Sắt Ferrolip - Dấu ấn toàn cầu, khẳng định chất lượng quốc tế

Nhà máy sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu

TPBVSK Ferrolip là sản phẩm bổ sung sắt được nghiên cứu và phát triển bởi hãng dược phẩm U.G.A Nutraceuticals. Đây là thương hiệu uy tín đến từ Italia chuyên phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Được thành lập từ năm 2005, UGA hoạt động với sứ mệnh mang đến những sản phẩm chất lượng quốc tế, hương vị cao cấp và được phân phối toàn cầu.

U.G.A Nutraceuticals đã chọn Fine Foods làm nhà máy sản xuất TPBVSK Ferrolip. Fine Foods & Pharmaceuticals là một trong những nhà máy sản xuất dược phẩm và thực phẩm bổ sung quy mô lớn tại châu Âu. Đây là đối tác sản xuất cho nhiều tập đoàn dược phẩm lớn toàn cầu như Sanofi, Bayer, Abbott,… TPBVSK Ferrolip được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa với quy trình sản xuất, kiểm nghiệm chặt chẽ và khép kín. Nhờ đó, sản phẩm luôn được bảo toàn về hàm lượng, chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Nhà máy Fine Foods với dây chuyền tự động hóa cho ra những hộp Ferrolip đạt chuẩn chất lượng

UGA và Fine Foods đã ứng dụng các công nghệ bào chế bao vi nang vô cùng tiên tiến để bào chế ra sản phẩm TPBVSK sắt Ferrolip với chất lượng cao cấp, an toàn cho nhiều đối tượng, đặc biệt là mẹ bầu và mẹ sau sinh. Chính công nghệ này đã mang đến nhiều ưu điểm nổi trội cho TPBVSK sắt Ferrolip như khả năng hấp thu cao, hạn chế tác dụng phụ, đặc biệt là hương vị thơm ngon độc đáo mà hiếm loại sắt nào có được trên thị trường.

Được phát triển tại châu Âu, Ferrolip sở hữu hàng loạt chứng nhận quốc tế danh giá, bảo chứng cho chất lượng và độ an toàn vượt trội. Ferrolip đã vượt qua các vòng kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, đảm bảo từng lô hàng sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2021, Ferrolip đã đạt giải thưởng Superior Taste Award - chứng nhận hương vị cao cấp do Viện Thẩm định Hương vị Quốc tế tại Bỉ trao tặng, một chứng nhận danh giá đối với dòng thực phẩm bổ sung sắt cho mẹ bầu. Bên cạnh đó, Ferrolip còn được công nhận tiêu chuẩn thuần chay (Vegan), cùng với giấy chứng nhận phân tích CoA (Certificate of Analysis) khẳng định chất lượng từng lô sản xuất. Những tiêu chuẩn này giúp Ferrolip ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trên toàn cầu.

Các chứng nhận quốc tế của Ferrolip

Có mặt tại nhiều quốc gia lớn

Đến nay, Ferrolip đã xuất hiện tại gần 20 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm cả các nước phát triển như Italia, UAE, Hàn Quốc, Nga,... và chinh phục cả thị trường tỷ dân như Trung Quốc.

Lướt trên các trang thương mại điện tử lớn trên thế giới như Amazon, Alibaba, ebay, Shopee, Lazada,... và ngay cả trên các ứng dụng mạng xã hội lớn như Tiktok, Douyin, không khó để bắt gặp hình ảnh TPBVSK sắt Ferrolip tại các gian hàng với hàng trăm nghìn lượt bán cùng loạt đánh giá tích cực từ người tiêu dùng toàn cầu. Những con số ấy không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm, mà còn là minh chứng cho sức hút của Ferrolip trong hành trình chăm sóc sức khỏe mẹ bầu hiện đại.

Ferrolip được bày bán trên kệ và trên sàn thương mại điện tử quốc tế

Ferrolip còn vinh dự góp mặt tại nhiều Hội nghị về dinh dưỡng, sức khỏe lớn trên thế giới, điển hình như Triển lãm dinh dưỡng toàn cầu Vitafood Asia. Đây là một trong những hội chợ triển lãm dinh dưỡng lớn nhất trên thế giới được tổ chức hằng. Sự góp mặt tại những hội nghị, triển lãm quốc tế một lần nữa khẳng định Ferrolip là sản phẩm chất lượng quốc tế, thương hiệu toàn cầu.

Ferrolip tại triển lãm dinh dưỡng toàn cầu Vitafood Asia 2024

TPBVSK Ferrolip - Thương hiệu đồng hành chăm sóc sức khỏe mẹ bầu Việt

Tại Việt Nam, TPBVSK Ferrolip được nhập khẩu và phân phối bởi công ty TNHH Dược Hunmed - một trong những đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mẹ bé chất lượng trên thị trường.

Với công nghệ bao vi nang hiện đại, Ferrolip đã thành công khi chinh phục khách hàng bằng hương vị thơm ngon độc đáo, khả năng hấp thu cao và ít tác dụng phụ. Chính vì thế, không khỏi bất ngờ khi TPBVSK Ferrolip đã thành công trong việc xuất hiện trên kệ tại hơn 5000 điểm bán toàn quốc, bao gồm các chuỗi nhà thuốc, cửa hàng mẹ và bé lớn như Long Châu, Pharmacity, Kidsplaza, Bibomart, Con Cưng,...

Không dừng lại ở việc khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, Ferrolip tiếp tục theo đuổi sứ mệnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ bầu Việt. Thương hiệu không ngừng mở rộng mạng lưới điểm bán, hợp tác cùng các chuyên gia và hệ thống bán lẻ uy tín, nhằm đưa những giải pháp bổ sung vi chất thiết yếu đến gần hơn với hàng triệu phụ nữ đang trong hành trình làm mẹ.

Để tìm hiểu thêm các thông tin về sản phẩm, vui lòng truy cập:

- Website: https://ferrolip.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/FerrolipOfficial

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ferrolip

Giấy phép quảng cáo: 131/2023/XNQC-ATTP

Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Dược Hunmed

Địa chỉ: Số 130 ngõ 32, Tổ 6, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.