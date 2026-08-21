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Giữa lúc Bamboo Airways hủy loạt chuyến bay, chậm hoàn tiền vé, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ lên tiếng

Minh Hằng
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Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vừa có chia sẻ về Bamboo Airways.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: FLC

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: FLC

Sáng nay (21/8), trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ hình ảnh chụp cùng các phi công và tiếp viên Bamboo Airways. Ông cho biết, vừa bay vào công trường tại Gia Lai và có dịp gặp gỡ các thành viên phi hành đoàn của hãng.

Đồng thời, người đứng đầu Tập đoàn FLC ghi nhận nỗ lực của các phi công, tiếp viên trong mỗi chuyến bay để phục vụ hành khách tốt nhất. Ông cũng gửi lời cảm ơn và động viên đội ngũ Bamboo Airways cùng nhau nỗ lực.

“S áng nay bay vào công trường ở Gia Lai, gặp các em phi công và tiếp viên Bamboo Airways. Mỗi chuyến bay, các em vẫn nỗ lực hết mình để phục vụ hành khách tốt nhất.

Cảm ơn các em. Chúng ta cùng nhau nỗ lực!” , ông Trịnh Văn Quyết viết.

- Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ hình ảnh chụp cùng các phi công và tiếp viên Bamboo Airways. Ảnh: FBNV

Bamboo Airways đang có nhiều thay đổi

Trên thực tế, Bamboo Airways đang thực hiện nhiều thay đổi trong kế hoạch khai thác. Trước đó, vào cuối tháng 7, hãng hàng không này cũng thông báo về tình trạng liên tiếp hoãn, hủy nhiều chuyến bay, đồng thời cho biết sẽ thực hiện hoàn vé cho hành khách bị ảnh hưởng.

Bamboo Airways thừa nhận rằng do số lượng yêu cầu hoàn vé tăng cao khiến thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Bamboo Airways tiếp tục thu hẹp quy mô khai thác. Theo dữ liệu từ Planespotters, đội bay đang khai thác của hãng hàng không này hiện còn 3 máy bay, bao gồm một Airbus A321CEO, một Airbus A320neo và một Airbus A320CEO.

Trước đó, đội bay Bamboo Airways từng có thời điểm lên tới 44 máy bay, bao gồm các dòng Airbus A319, A320, A321 và Boeing 787-9 Dreamliner.

Bamboo Airways chậm hoàn tiền vé, cơ quan chức năng vào cuộc

- Ảnh 2.

﻿Bamboo Airways liên tiếp hoãn, hủy nhiều chuyến bay trong thời gian qua. Ảnh: VGP

Ngày 20/8, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương) cho biết, đã làm việc với Bamboo Airways về một số phản ánh của người tiêu dùng liên quan việc hoàn tiền vé đối với các chuyến bay bị hủy.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tại buổi làm việc, hãng hàng không này cam kết tăng cường minh bạch trong hoạt động truyền thông, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin và hướng dẫn hành khách thực hiện các quyền hợp pháp trong trường hợp chuyến bay bị hủy. Bamboo Airways cho biết sẽ ưu tiên nguồn lực để tiếp nhận, rà soát và xử lý các yêu cầu hoàn tiền của hành khách.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị rằng hành khách có chuyến bay bị hủy và có nhu cầu hoàn tiền chủ động gửi yêu cầu thông qua kênh tiếp nhận hoàn vé của Bamboo Airways.

Trong trường hợp mua vé trực tiếp qua website, ứng dụng hoặc phòng vé của hãng, hành khách có thể thực hiện theo hướng dẫn hoàn vé được Bamboo Airways công khai.

Ngoài ra, nếu vé được mua qua đại lý hoặc kênh trung gian, người tiêu dùng cần liên hệ trực tiếp đơn vị đã xuất vé để yêu cầu hoàn tiền và được hướng dẫn xử lý. Khi thực hiện yêu cầu, hành khách cần thực hiện cung cấp các thông tin như mã đặt chỗ, họ tên, chặng bay, ngày giờ bay và thông tin thanh toán liên quan.

TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý rằng, người tiêu dùng nên chủ động lưu giữ các chứng từ như xác nhận đặt vé, thông báo hủy chuyến, yêu cầu hoàn vé và lịch sử trao đổi với Bamboo Airways hoặc đơn vị bán vé. Bởi đây là những căn cứ quan trọng để hành khách theo dõi, đối chiếu và giải quyết tranh chấp nếu phát sinh sau này.

Theo cơ quan này, khi quyền lợi bị ảnh hưởng, người tiêu dùng nên ưu tiên gửi yêu cầu thương lượng trực tiếp tới Bamboo Airways hoặc đại lý bán vé. Trong trường hợp doanh nghiệp không trả lời hoặc từ chối thương lượng mà không có lý do chính đáng, người tiêu dùng có thể đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để hỗ trợ giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo đó, người tiêu dùng có thể liên hệ Sở Công Thương nơi mình cư trú hoặc nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt trụ sở chính và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hoặc hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương để được hỗ trợ.

Tags

Bamboo Airways

ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch FLC

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máy bay

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