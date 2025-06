Sau 8 phút chết lâm sàng, người phụ nữ thốt lên: "Trải nghiệm ở thế giới bên kia thay đổi cuộc đời tôi"

Brianna Lafferty, 33 tuổi, đến từ Colorado, Mỹ, chia sẻ trước đây cô từng bị co giật và chết lâm sàng trong một lần khởi phát chứng loạn trương lực cơ (bệnh lý rối loạn vận động, làm mất khả năng điều hòa phối hợp giữa não bộ và tủy sống, có thể gây ra các dấu hiệu thần kinh như mất thăng bằng, yếu cơ, co cứng, mắt cử động bất thường, suy giảm nhận thức, co giật,...).

Nhờ nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ mà Brianna đã có nhịp tim sau 8 phút chết lâm sàng. Brianna chia sẻ với mọi người rằng cô đã đến “thế giới bên kia”.

“Tôi ý thức được bóng tối bao quanh và nghe thấy âm thanh hỏi tôi rằng đã sẵn sàng chưa, sau đó, linh hồn tôi dường như đã trôi lơ lửng từ thân xác và đi vào một thế giới vô tận. Tôi không thể nhìn thấy chính mình nhưng vẫn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh”, Brianna nói với trang tin Mirror.

Brianna chia sẻ lại trải nghiệm cận tử của bản thân.

Brianna chia sẻ: "Ở thế giới bên kia, tôi đã gặp những sinh vật khác mà tôi không chắc đó có phải là con người hay không. Dù vậy, tôi thấy họ có vẻ quen thuộc. Thế giới bên kia không có đau đớn, chỉ có cảm giác bình yên và sự thông tỏ".

"Trải nghiệm linh hồn tách khỏi cơ thể khiến tôi nhận ra rằng trải nghiệm của con người là tạm thời và mong manh. Còn tâm trí sẽ hướng dẫn chúng ta vượt qua mọi thứ. Ở ‘thế giới bên kia’, tâm trí tôi có thể biến sự tiêu cực thành tích cực, hiện thực hóa những điều không tưởng. Tôi cảm thấy bản thân được trao quyền chủ động và có thêm niềm tin, sức mạnh để giải quyết những thử thách khó khăn”, cô tiết lộ.

“Trải nghiệm này thật sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi học được cách chấp nhận và đối mặt với mọi thử thách, không còn tức giận hay buồn bã trước các nghịch cảnh. Tôi hiểu rằng mọi việc xảy ra trên đời đều có lý do của nó”.

Brianna chia sẻ, sau khi tỉnh lại, cô phải đối mặt với quá trình điều trị bệnh đầy thách thức, bao gồm các biến chứng kéo dài, tập phục hồi chức năng, tập nói, phẫu thuật não để điều trị các tổn thương ở tuyến yên. Tuy nhiên, nhờ những trải nghiệm ở “thế giới bên kia” cô đã có thêm niềm tin vào cuộc sống, có thêm động lực để tiếp tục điều trị bệnh.

Brianna trân quý cuộc sống hơn sau những gì đã trải qua.

Nghiên cứu nói gì về trải nghiệm cận tử

Theo trang Daily Mail, một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Resuscitation đã phát hiện ra rằng nhận thức của một người có thể vẫn tồn tại sau khi tim họ ngừng đập.

Các nhà nghiên cứu tại 25 bệnh viện ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Bulgaria đã sử dụng máy theo dõi EEG để đo hoạt động sóng não trong quá trình hồi sức tim phổi của 567 bệnh nhân bị ngừng tim tại bệnh viện.

Gần 40% bệnh nhân có các dấu hiệu hoạt động não liên quan đến ý thức trong quá trình hồi sức tim phổi. Trong một số trường hợp, ý thức của người bệnh có thể tồn tại tới 60 phút sau khi tim họ ngừng đập.

Tiến sĩ Sam Parnia, tác giả chính của nghiên cứu, giám đốc nghiên cứu chăm sóc đặc biệt và hồi sức tại Đại học New York (NYU), Mỹ nhận định những phát hiện này có thể cung cấp cái nhìn sâu rộng hơn về những gì xảy ra khi một người chết lâm sàng.

Chuyên gia ví dụ về trải nghiệm cận tử của một bệnh nhân nữ. Bệnh nhân tin rằng cô đã bị tra tấn ở địa ngục trong khi đó ở thời điểm thực y tá đang truyền dịch cho cô. Điều này cho thấy trong trạng thái tinh thần nửa tỉnh nửa mê khi cận kề cửa tử, não bộ của con người có thể tiếp nhận thông tin và diễn giải chúng theo một cách khác.

Nghiên cứu này là một trong những bằng chứng khoa học mạnh mẽ nhất cho thấy ý thức có thể tồn tại khi một người chết lâm sàng và trí nhớ, nhận thức của con người không nhất thiết sẽ dừng lại ngay khi tim ngừng đập.

