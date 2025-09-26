Đại lý báo xe Honda dáng đẹp ăn xăng 1,9L/100km sắp về bản mới: ABS 2 kênh, thêm đồ chơi, không tăng giá

Wuyang Honda – liên doanh của Honda tại Trung Quốc – đã giới thiệu phiên bản Vintage của mẫu Honda CGX150. Đây là biến thể mang phong cách cổ điển của mẫu xe côn tay CGX150, vốn đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân từ năm 2024.

Với loạt chi tiết mới hướng đến người dùng yêu thích phong cách hoài cổ, CGX150 Vintage được kỳ vọng tiếp tục thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi lẫn những người chơi xe yêu thích kiểu dáng retro.

Honda CGX150 phiên bản Vintage có thêm tem mang chữ Vintage ở bình xăng để phân biệt với các phiên bản khác.

So với phiên bản tiêu chuẩn, Honda CGX150 Vintage được bổ sung một số trang bị và phụ kiện gắn liền với phong cách cổ điển. Xe có kính chắn gió màu khói, túi hông bằng da, gù nâng ghi đông giúp tư thế lái thoải mái hơn và một tùy chọn màu xanh dương mới bên cạnh các màu sắc trước đây.

Ngoài những chi tiết trên, các thông số kỹ thuật về động cơ, khung sườn, hệ thống treo hay phanh không thay đổi so với CGX150 đang bán tại Việt Nam. Đáng chú ý, giá nhập khẩu dự kiến vẫn giữ nguyên ở mức 69 triệu đồng, bằng với lô xe đầu tiên nhưng nay đã bao gồm sẵn bộ phụ kiện thay vì phải mua thêm như trước.

Màu xanh dương mới của Honda CGX150.

Về sức mạnh, Honda CGX150 Vintage vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 149 cc, làm mát bằng không khí, đi kèm hộp số tay 5 cấp. Động cơ này sản sinh công suất cực đại khoảng 12 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 12,5 Nm.

Trang bị an toàn trên xe đáng chú ý với phanh đĩa trước và sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở cả bánh trước và bánh sau, được xem là lợi thế trong phân khúc giá. Xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau, cụm đèn full LED, đồng hồ kỹ thuật số kết hợp analog. Dung tích bình xăng khoảng 10 lít, có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 1,9 lít/100 km, phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn các chuyến đi xa.

Phiên bản tiêu chuẩn cũng có thể trang bị thêm kính chắn gió và túi hông.

Thị trường xe côn tay dáng classic tại Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ, với nhiều lựa chọn từ các thương hiệu Nhật Bản, châu Âu và cả các hãng xe Trung Quốc. Nhu cầu tập trung ở nhóm khách hàng trẻ, mong muốn sở hữu một mẫu xe vừa phục vụ di chuyển thường nhật, vừa thể hiện cá tính.

Một số mẫu xe như Yamaha XSR155 hay Kawasaki W175 đang là những lựa chọn phổ biến. Việc đơn vị tư nhân đưa về mẫu Honda CGX150 giúp phân khúc này trở nên sôi động hơn.

Honda CGX150 Vintage nổi bật với mức giá bán giữ nguyên 69 triệu đồng nhưng nay đã bao gồm gói phụ kiện mang phong cách vintage, mang lại sự cân bằng giữa tính thực dụng và yếu tố thẩm mỹ.

Động cơ 150 cc dễ sử dụng phù hợp với cả người mới chơi xe côn tay, trong khi hệ thống ABS hai kênh là trang bị hiếm thấy ở phân khúc dưới 70 triệu đồng. Kết hợp với kiểu dáng classic hiện đại và mức tiêu hao nhiên liệu thấp, mẫu xe này có nhiều yếu tố cạnh tranh trong phân khúc.