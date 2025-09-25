Nội dung chính: - Yamaha PG-1 phiên bản mới vừa ra mắt đã đội giá tại cửa hàng; - Thời điểm mới ra mắt cách đây gần 3 năm, giá xe cũng đã từng đội khoảng 10 triệu đồng; - Yamaha PG-1 đứng riêng một ngách thị trường, khách hàng không có lựa chọn khác nên dễ chấp nhận mức giá cao.

Cách đây chưa lâu, Yamaha Việt Nam đã chính thức bổ sung các phiên bản mới, cao cấp hơn cho mẫu PG-1. Gần như ngay lập tức, giá bán thực tế tại cửa hàng của mẫu xe này đã vượt mức giá đề xuất của nhà sản xuất.

Điều này xuất phát từ nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng, và làm gợi nhớ đến thời điểm mẫu xe này ra mắt Việt Nam lần đầu hồi cuối năm 2023; nhu cầu cực cao đã đẩy giá bán của xe thời điểm đó cao hơn gần 10 triệu đồng trước khi xuống đáy - giảm từ 2 đến 3 triệu so với giá đề xuất - vào khoảng nửa năm sau đó.

Yamaha PG-1 phiên bản mới vừa được ra mắt, nâng cấp phanh ABS, đồng hồ điện tử.

Hiện tại, Yamaha đưa ra giá đề xuất cho PG-1 là 30,9 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn, 34,36 triệu đồng cho phiên bản Cao cấp, và 34,85 triệu đồng cho phiên bản Giới hạn. Tuy nhiên, giá bán thực tế phiên bản Cao cấp tại một số cửa hàng đã lên tới gần 39 triệu đồng kèm cam kết giao xe ngay, tức chênh lệch hơn 4 triệu đồng.

Việc Yamaha PG-1 có giá bán cao hơn so với giá đề xuất của nhà sản xuất có thể được lý giải qua cán cân cung - cầu: Nhu cầu cao hơn lượng xe có thể cung cấp ra thị trường.

Nhu cầu cao với mẫu xe này lại có thể được giải thích khi nhìn tổng quan toàn thị trường.

Thời điểm mới ra mắt cuối năm 2023, đầu năm 2024, giá xe thực tế tại cửa hàng từng cao hơn khoảng 10 triệu đồng.

Với PG-1,Yamaha đã mở ra một ngách hoàn toàn mới tại phân khúc xe máy phổ thông ở Việt Nam. Không cần chi ra từ gần 100 triệu trở lên để lựa chọn các mẫu xe phân khối lớn, người tiêu dùng phổ thông cũng có lựa chọn "xe chơi".

Yamaha PG-1 thu hút người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách trẻ, thích khám phá bằng xe máy, khi sở hữu thiết kế theo phong cách Scrambler (dòng xe mô tô thể thao vượt địa hình cổ điển) có cá tính cao và ưa nhìn. Yamaha cũng đưa ra 3 bộ phụ kiện theo các phong cách khác nhau, cho thấy xe có thể tùy biến theo nhiều phong cách khác nhau

Cùng với đó, đặc tính kỹ thuật của Yamaha PG-1 khiến mẫu xe này đặc biệt dễ sử dụng. Xe có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nên người có vóc dáng dưới trung bình cũng có thể sử dụng được; hộp số bán tự động cũng trở nên thân thiện hơn với người không quen điều khiển xe côn tay.

Yamaha PG-1 trang bị sẵn lốp bán địa hình.

Sau vài năm, Yamaha PG-1 vẫn là mẫu xe duy nhất được lắp ráp nội địa và phân phối chính hãng, khiến cho xe có mức giá rất dễ tiếp cận, chỉ ngang dòng xe số cao cấp như Honda Future 125 hay Yamaha Jupiter Finn.

Giá bán rẻ, kiểu dáng bắt mắt đi kèm tính cá nhân hóa cao, và dễ điều khiển đã là những thế mạnh của Yamaha PG-1 khiến người tiêu dùng lựa chọn thường xuyên.

Song, khi nhìn tổng quát toàn thị trường xe máy Việt Nam, ta sẽ thấy một lý do nữa khiến Yamaha "ung dung" thống lĩnh ngách thị trường này.

Honda CT125 chưa được bán chính hãng tại Việt Nam.

Honda cũng có mẫu xe tương tự là CT125, nằm chung phân khúc và cũng có kiểu dáng theo phong cách xe Scrambler. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Một số đơn vị đã nhập khẩu Honda CT125 về bán với mức giá tham khảo có thể lên tới 170 triệu đồng.

Nếu Honda nhập khẩu và phân phối chính hãng, mức giá của xe vẫn có thể đạt mức 80 đến 90 triệu đồng - tương tự mẫu Super Cub C125 đang nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan. Giá của CT125 chỉ có thể xuống thấp hơn nếu như Honda lắp ráp tại Việt Nam.

Nhưng rõ ràng, lắp ráp nội địa là một bài toán phức tạp hơn khi phải tính toán đến doanh số, sản lượng, chuỗi cung ứng, nhân công... để đảm bảo xe có mức giá cạnh tranh được trên thị trường.