cấu hình Signature bốn chỗ cao cấp nhất, hàng ghế sau được thiết kế theo kiểu "ghế cơ trưởng" (captain seat) với bệ đỡ chân gập gọn, tựa lưng ngả và chức năng massage, hướng đến trải nghiệm như một “phòng khách sạn di động”. Xe còn được trang bị máy massage chân và ngăn chứa giày riêng cho hành khách phía sau.

Không những vậy, Kia cũng đã rất tinh tế khi trang bị giá treo quần áo ở phía sau xe. Trang bị này không nhằm phục vụ gia đình đông người hay sử dụng xe dài ngày, mà hướng đến hình ảnh một chủ xe doanh nhân có lịch trình dày đặc trong một ngày, cần các trang phục khác nhau, phù hợp với từng hoạt động.

Giá treo quần áo trên Kia Carnival phiên bản Hi-Limousine.

Hệ thống tiện nghi giải trí và tiện ích cho hàng ghế sau trên Hi-Limousine cũng được chú trọng: màn hình treo trần kích thước lớn, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, bàn gập, móc treo áo, tủ lạnh mini và đế sạc không dây; hệ thống âm thanh Bose 12 loa là tùy chọn bổ sung. Nội thất bản còn có thảm sàn dày hơn, rèm xếp ly với chi tiết chỉ khâu trang trí, cùng trần xe mô phỏng “bầu trời sao” với khả năng ghi nhớ cài đặt ánh sáng.

Những nâng cấp về hệ treo, bộ giảm chấn và vật liệu cách âm cũng được Kia nhấn mạnh để cải thiện cảm giác êm ái, yên tĩnh cho hành khách phiên bản cao cấp này.

Xe có nhiều trang bị tiện nghi như hộc để giày, ngăn đồ uống, bàn gấp...

Kia Carnival Hi-Limousine tiếp tục có hai lựa chọn động cơ tương tự bản nâng cấp: động cơ xăng V6 3.5L cho công suất khoảng 290 mã lực và phiên bản hybrid tăng áp 1.6L (kết hợp cho công suất khoảng 242 mã lực); tuy nhiên, phiên bản này không còn giữ lựa chọn máy dầu 2.2L như một số bản tiêu chuẩn trước đây.

Ở Hàn Quốc, mức giá khởi điểm nằm trong khoảng 63,27 triệu won (gần 1,12 tỷ đồng) cho bản Noblesse 9 chỗ, trong khi bản Signature hybrid 4 chỗ cao cấp nhất có giá khoảng 97,80 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Nội thất làm theo hướng sang trọng, cao cấp.

Bên cạnh phiên bản Hi-Limousine do Kia phát triển, tại thị trường Việt Nam Thaco — đối tác lắp ráp và phân phối dòng xe Kia — từng giới thiệu và phân phối một phiên bản rất giới hạn mang tên Thaco Royal (Kia Carnival Thaco Royal).

Dòng Thaco Royal được đặt hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu với số lượng bán ra hạn chế; thậm chí, một số xe còn mang logo Thaco thay cho logo Kia. Mức giá của mẫu Thaco Royal, theo ghi nhận từ thị trường, rơi vào khoảng gần 3 tỷ đồng - cao hơn đáng kể so với các phiên bản thông thường của mẫu xe này.

Về trang bị, phiên bản Thaco Royal cũng có cấu hình 4 ghế với 2 ghế đơn sang trọng ở phía sau, tích hợp nhiều chức năng chỉnh điện, ngả sâu, có bệ để chân, hệ thống massage, cùng các tiện nghi cá nhân hóa khác thường thấy ở các gói VIP như tủ lạnh, bàn gập, rèm che, và những chi tiết hoàn thiện da — hướng tới tiện nghi tương đương phòng khách hạng sang.

Một chiếc Kia Carnival Thaco Royal được bắt gặp tại Hà Nội.

Hiện tại, Kia Việt Nam cho biết sẽ tổ chức một sự kiện vào cuối tháng 9, cũng có thể là dịp mà hãng chính thức giới thiệu phiên bản mới của Carnival cho người tiêu dùng. Hiện chưa rõ mẫu Carnival trần cao vừa hé lộ sẽ trùng hoàn toàn với cấu hình Hi-Limousine vừa ra mắt toàn cầu hay sẽ có những điều chỉnh, khác biệt về trang bị, cấu hình ghế hoặc logo/định vị (ví dụ như phiên bản do Thaco tùy biến).