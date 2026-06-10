Sau 1 tuần thí điểm 'siêu phẩm' tuần tra trên không, Công an Hà Nội công bố loạt hình ảnh vi phạm 'nét căng'

Trong tuần vừa qua (từ ngày 01/6/2026 đến ngày 07/6/2026), các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và tiếp nhận xử lý 1.153 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh giám sát và phản ánh từ người dân.

Để tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát tình hình vi phạm trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm, từ ngày 01/6/2026, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai thí điểm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo đó, hình ảnh chất lượng cao ghi nhận từ UAV được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp khoa học công nghệ, trong tổng số 1.153 trường hợp vi phạm bị ghi nhận "phạt nguội" tuần qua, gồm:

﻿ - 40 trường hợp được phát hiện trực tiếp qua hệ thống giám sát bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

- 68 trường hợp được phát hiện, bóc tách vi phạm thông qua hệ thống Camera trí tuệ nhân tạo (Camera AI).

Trước số 176 Yên Lãng, phường Đống Đa – Sử dụng trái phép vỉa hè bày bán hàng hóa, gây c﻿ản trở giao thông, ô nhiễm môi trường.

Lối xuống cầu Long Biên – Hàng Khoai, phường Hoàn Kiếm – Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống

Trước 180 - 182 Xã Đàn, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám – Sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện

Vườn hoa đối diện chợ Long Biên, phường Hồng Hà – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Tại cổng chợ Long Biên, phường Hồng Hà – Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa

Vườn hoa đối diện chợ Long Biên, phường Hồng Hà – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Trước số 35 Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm – Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống

Trước số 1-3 Lương Định Của, phường Kim Liên – Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống

Trước bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Trước số 3C Tân Mai, phường Tương Mai – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Tại góc phố Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Phát huy hiệu quả kênh tiếp nhận thông tin từ Nhân dân

Bên cạnh dữ liệu từ hệ thống camera công nghệ cao, kênh tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Thủ đô tiếp tục phát huy hiệu quả mạnh mẽ.

Theo Công an TP Hà Nội, đã có 1.045 trường hợp vi phạm được ghi nhận qua phản ánh của người dân tại 77 xã, phường. Đáng chú ý, trong số này có 79 trường hợp mắc lỗi "Sử dụng trái phép hè phố" làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Qua thống kê, một số địa bàn cấp quận và phường vẫn còn tồn tại và ghi nhận số lượng vi phạm về trật tự đô thị ở mức cao, bao gồm:

Địa bàn phường Hà Đông: 32 trường hợp vi phạm.

vi phạm. Địa bàn phường Ô Chợ Dừa: 29 trường hợp vi phạm.

vi phạm. Địa bàn phường Từ Liêm: 28 trường hợp vi phạm.

vi phạm. Địa bàn phường Định Công: 22 trường hợp vi phạm.

vi phạm. Địa bàn phường Bồ Đề: 20 trường hợp vi phạm.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm thiết lập lại kỷ cương, bảo đảm trật tự văn minh đô thị trên toàn địa bàn Thủ đô.

Công nghệ “mắt thần” trên UAV được Công an Hà Nội sử dụng đỉnh cỡ nào?

Kể từ 1/6, Công an TP Hà Nội đã bắt đầu thử nghiệm UAV để phục vụ tuần tra, giám sát tình hình trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm. Theo đó, hình ảnh ghi nhận từ UAV sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác trái phép.

Các UAV này do doanh nghiệp trong nước phát triển, được trang bị camera độ phân giải cao, cảm biến quang học, hệ thống định vị và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, các UAV có khả năng ghi nhận hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau, qua đó cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tình hình thực địa. Đồng thời, UAV cũng có khả năng ghi nhận hình ảnh, video, tọa độ và truyền dữ liệu theo thời gian thực về trung tâm chỉ huy, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý nhanh, minh bạch và hiệu quả hơn.

Sau khi hoàn tất thủ tục cất cánh, lộ trình bay của UAV được triển khai thử nghiệm duy trì cao độ ổn định ở mức 50m, hành lang bay 20m.

Hình ảnh thu được từ các UAV sẽ được truyền trực tiếp qua hạ tầng 4G/5G về Trung tâm Thông tin chỉ huy để phục vụ công tác điều hành, xử lý tình huống. Đơn vị triển khai cho biết, AI được huấn luyện để phân biệt từng bối cảnh cụ thể, chẳng hạn như xe dừng tạm thời, xe công vụ hay phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Hiện tại Công an TP Hà Nội đang tiếp tục đánh giá khả năng phát hiện vi phạm, cũng như thử nghiệm độ ổn định của thiết bị trong điều kiện gió và khả năng cân bằng của camera khi hoạt động.

Theo kế hoạch đề ra, quá trình thử nghiệm UAV kéo dài từ ngày 1/6 đến hết 30/8/2026. Trên thực tế, trong hai ngày đầu tháng 6, các kíp công tác của Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai UAV tại các khu vực trọng điểm thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Tây Hồ...

Quá trình thử nghiệm UAV trong 3 tháng sẽ là tiền đề quan trọng để đánh giá toàn diện các chỉ số kỹ thuật. Dự kiến, trong tháng 9, Công an TP Hà Nội sẽ hoàn tất báo cáo kết quả gửi lãnh đạo Bộ Công an, qua đó tiến tới việc triển khai chính thức giải pháp công nghệ cao này vào thực tiễn.