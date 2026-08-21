Sắp tới: Loạt thay đổi trong giao dịch chuyển khoản; phong tỏa tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ được áp dụng với các trường hợp sau

Người có tài khoản ngân hàng cần lưu tâm để chủ động trong giao dịch chuyển tiền, rút tiền.

Khoảng thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thông báo thay đổi chính sách trong giao dịch chuyển tiền, liên quan đến các quy định mới hoặc thời gian cập nhật, nâng cấp hệ thống. Cụ thể như sau.

ACB thông báo thời gian giao dịch bị gián đoạn trong 2 ngày 24/8 và 27/8

Mới đây, công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) thông báo thực hiện kế hoạch bảo trì nâng cấp hệ thống nên một số tính năng, dịch vụ liên quan sẽ bị gián đoạn.

Trong thời gian này, một số tính năng và dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có kết nối với Napas sẽ bị gián đoạn bao gồm: Dịch vụ Ngân hàng Số (ACB ONE, ACB ONE BIZ, ACB ONE PRO); Chuyển tiền nhanh Napas 24/7; Thanh toán QR trong và ngoài nước; Dịch vụ Thẻ: Giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecommerce) của chủ thẻ ACB Napas; Dịch vụ tại ATM/CRM ACB: Rút tiền bằng mã QR Code.

Thời gian gián đoạn cụ thể như sau.

Giai đoạn 1: Dự kiến từ 00:00 - 00:30 ngày 24/8

Giai đoạn 2: Dự kiến từ 00:00 - 00:30 ngày 27/8

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng chủ động thực hiện giao dịch trước 2 khung giờ trên nếu cần thiết để đảm bảo quá trình giao dịch được hoàn thiện.

VietinBank phong tỏa tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng từ 5/10, số tiền tương ứng với các khoản phí chưa được thanh toán

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo cập nhật phương thức thu các khoản phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ. Theo thông báo gửi tới khách hàng, VietinBank cho biết việc cập nhật phương thức thu phí nhằm mang đến trải nghiệm sử dụng thẻ ghi nợ thuận tiện và liên tục.

Thông báo của VietinBank

Cụ thể, các khoản phí theo biểu phí của VietinBank, nếu có phát sinh, sẽ được thu từ các tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng. Đáng chú ý, từ ngày 5/10/2026, đối với các khoản phí chưa được thanh toán, VietinBank sẽ bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán của khách hàng.

Phần tiền bị phong tỏa sẽ được gỡ khi khách hàng hoàn thành việc thanh toán các khoản phí.

Từ 1/3/2027: Ngân hàng bổ sung tính năng để khách hàng cá nhân chủ động thiết lập hạn mức chuyển tiền cũng như thời gian chờ

Từ ngày 1/3/2027, ngân hàng và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ phải bổ sung tính năng để khách hàng cá nhân chủ động thiết lập hạn mức chuyển tiền cũng như thời gian chờ đối với một số giao dịch nhất định.

Yêu cầu này được nêu tại Công văn số 6190 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), theo đó các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải hoàn tất việc xây dựng và đưa tính năng vào hoạt động trước thời hạn 1/3/2027.

Cụ thể, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ khách hàng đó trong vòng 1 năm liền kề trước đó kể từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng được chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch sẽ áp dụng thời gian chờ.

Ảnh minh họa

Trường hợp khách hàng không đăng ký, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ áp dụng hạn mức mặc định là 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ; sau đó khách hàng vẫn có thể chủ động điều chỉnh hạn mức theo nhu cầu sử dụng hoặc không đăng ký sử dụng dịch vụ.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, cho biết: Thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả khách hàng, quy định mới cho phép khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Đây là một công cụ để khách hàng tự thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Điểm khác biệt cốt lõi của quy định này so với cơ chế giao dịch hiện nay là tăng cường tính chủ động của khách hàng cá nhân trong việc phòng ngừa rủi ro lừa đảo đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến.

Quy định mới này không thay thế các biện pháp bảo đảm an toàn giao dịch hiện hành như xác thực sinh trắc học, xác thực đa yếu tố, OTP, giám sát giao dịch bất thường hay cảnh báo rủi ro của ngân hàng, mà bổ sung thêm một lớp bảo vệ dựa trên sự chủ động của chính khách hàng.

Qua đó, khách hàng có thêm thời gian để cân nhắc trước khi hoàn tất các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro, góp phần hạn chế các vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến đang có xu hướng diễn biến ngày càng tinh vi.

(Tổng hợp)