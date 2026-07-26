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Sắp tới, đất vi phạm thủ tục trước ngày 1/8/2024 có thể được xem xét cấp sổ đỏ theo đề xuất mới nhất

ngọc lan
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Theo đề xuất mới nhất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đất vi phạm thủ tục trước ngày 1/8/2024 có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau.

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Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 8.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định mới về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Theo đó, tại khoản 5 Điều 64 dự thảo Luật Đất đai 2026 quy định Nhà nước xem xét cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm về thủ tục trước ngày 01/8/2024 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện: đất được sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường và an toàn công trình.

Ngoài các điều kiện riêng nêu trên, việc cấp Sổ đỏ còn phải tuân thủ nguyên tắc tại Điều 64 dự thảo. Theo đó, Giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; được miễn hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính; thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Đối với tài sản gắn liền với đất, dự thảo quy định tài sản được cấp Giấy chứng nhận gồm nhà ở, công trình xây dựng đã hình thành tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

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Cơ quan soạn thảo cho biết thực tế còn nhiều thửa đất được sử dụng từ lâu nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Các vướng mắc cũng phát sinh với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; đất sau cổ phần hóa doanh nghiệp; đất dôi dư sau sắp xếp trụ sở và đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở.

Dự thảo quy định diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trước ngày 1/8/2024 phải được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để cấp sổ đỏ cho người đang sử dụng theo quy định.

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đất vi phạm

Luật Đất đai

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