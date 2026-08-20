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ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Chính phủ

Minh Hằng
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Việc này nhằm nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận nhiệm vụ từ Chính phủ.

ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận nhiệm vụ từ Chính phủ.

Ngày 20/8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1612/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô. Đề án này đặt mục tiêu phấn đầu đến năm 2030 có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á.

Đề án nêu rõ về mục tiêu cụ thể (cơ sở giáo dục đại học đã có đề án phát triển riêng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện theo mục tiêu riêng), đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đồng thời phát triển ít nhất 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt với định hướng xếp hạng theo cơ sở, xếp hạng theo ngành, lĩnh vực hoặc giữ vai trò trung tâm trong đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, phấn đầu có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 150 trường ĐH hàng đầu châu Á, ít nhất 6 cơ sở có 1 ngành, lĩnh vực trở lên thuộc nhóm 200 châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Đến năm 2035, phấn đầu có ít nhất 4 cơ sở giáo dục ĐH được xếp hạng trong nhóm 150 trường ĐH hàng đầu chấu Á theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Cùng với đó, rà soát, củng cố và có thể mổ rộng nhóm các cơ sở giáo dục ĐH dẫn dắt theo định hướng xếp hạng cơ sở; xếp hạng theo ngành, lĩnh vực hoặc giữ vai trò trung tâm đào tạo tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo. Trong đó có ít nhất 8 cơ sở giáo dục ĐH có 1 ngành, lĩnh vực trở lên thuộc nhóm 100 châu Á theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được giao nhiệm vụ gì?

Đề án trên nêu danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt (trong đó 4 cơ sở là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội đã có đề án riêng được Chính phủ phê duyệt). Đáng chú ý, trong số 12 cơ sở sở giáo dục đại học dẫn dắt này, có 2 trường đại học tư là VinUni và Phenikaa.

Quyết định số 1612 nêu lộ trình thực hiện các mục tiêu và các chương trình, đề án của 8 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt (trừ 4 cơ sở đã có đề án riêng).

Trong đó, trường VinUni được giao mục tiêu cao nhất. Cụ thể, đến năm 2030, VinUni phấn đấu thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á theo QS Asia University Rankings (QS châu Á), nhóm 300 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings (QS thế giới).

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Giảng viên và sinh viên VinUni tại phòng lab. Ảnh: VinUni

Đến năm 2035, đại học của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phấn đấu thuộc nhóm 80 các trường đại học hàng đầu châu Á theo QS châu Á, nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS thế giới. Đồng thời, phát triển đại học nghiên cứu tinh hoa, quốc tế hóa cao, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái doanh nghiệp và các đối tác đại học hàng đầu thế giới.

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